A múlt kedden szerződtetett Varga Barnabás már vasárnap magára húzhatta az AEK Athén mezét, amikor a 66. percben becserélték az Arisz Szaloniki otthonában rendezett bajnokin. A csatár a gólpasszt adó Robert Ljubicic helyére érkezett. A magyar válogatott csatára sem tudott lendületet adni a csapatának, maradt 1-1 a találkozó végeredménye. Az AEK ezzel elveszítette addigi első helyét, és visszacsúszott a tabella harmadik pozíciójába.

Marko Nikolics elégedetlen volt az AEK Athén játékával, így Varga Barnabással is. Következik a Panathinaikosz elleni rangadó

Varga Barnabás debütálása nem hatotta meg a szurkolókat

A magyar válogatott támadónak mintegy fél óra jutott, ám lövése és fejese nem volt, a földön mindkét párharcát elveszítette, a levegőben viszont ötből hármat megnyert.

A drukkerek, akik korábban rendkívül lelkes fogadtatásban részesítették a klub legértékesebb téli szerzeményét, most nem találtak dicsérni valót a játékában. Többen azt is kifogásolták, hogy Ljubicic lecserélése rossz döntés volt Nikolicstól.

A közösségi médiában záporoztak a bírálatok: a szurkolók a csapat egészére és a szerb trénerre is élesen reagáltak, mondván, senki sem hozta azt a szintet, amely a korábbi hétmeccses győzelmi sorozatot eredményezte.

Marko Nikolics kemény kritikát fogalmazott meg

Marko Nikolics a meccs utáni nyilatkozatában sem kertelt.

Egyik játékosunk sem tudta a különbséget jelenteni ma, és senkinek nem volt megfelelő a teljesítménye, úgyhogy egyáltalán nem vagyok elégedett

– mondta az AEK edzője, aki ezúttal Varga Barnabást sem emelte ki, sem pozitív, sem negatív kontextusban. A szakember inkább az egész csapat felelősségét hangsúlyozta.

A találkozót a görög sajtót is megosztó, érvénytelenített Arisz-gól is beárnyékolta, de Nikolics szerint a múltbeli ítéletek fényében ez az eset éppen igazságosnak mondható. Hozzátette: az AEK idén „világrekord-gyanús” mennyiségű góltól esett el amiatt, hogy azt nem adták meg.

Vasárnap AEK–Panathinaikosz derbi

Az athéni együttes hátránya mindössze egy pont a listavezető Olimpiakosszal szemben, ám a javításhoz már nem hibázhat. A következő napok pedig kulcsfontosságúak lesznek: szerdán az OFI Krétát fogadják a Görög Kupa negyeddöntőjében, majd vasárnap jön az a találkozó, amelyre egész Athén figyel – a Panathinaikosz elleni városi rangadó.