A korábban a Videotont is irányító szerb szakember elmondta, amióta elhagyta Magyarországot, továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az NB I-et és a magyar játékosok teljesítményét. Varga Barnabás az elmúlt években nyújtott teljesítményével különösen felhívta magára a figyelmét.
Egyértelmű szándékom volt, hogy a klub megszerezze őt
– fogalmazott a sportnapilapnak Marko Nikolics, aki szerint a Ferencváros csatára pontosan azt a profilt képviseli, amit keresett.
A döntő lökést azonban nem klubszinten kapta meg, hanem a magyar válogatottban nyújtott teljesítménye győzte meg véglegesen. Nikolics konkrétan megnevezte azt a két mérkőzést, amelyek után eldőlt benne, hogy Varga Barnabást mindenképpen szeretné a csapatában tudni.
„Miután 2023-ban a válogatottban a Szerbia elleni mindkét Európa-bajnoki selejtezőn eredményes volt, tudtam, hogy mindenképp érdemes odafigyelni rá.”
Varga Barnabás volt az első számú kiszemelt
A vezetőedző hangsúlyozta: Varga Barnabás nemcsak a Ferencvárosban szállította folyamatosan a gólokat, hanem a magyar válogatottban is gyorsan megtalálta a helyét, alapemberré vált, és az elmúlt időszakban „elképesztő számokat” produkált. Éppen ezért már decemberben jelezte az AEK elnökének, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, a magyar támadó legyen az első számú kiszemelt.
Decemberben arra kértem az elnökünket, hogy ha van rá lehetőségünk, mindenképpen szerezzük meg. Ő volt az első számú célpontom
– tette hozzá.
Az AEK-nél Varga Barnabás komoly konkurenciával néz majd szembe, hiszen a nyáron az AC Milantól érkező Luka Jovics, valamint az angolai válogatott Zini is a csapat támadósorát erősíti. Nikolics szerint azonban a helyzet inkább előny, mint hátrány.
A szakember arra is kitért, hogy sűrű tavasz vár az AEK-re: háromnaponta követik egymást a mérkőzések, a bajnokság mellett a Konferencialigában is komoly célokat tűztek ki maguk elé, miután az alapszakasz harmadik helyén jutottak a nyolcaddöntőbe. Emiatt elengedhetetlen lesz a rotáció és az, hogy minden támadó megfelelő terhelést kapjon.
Nikolics már személyesen is találkozott Varga Barnabással Athénban, amikor a támadó átesett az orvosi vizsgálatokon.
Nemcsak nagyszerű futballistát, remek embert is szerződtettünk
– mondta róla az AEK Athén vezetőedzője.
A magyar csatár már vasárnap, az Arisz elleni bajnokin a keret tagja lesz, és a szakember megerősítette: néhány perc játéklehetőséget biztosan kap, így rövid időn belül bemutatkozhat új csapatában.
- a Nemzeti Sport teljes interjúja itt olvasható