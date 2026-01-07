A korábban a Videotont is irányító szerb szakember elmondta, amióta elhagyta Magyarországot, továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az NB I-et és a magyar játékosok teljesítményét. Varga Barnabás az elmúlt években nyújtott teljesítményével különösen felhívta magára a figyelmét.

Nagy várakozás előzimeg Varga Barnabás görögországi kalandját

Egyértelmű szándékom volt, hogy a klub megszerezze őt

– fogalmazott a sportnapilapnak Marko Nikolics, aki szerint a Ferencváros csatára pontosan azt a profilt képviseli, amit keresett.

A döntő lökést azonban nem klubszinten kapta meg, hanem a magyar válogatottban nyújtott teljesítménye győzte meg véglegesen. Nikolics konkrétan megnevezte azt a két mérkőzést, amelyek után eldőlt benne, hogy Varga Barnabást mindenképpen szeretné a csapatában tudni.

„Miután 2023-ban a válogatottban a Szerbia elleni mindkét Európa-bajnoki selejtezőn eredményes volt, tudtam, hogy mindenképp érdemes odafigyelni rá.”

Varga Barnabás volt az első számú kiszemelt

A vezetőedző hangsúlyozta: Varga Barnabás nemcsak a Ferencvárosban szállította folyamatosan a gólokat, hanem a magyar válogatottban is gyorsan megtalálta a helyét, alapemberré vált, és az elmúlt időszakban „elképesztő számokat” produkált. Éppen ezért már decemberben jelezte az AEK elnökének, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, a magyar támadó legyen az első számú kiszemelt.

Decemberben arra kértem az elnökünket, hogy ha van rá lehetőségünk, mindenképpen szerezzük meg. Ő volt az első számú célpontom

– tette hozzá.

Az AEK-nél Varga Barnabás komoly konkurenciával néz majd szembe, hiszen a nyáron az AC Milantól érkező Luka Jovics, valamint az angolai válogatott Zini is a csapat támadósorát erősíti. Nikolics szerint azonban a helyzet inkább előny, mint hátrány.

Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője a belga Anderlecht elleni Konferencialiga-playoff mérkőzésen

A szakember arra is kitért, hogy sűrű tavasz vár az AEK-re: háromnaponta követik egymást a mérkőzések, a bajnokság mellett a Konferencialigában is komoly célokat tűztek ki maguk elé, miután az alapszakasz harmadik helyén jutottak a nyolcaddöntőbe. Emiatt elengedhetetlen lesz a rotáció és az, hogy minden támadó megfelelő terhelést kapjon.