A görög bajnoki listavezető AEK Athén szombaton idegenben 1-0-ra legyőzte az Aszterasz Tripoliszt. Luka Jovics győztes találata előtt a télen a Ferencvárostól megszerzett Varga Barnabás adta a gólpasszt, és van olyan komoly elmzőoldal, amelyik a magyar válogatott csatárt látta a mérkőzés legjobbjának.

Varga Barnabás még a beilleszkedésnél tart, de már letette a névjegyét

Fotó: AEK/Facebook

A lefújás után természetesen a sajtótájékoztatón is előkerült Varga neve.

Marko Nikolics ezért akarta megszerezni Varga Barnabást

„Még a beilleszkedésénél tart, ez fontos. Nem vagyok teljesen elégedett azzal, ahogy a csapat működik, de az érkezésével eggyel több lehetőségem lett. Nagyon örülök, hogy a télen nyélbe tudtuk ütni ezt az átigazolást, mert így eggyel több fegyverem van az idény hátralévő részére. Hol egy, hol két csatárral állunk fel, de most már meccs közben is könnyen tudunk váltani. Luka (Jovics) öt gólt lőtt ezen a két meccsen (négyet a Panathinaikosz, egyet az Aszterasz ellen – a szerk.), Varga viszont sajnos még nem találta be, pedig jól tudjuk, hogy milyen fontos ez neki. Ő egy csatár, aki minél előbb gólt akar lőni. Egy kihagyott helyzet után most is vagy egy percig feküdt a földön, amíg Luka fel nem segítette. Várjuk az első gólját, mondtam neki, hogy ne érezzen nyomást magán” – mondta Marko Nikolics.

Az AEK a 19. fordulóban akár a bajnoki cím sorsát is eldöntő rangadót játszik: február 1-én hazai pályán fogadják a címvédő, jelenleg két ponttal mögöttük a második helyen álló (de egy meccsel kevesebbet játszó) Olimpiakosz Pireuszt.