A görög Gazzetta azt írja, hogy az AEK Athén lezárta a Fraditól távozó Varga Barnabás szerződtetéséhez szükséges adminisztratív lépéseket.

Varga Barnabás vasárnap este érkezett meg Athénba

Fotó: Intime

Kiemelik, hogy a 31 éves magyar válogatott támadó vasárnap késő este érkezett Athénba, hétfőn pedig sikeresen teljesítette a kötelező orvosi és fizikai felméréseket, így hivatalosan is az AEK játékosa lett.

Varga Barnabás most már biztosan távozik a Fraditól

Varga Barnabás átigazolásával kapcsolatban már csak a hivatalos bejelentés van hátra, amely a következő 24 órában várható, és tartalmazni fog videókat és fotókat a bemutatásáról, de ezektől függetlenül már az AEK Athén támadójának tekinthető.

A görög portál azt írja, hogy Varga Barnabásért körülbelül 4,5 millió eurót fizetett az AEK Athén. A magyar támadó a görög sztárcsapat második téli igazolása a bolgár Martin Georgiev után.