A görög SPORT24 szerint megvan a megállapodás és Varga Barnabás az AEK Athén játékosa lesz már a télen. A görögök szerint Varga remekül illik majd az athéni csapat keretébe, kiemelik, hogy a 185 centiméter magas, klasszikus befejező csatár elsősorban a tizenhatoson belüli megoldásairól ismert, különösen fejjel rendkívül veszélyes.

Varga Barnabás hamarosan távozik a Fraditól

Fotó: Csudai Sándor

A görögök szerint jól mutatja Varga kvalitásait, hogy az aktuális szezonban 17 bajnoki mérkőzésen 10 gólt szerzett a magyar élvonalban, amivel a liga második legeredményesebb játékosa. Emellett az Európa-liga idei kiírásának csoportkörében hat mérkőzésen négy gólt szerzett.

A források szerint a Fradi 4,5 millió eurót kap Vargáért, aki három és fél évre szóló szerződést ír alá az AEK-kel.

Varga Barnabás kapcsán már az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros csatára iránt nagy az érdeklődés. Paunoch Péter, a játékos menedzsere korábban az M1 aktuális csatornának beszélt a Fradi támadójának mostani helyzetéről, a téli átigazolási szezon előtt. Paunoch elmondta, sok klub érdeklődik a 31 éves támadó iránt, de mind szakmailag, mind anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie majd, ami a játékos és a Ferencváros számára is egyaránt megfelelő.

Kubatov Gábor újévi beszédében azt mondta, úgy eladják Vargát, mint a szél.