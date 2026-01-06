De közben azért pánik nincs. Alekszandar Pesics és Gruber Zsombor miatt a Fradi a tavaszt akár „házon belül” is megoldhatja, főleg úgy, hogy Gruber neve korábban válogatott kontextusban is felmerült Varga Barnabás alternatívájaként. De a több frontos párharc miatt jóval több esély van arra, hogy egy új, stabil befejező csatárral fognak erősíteni az Üllői úton.

Mellettem az utódom? Varga Barnabás és Elton Acolatse csatája a DVTK Ferencváros elleni mérkőzésén

Fotó: MTI/Vajda János

Elton Acolatse – kész forma, hazai pálya

Az NB I-es jelöltek közül Elton Acolatse neve a legkönnyebben védhető: itthon van, ismeri a ligát, és szépen termeli a gólokat. Az MLSZ adatbank szerint a 2025/26-os idényben eddig 20 meccsen 8 gólt szerzett (a bajnokságban 18/8), vagyis stabilan hozza a számokat. Acolatse nem klasszikus „toronycsatár”, inkább mozgékony, nehezen fogható támadó – de pont az a típus, aki jó formában gyorsan hozhat pluszt, a Csakfoci cikke szerint ráadásul valós a Fradi érdeklődés.

Bárány Donát – magyar 9-es, aki évek óta szállítja a gólokat

Ha a Fradi magyar csatárban gondolkodik, Bárány Donát logikus név. Az MLSZ adatbankja szerint a 2024/25-ös idényben 30 bajnokin 13 gólt lőtt, idén pedig eddig 17 bajnokin 7 gólnál jár (összesen 19 tétmeccsen 8). Bárány klasszikus középcsatár: testben erős, a kapu előtt veszélyes.

Bárány Donát (j) kulcsembere a Debrecennek, de a Fradi a Varga eladásából befolyó pénzből komoly ajánlatot tudna tenni a Lokinak

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Varga pótlására magyar vonalon logikus lehet a megszerzése, ráadásul a menedzsere is azt mondta, Bárány télen távozhat Debrecenből.