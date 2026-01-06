De közben azért pánik nincs. Alekszandar Pesics és Gruber Zsombor miatt a Fradi a tavaszt akár „házon belül” is megoldhatja, főleg úgy, hogy Gruber neve korábban válogatott kontextusban is felmerült Varga Barnabás alternatívájaként. De a több frontos párharc miatt jóval több esély van arra, hogy egy új, stabil befejező csatárral fognak erősíteni az Üllői úton.
Elton Acolatse – kész forma, hazai pálya
Az NB I-es jelöltek közül Elton Acolatse neve a legkönnyebben védhető: itthon van, ismeri a ligát, és szépen termeli a gólokat. Az MLSZ adatbank szerint a 2025/26-os idényben eddig 20 meccsen 8 gólt szerzett (a bajnokságban 18/8), vagyis stabilan hozza a számokat. Acolatse nem klasszikus „toronycsatár”, inkább mozgékony, nehezen fogható támadó – de pont az a típus, aki jó formában gyorsan hozhat pluszt, a Csakfoci cikke szerint ráadásul valós a Fradi érdeklődés.
Bárány Donát – magyar 9-es, aki évek óta szállítja a gólokat
Ha a Fradi magyar csatárban gondolkodik, Bárány Donát logikus név. Az MLSZ adatbankja szerint a 2024/25-ös idényben 30 bajnokin 13 gólt lőtt, idén pedig eddig 17 bajnokin 7 gólnál jár (összesen 19 tétmeccsen 8). Bárány klasszikus középcsatár: testben erős, a kapu előtt veszélyes.
Varga pótlására magyar vonalon logikus lehet a megszerzése, ráadásul a menedzsere is azt mondta, Bárány télen távozhat Debrecenből.
Ki legyen Varga Barnabás utódja a Ferencvárosnál?
Kész megoldás külföldről: Afimico Pululu
A külföldiek közül Afimico Pululu egy jól csengő név, akinek a statisztikái is rendben vannak. A Transfermarkt alapján a 2025/26-os idényben eddig 29 meccsen 13 gól és 2 gólpassz a mérlege. Az angolai születésű, kongói gyökerű csatár tipikusan az a fajta befejező, akitől a Fradi azt várhatja: a tizenhatoson belül megoldja, és nemzetközi meccsen sem tűnik el.
Ráadásul korábban már képbe került: 2025 augusztusában több forrás is arról írt, hogy a Ferencváros élénken érdeklődik iránta, sőt sajtóhírek szerint ajánlat is érkezett a lengyel Jagielloniához.
Lukács Dániel – gólérzékeny befejező remek számokkal
A listáról nem maradhat ki Lukács Dániel sem, akit a zöld-fehér szurkolók nagyon szívesen látnának Fradi-mezben. A Puskás Akadémiában idén is megbízhatóan termeli a gólokat, miközben a válogatottban is bizonyított, akár Varga Barnabás helyetteseként is.
A Transfermarkt szerint a 2025/26-os szezonban eddig 20 meccsen 11 gólt szerzett (a bajnokságban 18/11). Lukács befejező csatár, aki most is azt csinálja, amiért a Fradi Vargát is szerette: gólokat lő, még ha más felépítésű játékos is. Kérdés, mennyire szívesen, és mennyi pénzért engedné el egyik legjobbját a Fradi riválisa.
Visszahívható-e Varga Barnabás helyére Kenan Kodro?
Biztonsági opciónak ott van Kenan Kodro neve is, aki 2025 őszétől a Real Zaragozánál szerepel kölcsönben. A kölcsön részletei nem nyilvánosak, így nem lehet tényként kijelenteni, hogy a Fradi egyoldalúan visszahívhatja, de ha lenne ilyen lehetőség, Kodro rövid távon „tűzoltásnak” logikus lehet: ismeri a közeget, és beilleszkedés nélkül bevethető.
Ami a formáját illeti: a Transfermarkt szerint a Zaragozában eddig 15 meccsen 4 gólt szerzett, ebből a spanyol másodosztályban 14 mérkőzésen 3-at, a Király-kupában pedig 1 meccsen 1-et.
