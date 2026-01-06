Live
Varga Barnabás Athénban talán már éppen a szerződés aláírása előtt a tollat tartja a kezében: a görög sajtó jó ideje kész tényként kezeli a váltását, és a Wikipédián is már AEK-játékosként tüntetik fel a 31 éves játékost. Ha tényleg lezárul az ügy, a Ferencvárosnak előbb-utóbb pótolnia kell Varga Barnabást, az elmúlt időszak egyik legfontosabb gólfelelősét.

De közben azért pánik nincs. Alekszandar Pesics és Gruber Zsombor miatt a Fradi a tavaszt akár „házon belül” is megoldhatja, főleg úgy, hogy Gruber neve korábban válogatott kontextusban is felmerült Varga Barnabás alternatívájaként. De a több frontos párharc miatt jóval több esély van arra, hogy egy új, stabil befejező csatárral fognak erősíteni az Üllői úton.

Mellettem az utódom? Varga Barnabás és Elton Acolatse csatája a DVTK Ferencváros elleni mérkőzésén Fotó: MTI/Vajda János
Mellettem az utódom? Varga Barnabás és Elton Acolatse csatája a DVTK Ferencváros elleni mérkőzésén
Fotó: MTI/Vajda János

Elton Acolatse – kész forma, hazai pálya

Az NB I-es jelöltek közül Elton Acolatse neve a legkönnyebben védhető: itthon van, ismeri a ligát, és szépen termeli a gólokat. Az MLSZ adatbank szerint a 2025/26-os idényben eddig 20 meccsen 8 gólt szerzett (a bajnokságban 18/8), vagyis stabilan hozza a számokat. Acolatse nem klasszikus „toronycsatár”, inkább mozgékony, nehezen fogható támadó – de pont az a típus, aki jó formában gyorsan hozhat pluszt, a Csakfoci cikke szerint ráadásul valós a Fradi érdeklődés.

Bárány Donát – magyar 9-es, aki évek óta szállítja a gólokat

Ha a Fradi magyar csatárban gondolkodik, Bárány Donát logikus név. Az MLSZ adatbankja szerint a 2024/25-ös idényben 30 bajnokin 13 gólt lőtt, idén pedig eddig 17 bajnokin 7 gólnál jár (összesen 19 tétmeccsen 8). Bárány klasszikus középcsatár: testben erős, a kapu előtt veszélyes.

Bárány Donát (j) kulcsembere a Debrecennek, de a Fradi a Varga eladásából befolyó pénzből komoly ajánlatot tudna tenni a Lokinak Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség
Bárány Donát (j) kulcsembere a Debrecennek, de a Fradi a Varga eladásából befolyó pénzből komoly ajánlatot tudna tenni a Lokinak
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Varga pótlására magyar vonalon logikus lehet a megszerzése, ráadásul a menedzsere is azt mondta, Bárány télen távozhat Debrecenből.

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Ki legyen Varga Barnabás utódja a Ferencvárosnál?

Kész megoldás külföldről: Afimico Pululu

A külföldiek közül Afimico Pululu egy jól csengő név, akinek a statisztikái is rendben vannak. A Transfermarkt alapján a 2025/26-os idényben eddig 29 meccsen 13 gól és 2 gólpassz a mérlege. Az angolai születésű, kongói gyökerű csatár tipikusan az a fajta befejező, akitől a Fradi azt várhatja: a tizenhatoson belül megoldja, és nemzetközi meccsen sem tűnik el.

Afimico Pululu of Jagiellonia Bialystok is in action during the PKO Bank Polski Ekstraklasa match between Jagiellonia Bialystok and Legia Warszawa at the Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski, on September 24, 2025. . (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto) (Photo by Marek Antoni Iwa?czuk / NurPhoto via AFP)
Pululu a lengyel élvonal elismert gólvágója
Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto
Pululu a lengyel élvonal elismert gólvágója
Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

Ráadásul korábban már képbe került: 2025 augusztusában több forrás is arról írt, hogy a Ferencváros élénken érdeklődik iránta, sőt sajtóhírek szerint ajánlat is érkezett a lengyel Jagielloniához.

Lukács Dániel – gólérzékeny befejező remek számokkal

A listáról nem maradhat ki Lukács Dániel sem, akit a zöld-fehér szurkolók nagyon szívesen látnának Fradi-mezben. A Puskás Akadémiában idén is megbízhatóan termeli a gólokat, miközben a válogatottban is bizonyított, akár Varga Barnabás helyetteseként is.

Felcsút, 2025. november 30. Tóth Alex (b), a Ferencváros és Lukács Dániel, a Puskás Akadémia játékosa a Fizz Liga 15. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 30-án. MTI/Hegedüs Róbert
A topligás csapatok által megkörnyékezett Tóth Alex távozóban van a Fraditól, miközben Lukács Dániel (j) idén meghódította az NB I-et, de a magyar válogatott szurkolóinak a szívét is
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Transfermarkt szerint a 2025/26-os szezonban eddig 20 meccsen 11 gólt szerzett (a bajnokságban 18/11). Lukács befejező csatár, aki most is azt csinálja, amiért a Fradi Vargát is szerette: gólokat lő, még ha más felépítésű játékos is. Kérdés, mennyire szívesen, és mennyi pénzért engedné el egyik legjobbját a Fradi riválisa.

Visszahívható-e Varga Barnabás helyére Kenan Kodro?

Biztonsági opciónak ott van Kenan Kodro neve is, aki 2025 őszétől a Real Zaragozánál szerepel kölcsönben. A kölcsön részletei nem nyilvánosak, így nem lehet tényként kijelenteni, hogy a Fradi egyoldalúan visszahívhatja, de ha lenne ilyen lehetőség, Kodro rövid távon „tűzoltásnak” logikus lehet: ismeri a közeget, és beilleszkedés nélkül bevethető.

ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 17: Baris Alper Yilmaz (53) of Galatasaray in action against Kenan Kodro (19) of Gaziantep FK during Turkish Super Lig week 3 match between Galatasaray and Gaziantep FK at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on September 17, 2024. Ahmet Okatali / Anadolu (Photo by Ahmet Okatali / Anadolu via AFP)
Kenan Kodro (j) a Fradi kölcsönjátékosaként a török élvonalban (Gaziantep) 32 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett
Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU
Kenan Kodro (j) a Fradi kölcsönjátékosaként a török élvonalban (Gaziantep) 32 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett
Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

Ami a formáját illeti: a Transfermarkt szerint a Zaragozában eddig 15 meccsen 4 gólt szerzett, ebből a spanyol másodosztályban 14 mérkőzésen 3-at, a Király-kupában pedig 1 meccsen 1-et.

