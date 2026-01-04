Live
Ez gyorsan ment. Még alig jelent meg a hír, hogy a Nyíregyháza Spartacus kirúgta válogatott támadóját, Varga Kevin máris aláírt új klubjához, a Honvédhoz.

Vasárnap este 20 óra 41 perckor került ki a Nyíregyháza Spartacus FC közösségi oldalára, hogy a labdarúgó NB I-ben 18 forduló után a kiesést jelentő 11. helyen álló együttes azonnali hatállyal felbontotta (hivatalosan közös megegyezéssel történt a válás) Varga Kevin szerződését. 

ANKARA, TURKIYE - SEPTEMBER 21: Varga Kevin (14) of MKE Ankaragucu in action during the Turkish Football Federation 1st League match between MKE Ankaragucu and Sakaryaspor at Eryaman Stadium in Ankara, Turkiye on September 21, 2024. Omer Taha Cetin / Anadolu (Photo by Omer Taha Cetin / Anadolu via AFP)
Varga Kevin csak percekig maradt csapat nélkül
Fotó: OMER TAHA CETIN / ANADOLU

A 29 éves játékos a nyáron érkezett Nyíregyházára, ahol azonban mindössze 155 percet töltött a pályán, gólt nem rúgott, egy kiállítást viszont kiharcolt magának.

Varga Kevin új csapata

A 14-szeres válogatott támadó azonban nem sokáig maradt csapat nélkül. Ugyanis alighogy élesedett egy poszt Szabolcsban, perceken belül ugyancsak élesedett egy poszt a fővárosban is. Az NB II-ben listavezető Budapest Honvéd nagy örömmel jelentette be, hogy szerződtette Varga Kevint.

Mint a fővárosiak írják „az NB I-ben (...) 12 gólt és 20 gólpasszt jegyzett a Loki színeiben. 2020 szeptemberében légiósnak állt és a török élvonalban szereplő Kasimpasához szerződött. Ezt követően török, svájci, ciprusi és román első osztályban szereplő csapatkban futballozott”.

 

