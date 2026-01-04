Vasárnap este 20 óra 41 perckor került ki a Nyíregyháza Spartacus FC közösségi oldalára, hogy a labdarúgó NB I-ben 18 forduló után a kiesést jelentő 11. helyen álló együttes azonnali hatállyal felbontotta (hivatalosan közös megegyezéssel történt a válás) Varga Kevin szerződését.

Varga Kevin csak percekig maradt csapat nélkül

Fotó: OMER TAHA CETIN / ANADOLU

A 29 éves játékos a nyáron érkezett Nyíregyházára, ahol azonban mindössze 155 percet töltött a pályán, gólt nem rúgott, egy kiállítást viszont kiharcolt magának.

Varga Kevin új csapata

A 14-szeres válogatott támadó azonban nem sokáig maradt csapat nélkül. Ugyanis alighogy élesedett egy poszt Szabolcsban, perceken belül ugyancsak élesedett egy poszt a fővárosban is. Az NB II-ben listavezető Budapest Honvéd nagy örömmel jelentette be, hogy szerződtette Varga Kevint.

Mint a fővárosiak írják „az NB I-ben (...) 12 gólt és 20 gólpasszt jegyzett a Loki színeiben. 2020 szeptemberében légiósnak állt és a török élvonalban szereplő Kasimpasához szerződött. Ezt követően török, svájci, ciprusi és román első osztályban szereplő csapatkban futballozott”.