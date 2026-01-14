A Vasas FC jelenleg Törökországban tartózkodik, ahol a felkészülésen és az edzéseken van a hangsúly, azonban ilyenkor is a háttérben zajlik a munka. Az angyalföldi klub bejelentette szerdán, hogy két kulcsjátékosával, a saját nevelésű hátvéddel, Girsik Attilával, valamint a kapusukkal, Uram Jánossal is meghosszabbította azok szerződését.

A Vasas FC két játékosával is szerződést hosszabbított

Fotó: Vasas_Futball_Club / Vasas FC

A Vasas FC az edzőtábor alatt sem tétlenkedik

„Uram János stabil teljesítményt nyújtott az őszi szezonban, 593 perces kapott-gól nélküli sorozata és lélektanilag fontos pillanatokban bemutatott bravúrjai mellett végig higgadtan és megbízhatóan őrizte csapatunk kapuját. Girsik Attila a Kubala Akadémia saját nevelésű játékosai közül jelenleg az egyik legnagyobb értékünk, a fiatalszabálynak is megfelelő életkorától függetlenül alanyi jogon is helyet követelhet magának csapatunkban bátor, motivált, csupa-szív játékával, nagy munkabírásával, melyek mellett fontos és látványos gólokat is szerzett. A Sportsbase indexálási mutatói alapján jobboldali szélső védőként az egész Merkantil Bank Liga őszi szezonjának egyik legjobb teljesítményét nyújtotta.” – nyilatkozta a hosszabbításokkal kapcsolatban Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója.

A klub beszámolója szerint a két játékos egyaránt 2029. június 30-ig kötelezte el magát a Vasasnál.