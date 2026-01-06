A skótok 28 év után vehetnek részt ismét vb-n, és John Swinney miniszterelnök kedden bejelentette, hogy azoknak a szurkolóknak is bőven lesz idejük megünnepelni a nagy visszatérést, akik nem utaznak el az észak-amerikai tornára.

A skót szurkolók eksztázisban ünnepelték a vb-re való kijutást

Fotó: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AFP

„A javaslatomat még jóvá kell hagynia III. Károly királynak, és egyelőre csak az állami alkalmazottakra vonatkozik. De a többi munkaadó is követheti a példát” – idézi az MTI a kormányfő választási kampány során mondott beszédét.

A skótok nehéz vb-csoportba kerültek

A skótok június 14-én Haitival csapnak össze a New Jersey állambeli East Rutherfordban, brit idő szerint hajnali 2 órakor. Az előterjesztés értelmében több szurkoló maradhatna fenn megnézni a meccset, és másnap ki is tudnák pihenni magukat.

A skótok a C csoportban a karibiak után Marokkóval és Brazíliával találkoznak a világbajnokságon.