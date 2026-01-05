A sérült Kylian Mbappét helyettesítő Gonzalo García először kezdett bajnokin és először szerzett gólt La Liga-találkozón – rögtön hármat! Xabi Alonso együttese az ő fejesével szerzett vezetést a 20. percben, majd a 21 éves csatár a második félidő elején egy gyönyörű kapáslövéssel duplázta meg csapata előnyét. Később a Real Madrid negyedik találatát is a saját nevelésű csatár sarkazta a sevillai kapuba. Miközben az ő 88. perces lecserélésekor állva tapsolt a közönség, addig a pályát a 77. percben elhagyó Vinícius Júnior teljesítménye miatt kevésbé volt lelkes a madridi szurkolótábor.
A Real Madrid szurkolói kifütyülték, Xabi Alonso megvédte Vinícius Júniort
A Santiago Bernabéu közönségének egy része az elmúlt hetekben többször is kifütyülte az október eleje óta gólképtelen és visszafogott teljesítményt nyújtó brazil szélsőt. Ez történt a Betis ellen is, így aztán Xabi Alonsót ismét kérdezték Viníciusról.
„Vinit kifütyülték a szurkolók? Nem is értem, mert ma kiválóan játszott, tényleg remek volt. Nagyon lendületesen és erősen kezdett, különbséget teremtett a támadó harmadban, kiharcolt egy sárga lapot és helyzeteket alakított ki.
Vini nagyon fontos nekünk, és nagyon fontos lesz a következő meccseken is.”
A vezetőedző véleményével a klubhoz közel álló Marca sem értett egyet, a mérkőzést elemző podcastjében a lap egyik szakértője arról beszélt, hogy ideje lenne kispadra ültetni Viníciust, és ezt Gonzalo García vasárnapi teljesítménye is alátámasztja.
A Real Madrid hátránya a spanyol bajnokság felénél négy pont az éllovas Barcelona mögött, a fővárosiak ezen a héten a szuperkupában lépnek pályára – az Atlético Madrid csütörtöki legyőzése esetén a döntőben akár épp a katalánok ellen.
Megtörhetik a két óriás uralmát?
