A sérült Kylian Mbappét helyettesítő Gonzalo García először kezdett bajnokin és először szerzett gólt La Liga-találkozón – rögtön hármat! Xabi Alonso együttese az ő fejesével szerzett vezetést a 20. percben, majd a 21 éves csatár a második félidő elején egy gyönyörű kapáslövéssel duplázta meg csapata előnyét. Később a Real Madrid negyedik találatát is a saját nevelésű csatár sarkazta a sevillai kapuba. Miközben az ő 88. perces lecserélésekor állva tapsolt a közönség, addig a pályát a 77. percben elhagyó Vinícius Júnior teljesítménye miatt kevésbé volt lelkes a madridi szurkolótábor.

Vinícius Júnior (balra) Xabi Alonso szerint nem lógott ki lefelé, a Real Madrid szurkolói szerint igen

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A Real Madrid szurkolói kifütyülték, Xabi Alonso megvédte Vinícius Júniort

A Santiago Bernabéu közönségének egy része az elmúlt hetekben többször is kifütyülte az október eleje óta gólképtelen és visszafogott teljesítményt nyújtó brazil szélsőt. Ez történt a Betis ellen is, így aztán Xabi Alonsót ismét kérdezték Viníciusról.

„Vinit kifütyülték a szurkolók? Nem is értem, mert ma kiválóan játszott, tényleg remek volt. Nagyon lendületesen és erősen kezdett, különbséget teremtett a támadó harmadban, kiharcolt egy sárga lapot és helyzeteket alakított ki.

Vini nagyon fontos nekünk, és nagyon fontos lesz a következő meccseken is.”

– mondta Alonso.

A vezetőedző véleményével a klubhoz közel álló Marca sem értett egyet, a mérkőzést elemző podcastjében a lap egyik szakértője arról beszélt, hogy ideje lenne kispadra ültetni Viníciust, és ezt Gonzalo García vasárnapi teljesítménye is alátámasztja.

A Real Madrid hátránya a spanyol bajnokság felénél négy pont az éllovas Barcelona mögött, a fővárosiak ezen a héten a szuperkupában lépnek pályára – az Atlético Madrid csütörtöki legyőzése esetén a döntőben akár épp a katalánok ellen.