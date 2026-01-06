A The Guardian emlékeztetett: Vinícius szerződése 2027 nyaráig szól a madridi klubbal, ám a hosszabbítás körüli tárgyalások hónapok óta nem vezetnek eredményre. A brazil válogatott támadó több alkalommal is nemet mondott a Real Madrid által felkínált új szerződésekre.

Vinícius Júnior a 2025/26-os idényben eddig 25 meccsen 5 gólt rúgott és 8 gólpasszt jegyzett a Real Madridban

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Bár Vinícius továbbra is kulcsembernek számít a spanyol rekordbajnoknál, a háttérben egyre nő a feszültség, mivel a klub nem szeretné megkockáztatni, hogy egyik legértékesebb játékosa később jóval olcsóbban – vagy akár ingyen – távozzon.

Vinícius elégedetlen Madridban, Londonba csábítják

A brit lap szerint Vinícius nem teljesen elégedett a madridi helyzetével, és nyitott lehet egy új kihívásra. Ezt a bizonytalan szituációt használná ki a Chelsea, amely 135 millió fontos ajánlattal próbálhatja megszerezni a brazil játékost.

A londoni klub tulajdonosi köre az elmúlt években már többször bizonyította, hogy nem riad vissza a hatalmas költekezéstől, és Vinícius megszerzése tökéletesen illeszkedne a Chelsea hosszú távú, sztárépítő projektjébe.

Mit léphet a Real?

A Real Madrid számára a Viníciusért befolyó összeg komoly mozgásteret jelenthetne az átigazolási piacon. A Guardian úgy tudja, a spanyol klub több fiatal tehetséget is figyel, köztük a Crystal Palace 21 éves angol játékosát, Adam Whartont, aki alapvetően védekező/középső középpályásként futballozik. A brit lap szerint Whartonnak nem lenne hiánya kérőkből – különösen, ha a közelgő világbajnokságon is megmutatja magát. Ugyanakkor a madridiaknak többek között a Chelsea-vel, a Manchester Cityvel, a Liverpoollal és a Manchester Uniteddel is versenyezniük kellene érte.