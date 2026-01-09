Bejött a papírforma: a Real Madrid 2-1-re legyőzte az Atlético Madridot a Szaúd-Arábiában, Dzsiddában rendezett Spanyol Szuperkupa-elődöntőben, és sorozatban negyedszer készülhet a Barcelona elleni döntőre, azaz a fináléban El Clásico lesz. A mérkőzés azonban nemcsak a gólokról marad emlékezetes, hanem Viníciusról és a két edző, Xabi Alonso és Diego Simeone csörtéjéről.

Vinícius cseréjekor Diego Simeone sunyin beszólt, Xabi Alonso nem fogta vissza magát. Volt balhé a Real Madrid-Atlético szuperkupa-elődöntőn Fotó: FADEL SENNA / AFP

Simeone provokálta Viníciust

Vinícius Jr. már az első félidőben célkeresztbe került, amikor Diego Simeone így provokálta: „Florentino ki fog rúgni, emlékezz a szavaimra.” A brazil támadó – aki immár 16 mérkőzés óta gólképtelen – láthatóan nehezen viselte a provokációt, de az igazi botrány csak a 80. percben robbant ki, amikor lecserélték.

A Marca szerint Simeone ekkor ismét odaszúrt Viníciusnak: hallgassa csak, a nézők füttye neki szól. Ez volt az a pillanat, amikor elszakadt a cérna.

Xabi Alonso válasza: „A saját csapatoddal foglalkozz, te rohadék!”

A heves szóváltásnak végül Xabi Alonso vetett véget – nem is akárhogyan. A Real vezetőedzője nyíltan nekiment kollégájának: „Ha valakinek nem megy, akkor is tisztelned kell az ellenfeled. Foglalkozz a saját csapatoddal, te rohadék!” – hangzott el a pálya szélén.

Vinícius a cserét követően sem nyugodott meg. Az öltözőben a telefonjához nyúlt, és Fabrizio Romano Instagram-posztja alá odakommentelte Simeone egyik legendás mondását: „Megint egy döntetlen, amit elvesztettél”, négy síró nevetős emoji kíséretében.

Az eset külön pikantériája, hogy Simeone és Vinícius kapcsolata már évek óta feszült, a szaúdi „arab derbi” pedig ismét bebizonyította: bárhol rendezik meg, a madridi rangadó mindig robbanásveszélyes.

Real Madrid–Barcelona Clasico a szuperkupa döntőjében

A Real a Barcelonával csap össze a vasárnapi döntőben – kérdés, Vinícius indulatát gólokban vagy újabb botrányban látjuk-e viszont.



