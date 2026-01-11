Kai Rooney-nak, a legendás Wayne Rooney-nak a fiáról beszélünk, megtiltották, hogy saját cipőjét viselje a Manchester United ifjúsági csapatában – és az apja alapvetően egyetért ezzel a szabállyal. A 16 éves focista még 11 évesen csatlakozott a United akadémiájához, és reméli, hogy egy nap apja nyomdokaiba lépve a felnőtt csapatban is szerepelhet. Ez talán nem is annyira a távoli jövő kérdése, tekintve, hogy az idei szezont az U19-es együttesben kezdte – három korosztállyal feljebb – és az esetében egy rendkívül gólérzékeny játékosról beszélhetünk.

Wayne Rooney nem a fiával, hanem a Manchester United csapatával értett egyet

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Wayne Rooney a Manchester pártját fogta

Az ifjú Rooney még 12 évesen kötött szerződést a Puma-val – ez az a fajta lehetőség, ami akkor adódik, ha valaki egy futball-legenda fia –, de nem viselheti a cég cipőit. Wayne a The Smith Brothers: Not A Podcast című műsorban elmondta: „Nyilvánvalóan a Puma szerződtetett játékosa, de amikor a Manchester United U16-os csapatában játszik, nagyon tetszik, hogy nem viselheti ezeket a Puma cipőit. Az akadémia összes focistájának ugyanazt a cipőt kell viselnie. Azért teszik ezt, mert vannak olyanok, akik nem engedhetnek meg maguknak bizonyos cipőket, ezért szerintem ez nagyon jó dolog. De már párszor játszott az U18-asoknál, és akkor viselheti a Puma cipőit. Őszintén szólva, jól teljesít.”

Egyébként az apja hírneve miatt eljutott a család oda, hogy Wayne-t el kellett tiltania attól, hogy megnézze a mérkőzéseit, mert túl nagy figyelmet vonzott magára. Rooney édesanyja, Coleen Rooney tavaly az I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! című műsorban elárulta: „Kai megkérte Wayne-t, hogy ne jöjjön el a focimeccsekre, amikor helyi bajnokságokban és hasonló eseményeken játszott, mert mindig tömeg vette körül, és így nem tudta megnézni a mérkőzést.”