A Bundesliga szerda esti összecsapásán az első félidőben egyetlen egy gólt sem láthattak a nézők, de aztán a szünetet követően megtört a jég. Egészen konkrétan kevesebb mint öt perc alatt a Lipcse két gólt is berámolt a Freiburgnak, ezzel el is döntve a lényegi kérdéseket, meg leginkább a három pont sorsát. A találkozó első gólját a magyar válogatott hátvéd, Willi Orbán szerezte fejjel az 53. percben.

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Willi Orbán remekül játszott a meccsen

Az 56. percben aztán a hazaiak megduplázták az előnyüket Cardoso révén, így az utolsó, bő félórára már kétgólos előnnyel fordulhattak. A játékvezető a 90 percet követően még több mint hat percet rátett a meccsre, de ez idő alatt sem változott az eredmény, így maradt a hazai siker a lefújást követően.