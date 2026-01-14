Xabi Alonso Real Madridtól való távozása azonnal felfűtötte az eddigi találgatásokat. A spanyol edző rövid, de intenzív madridi időszaka után jelenleg szabadon igazolható. Az elmúlt hónapokban több nagy klubnál is edzőváltás történt – a Manchester United elküldte Rúben Amorimot, a Chelsea pedig Enzo Marescával bontott szerződést –, s ebben a környezetben különösen feltűnő, hogy a Liverpool kitart Arne Slot mellett, annak ellenére, hogy a szurkolók az eredményekkel és a játék minőségével sem lehetnek elégedettek.

Xabi Alonso minden korábbi jelöltnél erősebb tipp Arne Slot utódjaként a Liverpool kispadjára

Fotó: FADEL SENNA / AFP

Slot a kritikák dacára élvezi a bizalmat Liverpoolban

Az angol sajtóban hónapok óta visszatérő téma Slot jövője, de a klub hivatalos álláspontja következetes: a holland edző élvezi a bizalmat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a háttérben ne számolnának alternatív forgatókönyvekkel. A Liverpoolnál hagyományosan hosszú távra terveznek – Jürgen Klopp például közel kilenc évet húzott le a Vörösöknél –, a vezetők ritkán hoznak döntéseket hirtelen felindulásból.

Ez a kivárás pedig táptalajt ad a legújabb „konteónak”: mi van, ha a klub eddig azért nem lépett, mert nem volt igazán megfelelő jelölt Slot helyére?

A Talksport szerint Xabi Alonso érkezése csak nyáron esedékes

A talkSPORT szakértője, Ben Jacobs nyíltan beszélt arról, hogy Xabi Alonso neve a Liverpoolnál is képbe kerülhet – igaz, nem azonnal. Szavai szerint ha megüresedne a liverpooli kispad, Alonso „biztosan azok között lenne, akiket számításba vesznek”. Ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg nincs üresedés, a klub kitart Slot mellett, és Alonso sem szeretne idény közben új munkába belevágni.

Jacobs úgy fogalmazott: nagy eséllyel egyfajta átmeneti időszak következik, amelyben Slot lehetőséget kap a csapat ráncba szedésére, és ha nyáron mégis változás lenne Liverpoolban, Xabi Alonso akkor lehet az első számú választás.

Miért működik a pletyka?

A történet minden eleme adott: Xabi Alonso közismert Liverpool-kötődése, a jelenlegi edző, Arne Slot körüli bizonytalanság és a váratlanul felmerült lehetőség. Egyelőre mindez „csak” logikus spekuláció, de az angol futballban számtalanszor láttuk már, hogy az ilyen pletykák egyik napról a másikra valósággá válnak.

