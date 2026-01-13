Amikor a Real Madrid 2–1-re legyőzte a Barcelonát Xabi Alonso első edzői el Clásicóján, úgy tűnt, minden rendben van a Santiago Bernabéuban. A sztárjátékosok, Kylian Mbappé és Jude Bellingham is betaláltak. A Madrid öt ponttal vezette a bajnokságot, hat nappal később november 1-jén 4–0-ra elsöpörték a Valenciát, és minden sorozatot figyelembe véve 14 meccsből 13-at megnyertek a madridiak.

Xabi Alonso csak hónapokat kapott a Real Madrid edzőjeként

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Xabi Alonso sem lehetett kivétel

Alig több mint két hónappal a történtek után már nem Xabi Alonso a Real Madrid edzője. Miután a Real 3–2-re kikapott a Barcelonától a spanyol Szuperkupa döntőjében, Alonsónak mennie kellett. Az el Clásico eredményei mindig hatalmas súllyal bírtak a futball egyik legnagyobb rivalizálásában, de a Barca elleni vereség önmagában nem lett volna végzetes. Azzal együtt lett az, hogy a katalánok a novemberi hátrányukat közben négy pontos előnnyé fordították a La Liga élén.

Xabi Alonso azt követően, hogy a Bayer Leverkusennel bajnoki címet nyert a Bayern München előtt, gyakorlatilag Európa bármely csapatának edzője lehetett volna. Alonso 12 hónappal azután érkezett Madridba, hogy történelmi, hibátlan szezont produkált a Bundesligában a Bayer Leverkusennel, veretlenül megnyerve a klub első bajnoki címét.

A szezon eleji győzelmi széria során több szoros siker is volt, nem túl jó játék mellett is jöttek az eredmények, Madridban pedig muszáj volt türelemmel lenni a csapat korábbi játékosa, a nemrég még nagyon keresett edző felé.

A Barcelona elleni volt Xabi Alonso utolsó meccse a Real Madrid edzőjeként

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Jött egy gól nélküli hét, amikor a madridiak 1–0-ra kikaptak a szenvedő Liverpooltól az Anfielden, majd 0–0-t játszottak a Rayo Vallecanóval, majd nem sokkal később a Madrid négy napon belül kikapott a Celta Vigótól és a Manchester Citytől is a Bernabéuban. Alonso öt egymást követő győzelemmel üzent a vezetőknek, de jött a Barca elleni vereség.

„Xabi Alonso mindig élvezni fogja minden Real Madrid-szurkoló szeretetét és tiszteletét, hiszen a Real Madrid legendája, aki mindig klubunk értékeit képviselte. A Real Madrid mindig az otthona marad. Klubunk köszönetet mond Xabi Alonsónak és teljes szakmai stábjának az elmúlt időszakban végzett munkájukért és elkötelezettségükért, és sok sikert kíván nekik életük következő szakaszához” – olvashattuk már hétfőn a madridiak közleményében.