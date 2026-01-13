Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madrid mindenkit meglepett azzal, hogy máris elküldte a csapat edzőjét, Xabi Alonsót. Nem is olyan régen még úgy tűnt, minden rendben van Madridban, de a Barcelona elleni vereség után mennie kellett a szakembernek, pedig azt hihettük, a Real Madrid és Xabi Alonso kapcsolata hosszú évekre köttetett.

Amikor a Real Madrid 2–1-re legyőzte a Barcelonát Xabi Alonso első edzői el Clásicóján, úgy tűnt, minden rendben van a Santiago Bernabéuban. A sztárjátékosok, Kylian Mbappé és Jude Bellingham is betaláltak. A Madrid öt ponttal vezette a bajnokságot, hat nappal később november 1-jén 4–0-ra elsöpörték a Valenciát, és minden sorozatot figyelembe véve 14 meccsből 13-at megnyertek a madridiak.

Xabi Alonso csak hónapokat kapott a Real Madrid edzőjeként
Xabi Alonso csak hónapokat kapott a Real Madrid edzőjeként
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Xabi Alonso sem lehetett kivétel

Alig több mint két hónappal a történtek után már nem Xabi Alonso a Real Madrid edzője. Miután a Real 3–2-re kikapott a Barcelonától a spanyol Szuperkupa döntőjében, Alonsónak mennie kellett. Az el Clásico eredményei mindig hatalmas súllyal bírtak a futball egyik legnagyobb rivalizálásában, de a Barca elleni vereség önmagában nem lett volna végzetes. Azzal együtt lett az, hogy a katalánok a novemberi hátrányukat közben négy pontos előnnyé fordították a La Liga élén.

Xabi Alonso azt követően, hogy a Bayer Leverkusennel bajnoki címet nyert a Bayern München előtt, gyakorlatilag Európa bármely csapatának edzője lehetett volna. Alonso 12 hónappal azután érkezett Madridba, hogy történelmi, hibátlan szezont produkált a Bundesligában a Bayer Leverkusennel, veretlenül megnyerve a klub első bajnoki címét. 

A szezon eleji győzelmi széria során több szoros siker is volt, nem túl jó játék mellett is jöttek az eredmények, Madridban pedig muszáj volt türelemmel lenni a csapat korábbi játékosa, a nemrég még nagyon keresett edző felé. 

Xabi Alonso head coach of Real Madrid during the Spanish Super Cup final match between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A Barcelona elleni volt Xabi Alonso utolsó meccse a Real Madrid edzőjeként
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Jött egy gól nélküli hét, amikor a madridiak 1–0-ra kikaptak a szenvedő Liverpooltól az Anfielden, majd 0–0-t játszottak a Rayo Vallecanóval, majd nem sokkal később a Madrid négy napon belül kikapott a Celta Vigótól és a Manchester Citytől is a Bernabéuban. Alonso öt egymást követő győzelemmel üzent a vezetőknek, de jött a Barca elleni vereség.

„Xabi Alonso mindig élvezni fogja minden Real Madrid-szurkoló szeretetét és tiszteletét, hiszen a Real Madrid legendája, aki mindig klubunk értékeit képviselte. A Real Madrid mindig az otthona marad. Klubunk köszönetet mond Xabi Alonsónak és teljes szakmai stábjának az elmúlt időszakban végzett munkájukért és elkötelezettségükért, és sok sikert kíván nekik életük következő szakaszához” – olvashattuk már hétfőn a madridiak közleményében.

Összetűzések Viníciusszal és a sérülések

A Real Madrid edzőjének lenni mindig különleges nyomást jelent, sokaknak lehetetlen küldetést. Xabi Alonso számára is az lett, akkor is, ha játékosként a szurkolók egyik kedvence volt. A Madridnál az egyik legnagyobb kihívás mindig is a sztárok kezelése volt: ebben volt Ancelotti olyan sikeres, de például José Mourinho is ebbe bukott bele.

Xabi Alonso head coach of Real Madrid and Real Madrid president Florentino Perez greet after the Spanish Super Cup final match between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Florentino Pérez Alonsót sem kímélte
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Alonso természetben sokkal közelebb áll Ancelottihoz, de annyira elterjedtek a Vinícius Júniorral való nehéz kapcsolatáról szóló pletykák, hogy Diego Simeone a múlt heti Szuperkupa-elődöntőben már nyíltan gúnyolta a brazil sztárt emiatt.

A 44 éves szakember távozásának hátterében az állt, hogy a vezetők elégedetlenek voltak a csapat játékának összképével és a közelmúlt eredményeivel. Emellett aggodalomra adott okot, hogy az öltöző jelentős része nem találta a közös hangot az edzővel és az elképzeléseivel.

A múlt hónapban a Real Madrid támadója, Vinícius Júnior jelezte a klubnak, hogy nem kívánja meghosszabbítani a szerződését addig, amíg a kapcsolata Alonsóval ennyire feszült marad.

A sokszor fomrán kívól szereplő és durcáskodó Viníciusszal ellentétben Kylian Mbappé komoly segítség volt Alonso csapatában, de a francia sérülésekkel bajlódott, ahogy Trent Alexander-Arnold is, így többször is kényszermegoldásokkal játszatta csapatát.  

(FILES) Real Madrid's defender Alvaro Arbeloa celebrates after scoring a goal during the Spanish league football match Real Madrid CF vs UD Almeria at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 29, 2015. Real Madrid appointed Alvaro Arbeloa as new coach on January 12, 2026 after coach Xabi Alonso has left the club by mutual consent, a day after the team lost the Spanish Super Cup final against rivals Barcelona, AFP reports. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
Álvaro Arbeloa élete lehetőségét kapta meg
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Az elmúlt hetekben Alonso és a madridi keret több tagja között egyre nőtt a feszültség. Több első csapatos játékos is elégedetlen volt Alonso irányítási stílusával és azzal, ahogyan az érkezése óta számos jelentős változtatást vezetett be.

Alonso azért érkezett, hogy több fegyelmet és taktikai szigort hozzon egy olyan csapatba, amely Carlo Ancelotti irányítása alatt nem teljesített jól, végül ebből semmi nem lett. Az októberi el Clásico-győzelem a Barcelona ellen ugyan öt pontos előnyt jelentett a Realnak, de ez a mérkőzés hozta Vinícius Jr. nyilvános tiltakozását is a lecserélése miatt, amit a klubvezetés nem torolt meg. Ez aláásta Alonso tekintélyét, és a volt középpályás soha nem tudta igazán visszaszerezni az irányítást a helyzet fölött.

Federico Valverde és Jude Bellingham is nehezen fogadták Alonso vezetési stílusát és taktikai terveit. Az edző két tűz közé szorult: egy mindenható elnök és egy galaktikusokkal teli öltöző között.

A teljes öltözőt nem veszítette el Alonso, hiszen a csapatot a hátán vivő, az edző számára szerencsétlen időpontban megsérült Mbappé szinte azonnal üzent az edzőnek: „Rövid idő volt, de megtiszteltetés volt a csapatodban játszani és tőled tanulni. Köszönöm, hogy magabiztosságot adtál az első naptól kezdve. Olyan edzőként maradsz meg bennem, akinek határozott tervei vannak és rengeteget tud a futballról. Sok szerencsét a következő időszakhoz” – írta a közösségi oldalán a francia világbajnok.

Az elképzelés az volt, hogy Alonso, egykori madridi játékosként, intelligenciájával és taktikai tudásával képes lesz rávenni a jelenlegi csapatot, hogy modernebb és szervezettebb futballt játsszon. Ez a projekt azonban rendkívül rövid idő alatt gyorsan és látványosan összeomlott.

Nagy kérdés, mire megy majd a csapattal Xabi Alonso máris megnevezett utódja, Álvaro Arbeloa, aki még soha nem volt felnőtt csapat vezetőedzője. Dolgozott már a Real utánpótlásában és a Castillánál, ahogy korábban Zidane is. Ismeri a klubot, de ez igaz volt Alonsóra is, azonban a komoly edzői szakma és filozófia helyett most megint inkább azon lesz a hangsúly, hogy a sztárok elégedettek legyenek, ahogy ez a sokszor visszasírt Zidane-korszakban is történt.

  • További cikkek:
Vinícius Júnior lett a Real Madrid-szurkolók új ellensége, Xabi Alonso reagált
Itt a vége? A Real Madridnak nem kell Vinícius
Kerkez nagy pofont kapott, betették az év legrosszabb focistáinak csapatába

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!