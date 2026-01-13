Amikor a Real Madrid 2–1-re legyőzte a Barcelonát Xabi Alonso első edzői el Clásicóján, úgy tűnt, minden rendben van a Santiago Bernabéuban. A sztárjátékosok, Kylian Mbappé és Jude Bellingham is betaláltak. A Madrid öt ponttal vezette a bajnokságot, hat nappal később november 1-jén 4–0-ra elsöpörték a Valenciát, és minden sorozatot figyelembe véve 14 meccsből 13-at megnyertek a madridiak.
Xabi Alonso sem lehetett kivétel
Alig több mint két hónappal a történtek után már nem Xabi Alonso a Real Madrid edzője. Miután a Real 3–2-re kikapott a Barcelonától a spanyol Szuperkupa döntőjében, Alonsónak mennie kellett. Az el Clásico eredményei mindig hatalmas súllyal bírtak a futball egyik legnagyobb rivalizálásában, de a Barca elleni vereség önmagában nem lett volna végzetes. Azzal együtt lett az, hogy a katalánok a novemberi hátrányukat közben négy pontos előnnyé fordították a La Liga élén.
Xabi Alonso azt követően, hogy a Bayer Leverkusennel bajnoki címet nyert a Bayern München előtt, gyakorlatilag Európa bármely csapatának edzője lehetett volna. Alonso 12 hónappal azután érkezett Madridba, hogy történelmi, hibátlan szezont produkált a Bundesligában a Bayer Leverkusennel, veretlenül megnyerve a klub első bajnoki címét.
A szezon eleji győzelmi széria során több szoros siker is volt, nem túl jó játék mellett is jöttek az eredmények, Madridban pedig muszáj volt türelemmel lenni a csapat korábbi játékosa, a nemrég még nagyon keresett edző felé.
Jött egy gól nélküli hét, amikor a madridiak 1–0-ra kikaptak a szenvedő Liverpooltól az Anfielden, majd 0–0-t játszottak a Rayo Vallecanóval, majd nem sokkal később a Madrid négy napon belül kikapott a Celta Vigótól és a Manchester Citytől is a Bernabéuban. Alonso öt egymást követő győzelemmel üzent a vezetőknek, de jött a Barca elleni vereség.
„Xabi Alonso mindig élvezni fogja minden Real Madrid-szurkoló szeretetét és tiszteletét, hiszen a Real Madrid legendája, aki mindig klubunk értékeit képviselte. A Real Madrid mindig az otthona marad. Klubunk köszönetet mond Xabi Alonsónak és teljes szakmai stábjának az elmúlt időszakban végzett munkájukért és elkötelezettségükért, és sok sikert kíván nekik életük következő szakaszához” – olvashattuk már hétfőn a madridiak közleményében.
Összetűzések Viníciusszal és a sérülések
A Real Madrid edzőjének lenni mindig különleges nyomást jelent, sokaknak lehetetlen küldetést. Xabi Alonso számára is az lett, akkor is, ha játékosként a szurkolók egyik kedvence volt. A Madridnál az egyik legnagyobb kihívás mindig is a sztárok kezelése volt: ebben volt Ancelotti olyan sikeres, de például José Mourinho is ebbe bukott bele.
Alonso természetben sokkal közelebb áll Ancelottihoz, de annyira elterjedtek a Vinícius Júniorral való nehéz kapcsolatáról szóló pletykák, hogy Diego Simeone a múlt heti Szuperkupa-elődöntőben már nyíltan gúnyolta a brazil sztárt emiatt.
A 44 éves szakember távozásának hátterében az állt, hogy a vezetők elégedetlenek voltak a csapat játékának összképével és a közelmúlt eredményeivel. Emellett aggodalomra adott okot, hogy az öltöző jelentős része nem találta a közös hangot az edzővel és az elképzeléseivel.
A múlt hónapban a Real Madrid támadója, Vinícius Júnior jelezte a klubnak, hogy nem kívánja meghosszabbítani a szerződését addig, amíg a kapcsolata Alonsóval ennyire feszült marad.
A sokszor fomrán kívól szereplő és durcáskodó Viníciusszal ellentétben Kylian Mbappé komoly segítség volt Alonso csapatában, de a francia sérülésekkel bajlódott, ahogy Trent Alexander-Arnold is, így többször is kényszermegoldásokkal játszatta csapatát.
Az elmúlt hetekben Alonso és a madridi keret több tagja között egyre nőtt a feszültség. Több első csapatos játékos is elégedetlen volt Alonso irányítási stílusával és azzal, ahogyan az érkezése óta számos jelentős változtatást vezetett be.
Alonso azért érkezett, hogy több fegyelmet és taktikai szigort hozzon egy olyan csapatba, amely Carlo Ancelotti irányítása alatt nem teljesített jól, végül ebből semmi nem lett. Az októberi el Clásico-győzelem a Barcelona ellen ugyan öt pontos előnyt jelentett a Realnak, de ez a mérkőzés hozta Vinícius Jr. nyilvános tiltakozását is a lecserélése miatt, amit a klubvezetés nem torolt meg. Ez aláásta Alonso tekintélyét, és a volt középpályás soha nem tudta igazán visszaszerezni az irányítást a helyzet fölött.
Federico Valverde és Jude Bellingham is nehezen fogadták Alonso vezetési stílusát és taktikai terveit. Az edző két tűz közé szorult: egy mindenható elnök és egy galaktikusokkal teli öltöző között.
A teljes öltözőt nem veszítette el Alonso, hiszen a csapatot a hátán vivő, az edző számára szerencsétlen időpontban megsérült Mbappé szinte azonnal üzent az edzőnek: „Rövid idő volt, de megtiszteltetés volt a csapatodban játszani és tőled tanulni. Köszönöm, hogy magabiztosságot adtál az első naptól kezdve. Olyan edzőként maradsz meg bennem, akinek határozott tervei vannak és rengeteget tud a futballról. Sok szerencsét a következő időszakhoz” – írta a közösségi oldalán a francia világbajnok.
Az elképzelés az volt, hogy Alonso, egykori madridi játékosként, intelligenciájával és taktikai tudásával képes lesz rávenni a jelenlegi csapatot, hogy modernebb és szervezettebb futballt játsszon. Ez a projekt azonban rendkívül rövid idő alatt gyorsan és látványosan összeomlott.
Nagy kérdés, mire megy majd a csapattal Xabi Alonso máris megnevezett utódja, Álvaro Arbeloa, aki még soha nem volt felnőtt csapat vezetőedzője. Dolgozott már a Real utánpótlásában és a Castillánál, ahogy korábban Zidane is. Ismeri a klubot, de ez igaz volt Alonsóra is, azonban a komoly edzői szakma és filozófia helyett most megint inkább azon lesz a hangsúly, hogy a sztárok elégedettek legyenek, ahogy ez a sokszor visszasírt Zidane-korszakban is történt.
