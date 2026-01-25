Live
A labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában a Zalaegerszeg 1-0-ra legyőzte az utolsó Kazincbarcika csapatát a miskolci DVTK Stadionban. A Zalaegerszeg győztes gólját Kiss Bence lőtte, aki az idei szezonban már háromszor talált be a Kazincbarcikának.

A Kuttor Attila által irányított Kazincbarcika az utolsó helyen telelt az NB I-ben, a hátránya pedig hat pont volt a bennmaradást jelentő 10. helytől. A Nuno Campos vezette Zalaegerszeg rosszul kezdte a szezont, az ősz második felében azonban parádés formába került a spanyol szakember csapata és az utolsó meccséből csak egyet veszített el, így a ZTE a 7. helyről várhatta a tavaszi folytatást.

A Zalaegerszeg megszerezte első győzelmét az NB I-es szezonban
A Zalaegerszeg az őszi szezon meglepetéscsapata volt az NB I-ben

Az újonc borsodi csapat a stadionja alkalmatlansága miatt az őszi szezonban Mezőkövesden játszotta meccseit, tavasszal viszont a miskolci DVTK Stadion lesz az ideiglenes otthona. 

A Zalaegerszeg egy góllal nyert

Nem túl nagy iramban kezdődött a találkozó, amelyen elsősorban a küzdelem dominált. Az első negyedórában az egyetlen izgalmat az okozta, amikor a zalai hálóőr egy előrerúgásnál Könyvest találta el, a labda pedig a kapuja felé vágódott, de Gundel-Takács még menteni tudott a gólvonal előtt, így kijavította a hibáját. Mezőnyben teljesen kiegyenlített volt a játék képe, de valamelyest a vendégek futballoztak veszélyesebben. A szünetig Juhásznak négyszer, Gundel-Takácsnak kétszer kellett védenie.

Térfélcserét követően is maradt a ZTE meddő mezőnyfölénye, de a játékából hiányzott az átütőerő. Alapjaiban az sem változtatta meg a játék képét, hogy a 63. percben a hazaiak kapusát kiállította a játékvezető kezezésért. A vendégek így sem tudtak nagy nyomást gyakorolni a barcikai kapura, viszont negyedórával a vége előtt Kiss 20 méterről pontosan tekert a jobb alsó sarokba, amivel eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő időben ugyanis helyzetet sem tudott kidolgozni az emberhátrányban küzdő borsodi együttes.

A zalaegerszegi Kiss Bence a szezon során már a harmadik gólját lőtte a Kazincbarcikának
A zalaegerszegi Kiss Bence a szezon során már a harmadik gólját lőtte a Kazincbarcikának

A kék-fehérek immár hét kör óta veretlenek, míg a hazaiak sorozatban kilencedik bajnoki mérkőzésükön maradtak nyeretlenek, ráadásul ez volt az egymást követő ötödik vereségük.

Fizz Liga, 19. forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Zalaegerszegi TE FC 0-1 (0-0)
Miskolc, DVTK Stadion
Játékvezető: Káprály Mihály
Kolorcity Kazincbarcika SC: Juhász - Berecz, Rácz, Rasheed (Radkowski, 39.), Deutsch - Slogar, Baranyai, Kartik (Puhtyiejev, 81.), Klausz (Schuszter, a szünetben) - Ubochioma (Ikoba, 66.), Könyves (Gyollai, 66.)
Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Szendrei, Lima, Várkonyi, Csonka (Lopez, 72.) - Kiss (Bobson, 93.), Amato (Bakti, 72.), Skribek (Elosu, 79.), Borges - Calderon, Alegria (Joao Victor, 79.)
gólszerző: Kiss (76.)
sárga lap: Deutsch (79.), Puhtyiejev (85.)
piros lap: Juhász (63.)

