A labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában az újonc Kazincbarcika a Zalaegerszeg csapatát fogadta a miskolci DVTK Stadionban. Az első félidő hajrájában a borsodi csapat elmehetett volna egy kontrával, azonban José Manuel Calderón, a Zalaegerszeg spanyol játékosa a szezon legnagyobb mentését mutatta be.

A Zalaegerszeg a DVTK Stadionban lépett pályára a Fizz Liga 19. fordulójában az újonc Kazincbarcika vendégeként. Az első félidőben többet volt a labda ZTE-nél, a KBSC pedig főleg gyors kontrákkal próbált veszélyeztetni. 

A Zalaegerszeg játékosa az év mentését mutatta be a Kazincbarcika ellen
Fotó: Franco De Franceschi/ztefc.hu

A Zalaegerszeg védője az év mentését mutatta be

Az első félidő hajrájában pont egy ilyen gyors kontrából próbált elmenni a Kazincbarcika, azonban az indítást José Manuel Calderón, a ZTE spanyol futballistája lefülelte – méghozzá nem is akárhogyan. Calderón ugyanis egy csukafejessel tisztázott, mindezt azonban úgy, hogy nem a levegőben úszott, hanem a földön csúszott.

 

 

 

