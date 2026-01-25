A labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában az újonc Kazincbarcika a Zalaegerszeg csapatát fogadta a miskolci DVTK Stadionban. Az első félidő hajrájában a borsodi csapat elmehetett volna egy kontrával, azonban José Manuel Calderón, a Zalaegerszeg spanyol játékosa a szezon legnagyobb mentését mutatta be.
A Zalaegerszeg a DVTK Stadionban lépett pályára a Fizz Liga 19. fordulójában az újonc Kazincbarcika vendégeként. Az első félidőben többet volt a labda ZTE-nél, a KBSC pedig főleg gyors kontrákkal próbált veszélyeztetni.
A Zalaegerszeg védője az év mentését mutatta be
Az első félidő hajrájában pont egy ilyen gyors kontrából próbált elmenni a Kazincbarcika, azonban az indítást José Manuel Calderón, a ZTE spanyol futballistája lefülelte – méghozzá nem is akárhogyan. Calderón ugyanis egy csukafejessel tisztázott, mindezt azonban úgy, hogy nem a levegőben úszott, hanem a földön csúszott.
