Nem sokkal a 2025-2026-os idény előtt érkezett a megdöbbentő hír, miszerint a nanterre-i ügyészségen elkészült egy vádirat, amely alapján a Paris Saint-Germain sztárja, Achraf Hakimi akár 15 év börtönt is kaphat. Az akkori hírek szerint a marokkói labdarúgó-válogatott csapatkapitányát még 2023-ban, egy akkor 24 éves nő jelentette fel nemi erőszak vádjával. A nő a vallomásában elárulta, hogy miután megismerkedtek, több mint egy hónap után találkoztak Hakimivel, aki a beleegyezése nélkül ért hozzá, csókolta meg, majd megerőszakolta.

Achraf Hakimi az eljárás ellenére is pályára léphetett

Fotó: ANNA KURTH / AFP

Achraf Hakimi továbbra is tagad

A Paris Saint-Germain játékosát az ügyészség bejelentése után bírósáig felügyelet alá helyezték, ám továbbra is futballozhatott, amíg a vádlóval nem lépett kapcsolatba. Hakimi és ügyvédje már a kezdetektől fogva tagadták a vádakat, a france24.com cikke szerint azonban mégis bíróság elé kell állnia. Ezzel egy időben a marokkói csapatkapitány az X-en számolt be a fejleményekről.

Ma már egy nemi erőszak vádja is elegendő a tárgyaláshoz, még akkor is, ha tagadom, és minden azt bizonyítja, hogy hamis. Ez ugyanolyan igazságtalan az ártatlanokkal szemben, mint a valódi áldozatokkal. Nyugodtan várom ezt a tárgyalást, amely lehetővé teszi, hogy az igazság nyilvánosságra kerüljön

– írta ki Hakimi.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

A 27 éves madridi születésű jobbhátvéd a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, később a Borussia Dortmundnál mutatott kölcsönjátéka végleg feltette a futball térképére. Az Inter akkor 43 millió eurót sem sajnált kifizetni érte, majd ennél is nagyobb összegért a Paris Saint-Germain szerződtette. Hakimi számára a 2024-2025-ös idény jelentette pályafutása csúcsát, hiszen alapemberként hódította el a Bajnokok Ligáját a PSG-vel, majd a 2025-ös klubvilágbajnokságon egészen a döntőig menetelt. Az év végén pedig az a megtiszteltetés érte, hogy Afrikában az év labdarúgójának is megválasztották.