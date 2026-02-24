Live
Hiába a Bajnokok Ligája győzelem, komoly vádakkal néz szembe a Paris Saint-Germain marokkói válogatott sztárja. Achraf Hakimit még 2023-ban jelentette fel egy 24 éves nő nemi erőszak elkövetésével, a PSG labdarúgójának sajtóhírek szerint bíróság elé kell állnia az ügyben.

Nem sokkal a 2025-2026-os idény előtt érkezett a megdöbbentő hír, miszerint a nanterre-i ügyészségen elkészült egy vádirat, amely alapján a Paris Saint-Germain sztárja, Achraf Hakimi akár 15 év börtönt is kaphat. Az akkori hírek szerint a marokkói labdarúgó-válogatott csapatkapitányát még 2023-ban, egy akkor 24 éves nő jelentette fel nemi erőszak vádjával. A nő a vallomásában elárulta, hogy miután megismerkedtek, több mint egy hónap után találkoztak Hakimivel, aki a beleegyezése nélkül ért hozzá, csókolta meg, majd megerőszakolta.

Morocco's defender #02 Achraf Hakimi looks on during a training session at the Campus Paris Saint-Germain in Poissy, in the western outskirts of Paris on February 24, 2026, on the eve of the UEFA Champions League play-off second leg football match between Paris Saint-Germain and AS Monaco. (Photo by Anna KURTH / AFP)
Achraf Hakimi az eljárás ellenére is pályára léphetett
Fotó: ANNA KURTH / AFP

Achraf Hakimi továbbra is tagad

A Paris Saint-Germain játékosát az ügyészség bejelentése után bírósáig felügyelet alá helyezték, ám továbbra is futballozhatott, amíg a vádlóval nem lépett kapcsolatba. Hakimi és ügyvédje már a kezdetektől fogva tagadták a vádakat, a france24.com cikke szerint azonban mégis bíróság elé kell állnia. Ezzel egy időben a marokkói csapatkapitány az X-en számolt be a fejleményekről.

Ma már egy nemi erőszak vádja is elegendő a tárgyaláshoz, még akkor is, ha tagadom, és minden azt bizonyítja, hogy hamis. Ez ugyanolyan igazságtalan az ártatlanokkal szemben, mint a valódi áldozatokkal. Nyugodtan várom ezt a tárgyalást, amely lehetővé teszi, hogy az igazság nyilvánosságra kerüljön

– írta ki Hakimi.

A 27 éves madridi születésű jobbhátvéd a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, később a Borussia Dortmundnál mutatott kölcsönjátéka végleg feltette a futball térképére. Az Inter akkor 43 millió eurót sem sajnált kifizetni érte, majd ennél is nagyobb összegért a Paris Saint-Germain szerződtette. Hakimi számára a 2024-2025-ös idény jelentette pályafutása csúcsát, hiszen alapemberként hódította el a Bajnokok Ligáját a PSG-vel, majd a 2025-ös klubvilágbajnokságon egészen a döntőig menetelt. Az év végén pedig az a megtiszteltetés érte, hogy Afrikában az év labdarúgójának is megválasztották.

  • További cikkeink

 

