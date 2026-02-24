Nem sokkal a 2025-2026-os idény előtt érkezett a megdöbbentő hír, miszerint a nanterre-i ügyészségen elkészült egy vádirat, amely alapján a Paris Saint-Germain sztárja, Achraf Hakimi akár 15 év börtönt is kaphat. Az akkori hírek szerint a marokkói labdarúgó-válogatott csapatkapitányát még 2023-ban, egy akkor 24 éves nő jelentette fel nemi erőszak vádjával. A nő a vallomásában elárulta, hogy miután megismerkedtek, több mint egy hónap után találkoztak Hakimivel, aki a beleegyezése nélkül ért hozzá, csókolta meg, majd megerőszakolta.
Achraf Hakimi továbbra is tagad
A Paris Saint-Germain játékosát az ügyészség bejelentése után bírósáig felügyelet alá helyezték, ám továbbra is futballozhatott, amíg a vádlóval nem lépett kapcsolatba. Hakimi és ügyvédje már a kezdetektől fogva tagadták a vádakat, a france24.com cikke szerint azonban mégis bíróság elé kell állnia. Ezzel egy időben a marokkói csapatkapitány az X-en számolt be a fejleményekről.
Ma már egy nemi erőszak vádja is elegendő a tárgyaláshoz, még akkor is, ha tagadom, és minden azt bizonyítja, hogy hamis. Ez ugyanolyan igazságtalan az ártatlanokkal szemben, mint a valódi áldozatokkal. Nyugodtan várom ezt a tárgyalást, amely lehetővé teszi, hogy az igazság nyilvánosságra kerüljön
– írta ki Hakimi.
A 27 éves madridi születésű jobbhátvéd a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, később a Borussia Dortmundnál mutatott kölcsönjátéka végleg feltette a futball térképére. Az Inter akkor 43 millió eurót sem sajnált kifizetni érte, majd ennél is nagyobb összegért a Paris Saint-Germain szerződtette. Hakimi számára a 2024-2025-ös idény jelentette pályafutása csúcsát, hiszen alapemberként hódította el a Bajnokok Ligáját a PSG-vel, majd a 2025-ös klubvilágbajnokságon egészen a döntőig menetelt. Az év végén pedig az a megtiszteltetés érte, hogy Afrikában az év labdarúgójának is megválasztották.
