Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Ezt látnia kell!

Nagyon gáz: Makón is totál leégette magát Magyar Péter

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb focibotrány. Az argentin labdarúgó-bajnokságban elhalasztják a március 5. és 8. között tervezett mérkőzéseket a dél-amerikai ország sportági szövetsége (AFA) ellen felhozott adócsalási vádak miatt - jelentette be az AFA.

Adócsalással vádolják az argentin futballszövetséget, emiatt bajnoki meccseket halasztanak el.

Adócsalással vádolják az argentin futballszövetséget
Adócsalással vádolják az argentin futballszövetséget
Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Adócsalással vádolják az argentin futballszövetséget

A vám- és ellenőrzési hivatal azzal vádolja a szövetséget, hogy nem rendezte adótartozásait, az AFA ugyanakkor állítja, hogy már befizette a hátralékát, és teljesítette összes adózási kötelezettségét.

Az ügy részeként tavaly decemberben házkutatásokat végeztek Claudio Tapiánál, az AFA elnökénél, továbbá egy közeli bizalmasánál és a szövetség helyettes pénztárosánál is. Őket jelentős vagyon illegális felhalmozásával gyanúsítják

 - írja az MTI.

Az argentin igazságszolgáltatás vizsgálja a Sur Finanzasnak, annak a pénzügyi vállalatnak a számviteli gyakorlatát is, amely több élvonalbeli klubot, valamint az argentin nemzeti válogatottat is szponzorálja. A céget, amelyet Tapia barátja, Ariel Vallejo üzletember vezet, sikkasztással gyanúsítják.

A futballelnököt, akinek megtiltották az ország elhagyását, kihallgatásra március 5-re beidézték a Buenos Aires-i bíróságra.

Az ESPN tévécsatorna szerint Tapiát azzal vádolják, hogy 2024-ben és 2025-ben nem fizetett be 19 milliárd peso (12,8 millió dollár) összegű társadalombiztosítási járulékot.

Messi majdnem felrobbant dühében, úgy kellett lefogni – videó
A PL csúcsán a 40 éves exliverpooli, aki még Messiből is bolondot csinált
Balhé Argentínában: súlyos eltiltást kapott a Manchester United egykori focistája


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!