Távozott posztjáról Dick Advocaat, a Curacao labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Advocaat lemondása azért meglepő, mert a holland szakember kijuttatta története első világbajnokságra Curacao csapatát.

Dick Advocaat személyes okokra hivatkozva hozta meg döntését, holland sajtóhírek szerint a lánya betegsége miatt fejezte be munkáját.

firo : 24.03.2022 Fuvüball, 2.Bundesliga, season 2021/2022, FC Schalke 04 - FC Utrecht test match Nicolaas ?ÄûDick?Äú Advocaat , Dick , manager (Photo by Jvºrgen Fromme / augenklick/firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Dick Advocaat curacaói válogatott szövetségi kapitányaként
Fotó: Jvrgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

„Mindig is azt mondtam, hogy a család előbbre való a futballnál. Ezért ez egy természetes döntés. De ez nem változtat azon a tényen, hogy nagyon fog hiányozni Curaçao, az ott élő emberek és a kollégáim” mondta Advocaat a curacaói szövetség által kiadott közleményben. „

Pályafutásom egyik csúcspontjának tartom, hogy a világ legkisebb országát kijuttattuk a világbajnokságra. Büszke vagyok a játékosaimra, a szakmai stábra és a vezetőségi tagokra, akik hittek bennünk” 

– tette hozzá a 78 éves holland szakember, akinek a helyét Dzsudzsák Balázs korábbi edzője, a holland Fred Rutten fogja átvenni. 

Dzsudzsák Balázs korábbi edzője váltja Advocaatot

A Kis Tábornok becenevű Dick Advocaat aki karrierje során nyolc különböző nemzeti együttest irányított, legnagyobb sikerét Hollandiával érte el, amellyel 1994-ben vb-negyeddöntőig, 2004-ben pedig Eb-elődöntőig jutott. Advocaat - aki korábban pályafutása legőrültebb tettének nevezte Curacao világbajnokságra való eljuttatását - a vb-k történetének legidősebb szövetségi kapitánya lett volna az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő csúcseseményen.

Az Advocaat helyére érkező Fred Rutten 2009 és 2011 között dolgozott együtt Dzsudzsák Balázzsal a PSV Eindhoven csapatánál, 2009-ben Holland Kupát nyertek együtt. 

PSV's coach Fred Rutten (R) talks to player Balazs Dzsudzsak during a team practice at Philips Stadium in Eindhoven, The Netherlands, on March 9, 2011 on the eve of the UEFA Europa League football match against Glasgow Rangers. AFP PHOTO / ANP / TOUSSAINT KLUITERS -- The Netherlands out - Belgium out -- (Photo by ANP / AFP)
Dzsudzsák Balázs remek kapcsolatot ápolt Fred Ruttennel
Fotó: Toussaint Kluiters/ANP/AFP

A mindössze 150 ezer fős lakosú ország nemzeti csapata Németország, Ecuador és Elefántcsontpart társaságában az E csoportban szerepel majd a világbajnokságon.

