A görög labdarúgó-bajnokság rangadóin az utóbbi időben többnyire külföldi játékvezetők fújták a sípot, mivel a helyi bírók az elmúlt években komoly fenyegetéseknek és támadásoknak voltak kitéve. Így volt ez a hétvégi AEK Athén-Olympiakosz rangadón is, de a mérkőzés ennek ellenére botrányba fulladt. A holland Danny Makkelie több mint negyed órát hosszabbított, majd a 106. percben büntetőt ítélt a vendégek javára, akik ezzel egyenlítettek. A mérkőzés után az AEK elnöke a pályán kérte számon a bírót, de Marko Nikolics vezetőedző is kőkeményen fogalmazott.

A holland Danny Makkelie most az AEK Athén rangadóján okozott botrányt

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Az AEK legendája megvédte a bírót

Varga Barnabás első AEK-mezben szerzett gólja győztes találat lehetett volna, de végül csak egy pontot ért, ezt pedig nagyon nehezen viselték az athéni klubnál. A csapat korábbi játékosa, Demisz Nikolaidisz is megszólalt az esetről, a görög válogatottal 2004-ben Eb-t nyert támadó azonban nem gondolja úgy, hogy a holland bíró az ellenfélnek kedvezett volna a döntésével, hiszen a videobírós visszajátszás volt a perdöntő. Nikolaidisz ugyan ezer szállal kötődik az AEK-hez, mégsem a bírót hibáztatta az 1-1-es eredmény miatt.

„A játékvezető nem ítélt büntetőt. Nehéz a játék hevében és a zűrzavar közepette mindent tisztán látni, az ilyen előfordul. Ha panaszt szeretne tenni valaki, akkor a VAR-ra kell mutogatnia. Ha a képernyőn az látszott, hogy Harold Moukoudi lába az ellenfelet találta el, az egy olyan szituáció, aminek a megítélése a videobírón múlott.

Ha a felvételen látszott a szabálytalanság, akkor a játékvezető nem tehette meg, hogy nem ad büntetőt”

– védte meg az egykori csatár Makkelie-t, aki a szintén botrányba fulladt, 2024-es német-magyar Eb-meccsen is bíráskodott.

Demisz Nikolaidisz 2004-ben Eb-győztes lett a görög válogatottal

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Pályafutása során Nikolaidisz 1996 és 2003 között futballozott az athéni klubban, amelynek visszavonulása után még az elnöki tisztségét is éveken át betöltötte. A korábbi támadó a görög válogatottban 54 meccsen 17 gólt szerzett, legnagyobb sikere a 2004-es Eb-győzelem volt.

