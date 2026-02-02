Live
„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

A görög labdarúgó-bajnokság hétvégi csúcsrangadója drámai végjátékot hozott. Az AEK Athén Varga Barnabás fejesével vezetést szerzett, az Olimpiakosz azonban a 106. percben büntetőből egyenlített. Az utolsó pillanatban megítélt 11-es mellett az AEK elnöke és Marko Nikolics vezetőedző sem ment el szó nélkül, a meccs után hatalmas botrány robbant ki.

Az AEK Athén színeiben először volt eredményes a január 6-án igazolt Varga Barnabás. A Fraditól érkezett támadó az 57. percben csereként állt be, két perccel később pedig egy szöglet után fejelt a hálóba és juttatta előnyhöz csapatát. 

Varga Barnabás megszerezte első gólját az AEK Athén színeiben
Varga Barnabás megszerezte első gólját az AEK Athén színeiben
Fotó: x.com/Super_League_GR/

Az AEK elnöke kiborult, nekiment a bírónak

Mariosz Iliopulosz klubelnök nagyon nehezen viselte, hogy az AEK az utolsó pillanatban bukta el a győzelmet, a lefújást követően a pályára rohant és hangosan kiabált Danny Makkelie játékvezetővel.

A mai meccs egy újabb példája volt a görög futball szégyenének. 

Vannak, akik folytatni akarják ezt a szégyent, vannak, akik továbbra is gúnyt akarnak űzni a görög futballban szereplő emberekből, de az ügyészek majd lesújtanak. Ma gondolatban a saját lábukra helyezték a bombát. Megásták a gödröt, amibe bele fognak zuhanni” – fenyegetőzött Iliopulosz

Az AEK elnöke őrjöngött az Olimpiakosz elleni meccs után
Fotó: sport24.gr/football/

„Undorodom a helyzettől” – az AEK edzője is kifakadt

Az AEK elnökének heves reakciója mellett az Olimpiakosz nem ment el szó nélkül, az ellenfélnél úgy vélték, Iliopulosz megtámadta a bírót a pályán, valamint az edzőjüket, José Luis Mendilibart is sértegette. 

A hazaiak trénere, Marko Nikolics a lefújást követően gratulált a játékosainak, méltatta a szurkolókat és a két csapatot, az utolsó percben befújt 11-essel kapcsolatban azonban keményen fogalmazott.

„Amikor megnézte a VAR-monitort, néhányan azt kiabálták neki, hogy mit nézel, és ő azt mondta, hogy valószínűleg kezezés volt. Végül mindent megnézett. 

Mindenesetre ez a helyzet undort kelt bennem. Hányni szeretnék, undorodom ettől a helyzettől” 

– mondta kendőzetlen őszinteséggel Nikolics.

Marko Nikolics elégedetlen volt az AEK Athén játékával, így Varga Barnabással is. Következik a Panathinaikosz elleni rangadó
Marko Nikolics nem volt elégedett a játékvezetéssel
Fotó: AEK Athén

Az AEK Athén jelen pillanatban vezeti a görög bajnokságot, de a PAOK egy győzelemmel visszaelőzheti, míg az Olimpiakosz a tabella harmadik helyét foglalja el.

