„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

Az AEK Athén színeiben először volt eredményes a január 6-án igazolt Varga Barnabás. A Fraditól érkezett támadó az 57. percben csereként állt be, két perccel később pedig egy szöglet után fejelt a hálóba és juttatta előnyhöz csapatát.

Varga Barnabás megszerezte első gólját az AEK Athén színeiben

Az AEK elnöke kiborult, nekiment a bírónak

Mariosz Iliopulosz klubelnök nagyon nehezen viselte, hogy az AEK az utolsó pillanatban bukta el a győzelmet, a lefújást követően a pályára rohant és hangosan kiabált Danny Makkelie játékvezetővel.

A mai meccs egy újabb példája volt a görög futball szégyenének.

Vannak, akik folytatni akarják ezt a szégyent, vannak, akik továbbra is gúnyt akarnak űzni a görög futballban szereplő emberekből, de az ügyészek majd lesújtanak. Ma gondolatban a saját lábukra helyezték a bombát. Megásták a gödröt, amibe bele fognak zuhanni” – fenyegetőzött Iliopulosz.

Az AEK elnöke őrjöngött az Olimpiakosz elleni meccs után

„Undorodom a helyzettől” – az AEK edzője is kifakadt

Az AEK elnökének heves reakciója mellett az Olimpiakosz nem ment el szó nélkül, az ellenfélnél úgy vélték, Iliopulosz megtámadta a bírót a pályán, valamint az edzőjüket, José Luis Mendilibart is sértegette.

A hazaiak trénere, Marko Nikolics a lefújást követően gratulált a játékosainak, méltatta a szurkolókat és a két csapatot, az utolsó percben befújt 11-essel kapcsolatban azonban keményen fogalmazott.

„Amikor megnézte a VAR-monitort, néhányan azt kiabálták neki, hogy mit nézel, és ő azt mondta, hogy valószínűleg kezezés volt. Végül mindent megnézett.

Mindenesetre ez a helyzet undort kelt bennem. Hányni szeretnék, undorodom ettől a helyzettől”

– mondta kendőzetlen őszinteséggel Nikolics.

Marko Nikolics nem volt elégedett a játékvezetéssel

Az AEK Athén jelen pillanatban vezeti a görög bajnokságot, de a PAOK egy győzelemmel visszaelőzheti, míg az Olimpiakosz a tabella harmadik helyét foglalja el.