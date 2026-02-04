Varga Barnabásnak vegyes érzései lehettek az AEK–Olympiakosz rangadó után, hiszen a magyar válogatott támadó az első gólját lőtte új klubja színeiben, ám ez végül nem ért győzelmet, mert a nagy rivális az utolsó utáni pillanatban egyenlített. A vendégek büntetőt kaptak a holland Danny Makkelie játékvezetőtől, aki több mint 15 percet hosszabbított a feszült hangulatú bajnokin. Az AEK elnöke, Mariosz Iliopulosz nem hagyta szó nélkül a történteket, a lefújást követően berohant a pályára, nekirontott a bírónak, és kőkemény nyilatkozatot adott.

Az AEK Athén elnöke őrjöngött az Olympiakosz elleni meccs után

Fotó: sport24.gr/football/

Fegyelmi eljárás indult az AEK Athén ellen

Az AEK tulajdonosának kirohanása nem maradt következmények nélkül, az athéni klub és az 56 éves üzletember ellen Konsztantinosz Szpiropulosz futballügyész fegyelmi eljárást indított.

Konsztantinosz Szpiropulosz, a fegyelmi ügyészség vezetője eljárást indított ​​Mariosz Iliopulosz, az AEK FC tulajdonosa, valamint az AEK FC csapata ellen

a nyilvánosság előtt adott, kendőzetlen nyilatkozata miatt, amely az AEK–Olympiakosz bajnoki mérkőzés után hangzott el” – számolt be róla az ügyész.

Varga Barnabás gólt szerzett, de a meccs utáni botrány nagyobb visszhangot kapott

Fotó: x.com/Super_League_GR/

A görög Szuperliga fegyelmi testülete beidézte a klubvezetőt,

akit bocsánatkérésre szólított fel a fenyegető kijelentései miatt.

Az AEK Athén 19 forduló elteltével 45 ponttal vezeti a bajnokságot, azonban a második PAOK és a harmadik Olympiakosz egy meccsel kevesebbet játszott, győzelem esetén mindkét klub megelőzheti az éllovast.

Varga Barnabásékra a következő fordulóban papíron könnyű mérkőzés vár, ugyanis az utolsó helyezett Panszerraikosz otthonába látogatnak.

Kapcsolódó cikkek