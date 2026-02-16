A görög élvonal előző fordulójában két gólt szerző Varga Barnabás ismét kezdő volt, ám ezúttal gólok helyett csak sárga lapot kapott reklamálás miatt a második félidő elején, majd a hosszabbításban lecserélték. Az AEK Athén – amelynek már az első játékrészben is volt egy kapufája – a 94. percben centikre volt a győzelemtől, de Luka Jovics fejese a kapufát találta el. Így maradt a 0-0-s döntetlent, amivel az AEK továbbra is vezeti a görög bajnokságot.

Varga Barnabás ismét kezdő volt az AEK Athén bajnokiján

Fotó: X/AEK F.C.

Némiképp meglepő, hogy a lefújás után sem Marko Nikolics vezetőedző, sem a görög lapok nem említették meg Vargát, aki a Sofascore-on 6,7-es osztályzatot kapott, amivel lefelé lógott ki a vendégeknél – a kezdőcsapatból csak Gacinovic kapott rosszabb értékelést (6,2). A 31 éves támadónak nem volt könnyű dolga a hazai védelemmel szemben, amely – holtversenyben az AEK-kal – a második legkevesebb gólt kapta eddig a bajnokságban, szám szerint 13-at. Varga nagyot küzdött, de keveset volt játékban, csupán 28 alkalommal ért labdához, kapura lövése pedig ezúttal nem volt és a passzpontossága is csak 24%-os volt (21 passzból 5 volt sikeres). Ugyanakkor Varga most is bizonyította, hogy egyik legnagyobb erőssége a fejjátéka: 16 fejpárbajból 11-et megnyert. A Gazzetta című görög lapnál egyébként a mexikói válogatott középpályás, Orbelín Pineda volt a mérkőzés legjobbja.

A döntetlennel inkább az AEK Athén járt jobban, hiszen megtartotta három pontos előnyét az egy meccsel kevesebbet játszó PAOK-kal szemben és két ponttal előzi jelenleg a második Olimpiakoszt.

Az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz a thesszaloniki stadionban tartózkodott, ugyanis a mérkőzés előtti gyászszünet alkalmával maga is koszorút helyezett el a romániai autóbusz-balesetben elhunyt hét PAOK-szurkoló emlékére. Iliopulosz a lefújás után azonban nem volt maradéktalanul elégedett: „Kis híján nyerhettünk is volna” – mondta csalódottan.

Marko Nikolic a szerencsét és a bírót okolta

Az AEK szerb edzője, Marko Nikolic ennél valamelyest pozitívabban értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.