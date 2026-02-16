A görög élvonal előző fordulójában két gólt szerző Varga Barnabás ismét kezdő volt, ám ezúttal gólok helyett csak sárga lapot kapott reklamálás miatt a második félidő elején, majd a hosszabbításban lecserélték. Az AEK Athén – amelynek már az első játékrészben is volt egy kapufája – a 94. percben centikre volt a győzelemtől, de Luka Jovics fejese a kapufát találta el. Így maradt a 0-0-s döntetlent, amivel az AEK továbbra is vezeti a görög bajnokságot.
Varga Barnabással a kezdőben szerzett fontos pontot az AEK Athén
Némiképp meglepő, hogy a lefújás után sem Marko Nikolics vezetőedző, sem a görög lapok nem említették meg Vargát, aki a Sofascore-on 6,7-es osztályzatot kapott, amivel lefelé lógott ki a vendégeknél – a kezdőcsapatból csak Gacinovic kapott rosszabb értékelést (6,2). A 31 éves támadónak nem volt könnyű dolga a hazai védelemmel szemben, amely – holtversenyben az AEK-kal – a második legkevesebb gólt kapta eddig a bajnokságban, szám szerint 13-at. Varga nagyot küzdött, de keveset volt játékban, csupán 28 alkalommal ért labdához, kapura lövése pedig ezúttal nem volt és a passzpontossága is csak 24%-os volt (21 passzból 5 volt sikeres). Ugyanakkor Varga most is bizonyította, hogy egyik legnagyobb erőssége a fejjátéka: 16 fejpárbajból 11-et megnyert. A Gazzetta című görög lapnál egyébként a mexikói válogatott középpályás, Orbelín Pineda volt a mérkőzés legjobbja.
A döntetlennel inkább az AEK Athén járt jobban, hiszen megtartotta három pontos előnyét az egy meccsel kevesebbet játszó PAOK-kal szemben és két ponttal előzi jelenleg a második Olimpiakoszt.
Az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz a thesszaloniki stadionban tartózkodott, ugyanis a mérkőzés előtti gyászszünet alkalmával maga is koszorút helyezett el a romániai autóbusz-balesetben elhunyt hét PAOK-szurkoló emlékére. Iliopulosz a lefújás után azonban nem volt maradéktalanul elégedett: „Kis híján nyerhettünk is volna” – mondta csalódottan.
Marko Nikolic a szerencsét és a bírót okolta
Az AEK szerb edzője, Marko Nikolic ennél valamelyest pozitívabban értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
„Nagyon jó teljesítményt nyújtott a csapat, a mentalitás rendben volt. Nem mondanám, hogy végig úgy játszottunk, mint egy bajnoki címért küzdő csapat, de tetszett, amit láttam, különösen utolsó 30 percben. Amikor egy idegenbeli rangadó után nem vagy elégedett a döntetlennel, az egy jó üzenet. Nem volt szerencsénk, különösen Luka Jovic helyzeténél a végén” – nyilatkozta a mérkőzés után.
A korábbi Vidi-edző – akinek csapata 48 százalékban birtokolta a labdát – elismerte, hogy kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, de úgy érzi, csapatának voltak nagyobb lehetőségei. A mérkőzés elején az AEK Athén kis híján hátrányba került, ám Strakosha kapus tizenegyest hárított. A lefújás után Nikolics nem volt hajlandó kommentálni a szalonikieknek megadott büntetőt, de jelezte, hogy véleménye szerint a játékvezetők nem azonos mércével bíráskodnak.
A labdabirtoklás nagyjából kiegyenlített volt, de nekünk voltak nagyobb helyzeteink, igaz ők tizenegyest is lőhettek. Ehhez nem szeretnék hozzászólni semmit, mert a futball egy kontakt sport. Gatcinovic eseténél ugyanebben a helyzetben voltunk, vagyis úgy tűnik, ránk más szabályok vonatkoznak.
De nem akarom az időmet ilyen dolgokra fecsérelni. A három pontért jöttünk, egyet sikerült szereznünk, továbbra is vezetjük a bajnokságot, szóval nem lehetünk teljesen elégedettek, de elégedetlenek sem” – értékelt a lefújás után Nikolic.
A szerb edző a lefújás után Harm Osmers ténykedésére panaszkodott, miután a német játékvezető összesen nyolc sárga lapot osztott ki – köztük Varga Barnabásnak is az 55. percben, ami a magyar válogatott csatár első figyelmeztetése volt a görög bajnokságban.
Nagyon sok volt sárga lap, amiből 5-6-7 a gyenge játéknak betudható. Aki csak ránéz a statisztikákra még azt gondolhatná, hogy erőszakos csapat vagyunk. Voltak persze aggasztó egyéni hibák, Relvas és Pineda többször is ajándékba adott labdákat, de ezeket megbeszéltük a szünetben, és a második félidőben sikerült kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottunk”
– mondta Nikolic.
„Korai még a bajnoki címről beszélni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy tavaly ez a klub hat vereséget szenvedett el zsinórban a rájátszásban, időre van szükségünk. De elégedett vagyok az eddigi derbiken nyújtott teljesítményünkkel. Egy kis szerencsével nyerhettünk volna az Olimpiakosz és a PAOK ellen is”.
A második félidőben Harold Moukoudi ijesztő sérült szenvedett, ami után oxigénmaszkban, orvosi kocsin vitték le a pályáról. Nikolic a mérkőzés után mindenkit megnyugtatott a kameruni védő állapotát illetően.
„Úgy tűnik, nincs semmi gond. Kényszerűségből kettőt is kellett cserélnem a védelemben, ami felborította a tervünket. Piliosznak már a mecc előtt is érzett egy kis kellemetlenséget, de pályára lépett és száz százalékot nyújtott. Szerencsére Muku is jól van, és ez a legfontosabb” – mondta Nikolic a sajtótájékoztatón.
