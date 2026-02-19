Live
Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Hosszú hetek óta erre a hírre vártak szurkolók. Körvonalazódni látszik, hogy mikor térhet vissza a súlyos sérülése után Alexander Isak: Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a csütörtöki sajtótájékoztatón részletesen beszélt a klub rekordigazolásának állapotáról és a rehabilitáció menetrendjéről. A szakember szerint a svéd támadó a felépülése utolsó szakaszába lépett, és optimális esetben március végén vagy április elején csatlakozhat újra az első csapathoz.

A 125 millió fontért szerződtetett csatár, Alexander Isak december 20. óta harcképtelen, miután a Tottenham elleni 2–1-es győzelem során lábtörést szenvedett.

Alexander Isak már újra edzésbe állt, de még pár hétre szüksége van, mire újra pályára kerülhet
Alexander Isak már újra edzésbe állt, de még pár hétre szüksége van, mire újra pályára kerülhet 
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Hamarosan visszatér Alexander Isak?

A hosszú kihagyás komoly csapást jelentett a Liverpool számára, mivel nem túl nagy a merítési lehetőség csatárposzton. Bár Hugo Ekitike több mérkőzésen is kiemelkedően teljesített, Arne Slot szerint a francia játékos még alkalmazkodik a Premier League fizikai követelményeihez, és számára is jól jönne némi tehermentesítés.

Az elmúlt napokban biztató jelek érkeztek a Liverpool háza tájáról: 

Alexander Isak már labdás edzésmunkát végzett. Slot ezt jelentős előrelépésként értékelte, ugyanakkor óvatosságra intett a túlzott várakozásokkal kapcsolatban.

„Valahol az említett időpont körül lesz” – fogalmazott a tréner, amikor arról kérdezték, reális-e a visszatérés a svéd válogatott március 26-i, Ukrajna elleni világbajnoki pótselejtezőjére. 

Ez nagyban függ attól, hogy minden a tervek szerint halad-e, vagy esetleg jön egy kisebb visszaesés. A cél, hogy március vége és április eleje környékén újra a csapattal edzhessen.”

A holland szakvezető hangsúlyozta: a kerethez való visszatérés nem egyenlő az azonnali játékra kész állapottal. „Ha valaki hónapokat hagy ki, nem várhatjuk el, hogy rögtön azon a szinten teljesítsen, ahol mi játszunk. Amikor legutóbb is hosszabb ideig volt távol, mindannyian láthattuk, hogy idő kellett, mire elérte a tőle megszokott formát.”

Isak sérülése különösen rosszkor jött, hiszen éppen kezdett formába lendülni. A csatár a balszerencsés decemberi mérkőzésen gólt is szerzett, mielőtt kidőlt volna, és teljesítménye már akkor arra utalt, hogy kezd belerázódni a liverpooli szerepkörbe. Slot szerint a 26 éves támadó legjobb verzióját valószínűleg csak a következő idényben láthatják a szurkolók, de a szezon hajrájában is komoly erősítést jelenthet.

„A klub és a szurkolók remélhetőleg már ebben a szezonban is láthatják, mire képes, a következő években pedig biztosan.”

A Liverpool tehát türelmesen, de bizakodva várja Isak visszatérését, amely a bajnoki hajrá egyik kulcstényezője lehet – még ha a teljes meccsélesség eléréséhez időre is lesz szükség.

