A 125 millió fontért szerződtetett csatár, Alexander Isak december 20. óta harcképtelen, miután a Tottenham elleni 2–1-es győzelem során lábtörést szenvedett.

Alexander Isak már újra edzésbe állt, de még pár hétre szüksége van, mire újra pályára kerülhet

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Hamarosan visszatér Alexander Isak?

A hosszú kihagyás komoly csapást jelentett a Liverpool számára, mivel nem túl nagy a merítési lehetőség csatárposzton. Bár Hugo Ekitike több mérkőzésen is kiemelkedően teljesített, Arne Slot szerint a francia játékos még alkalmazkodik a Premier League fizikai követelményeihez, és számára is jól jönne némi tehermentesítés.

Az elmúlt napokban biztató jelek érkeztek a Liverpool háza tájáról:

Alexander Isak már labdás edzésmunkát végzett. Slot ezt jelentős előrelépésként értékelte, ugyanakkor óvatosságra intett a túlzott várakozásokkal kapcsolatban.

„Valahol az említett időpont körül lesz” – fogalmazott a tréner, amikor arról kérdezték, reális-e a visszatérés a svéd válogatott március 26-i, Ukrajna elleni világbajnoki pótselejtezőjére.

Ez nagyban függ attól, hogy minden a tervek szerint halad-e, vagy esetleg jön egy kisebb visszaesés. A cél, hogy március vége és április eleje környékén újra a csapattal edzhessen.”

A holland szakvezető hangsúlyozta: a kerethez való visszatérés nem egyenlő az azonnali játékra kész állapottal. „Ha valaki hónapokat hagy ki, nem várhatjuk el, hogy rögtön azon a szinten teljesítsen, ahol mi játszunk. Amikor legutóbb is hosszabb ideig volt távol, mindannyian láthattuk, hogy idő kellett, mire elérte a tőle megszokott formát.”

Isak sérülése különösen rosszkor jött, hiszen éppen kezdett formába lendülni. A csatár a balszerencsés decemberi mérkőzésen gólt is szerzett, mielőtt kidőlt volna, és teljesítménye már akkor arra utalt, hogy kezd belerázódni a liverpooli szerepkörbe. Slot szerint a 26 éves támadó legjobb verzióját valószínűleg csak a következő idényben láthatják a szurkolók, de a szezon hajrájában is komoly erősítést jelenthet.

„A klub és a szurkolók remélhetőleg már ebben a szezonban is láthatják, mire képes, a következő években pedig biztosan.”

A Liverpool tehát türelmesen, de bizakodva várja Isak visszatérését, amely a bajnoki hajrá egyik kulcstényezője lehet – még ha a teljes meccsélesség eléréséhez időre is lesz szükség.