Kis híján fizikailag is egymásnak esett Massimiliano Allegri és Cesc Fabregas a Milan-Como mérkőzés végén. A két edző közötti nézeteltérés azt követően robbant ki, hogy a vendégek trénere a pálya szélén hozzáért a labdához és a hazaiak belga játékosához, Alexis Saelemaekershez.
Allegri nem fogta vissza magát Fabregas ellen
Az eset után dulakodás alakult ki a kispadoknál, a feldühített Allegrit pedig kiállította a játékvezető. A spanyol válogatottal játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok Fabregas a mérkőzés után bocsánatot kért a sportszerűtlen mozdulata miatt, a Milan edzőjét azonban ez nem hatotta meg.
„Úgy láttam, hogy szabálytalanság történt, és Saelemaekers éppen megindult volna, amikor a kispadról – azt hiszem, Fabregas – visszahúzta.
Ha ez így megy tovább, legközelebb én is becsúszok a vonal mellett”
– dühöngött Allegri, de ezzel a két szakember közötti csörte nem ért véget.
Olasz sajtóhírek szerint amikor távoztak a sajtótájékoztatóról, még összefutottak, a Milan edzője pedig keményen beszólt Fabregasnak.
„Gyerek vagy még, te s.ggfej! Most kezdted az edzősködést”
– vetette oda 38 éves kollégájának a nála húsz évvel idősebb Allegri.
Huszonöt forduló elteltével a Milan hét pontos lemaradásban áll a tabella második helyén az éllovas Inter mögött, míg a Como jelenleg a hatodik pozíciót foglalja el.
