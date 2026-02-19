Live
Elszabadultak az indulatok az AC Milan és a Como olasz bajnokiján. A hazaiak trénere, Massimiliano Allegri nagyon dühös lett az ellenfél edzőjére, Cesc Fabregasra, akit a mérkőzés után kemény szavakkal minősített.

Kis híján fizikailag is egymásnak esett Massimiliano Allegri és Cesc Fabregas a Milan-Como mérkőzés végén. A két edző közötti nézeteltérés azt követően robbant ki, hogy a vendégek trénere a pálya szélén hozzáért a labdához és a hazaiak belga játékosához, Alexis Saelemaekershez.

Massimiliano Allegrit feldühítette Cesc Fabregas viselkedése
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Allegri nem fogta vissza magát Fabregas ellen

Az eset után dulakodás alakult ki a kispadoknál, a feldühített Allegrit pedig kiállította a játékvezető. A spanyol válogatottal játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok Fabregas a mérkőzés után bocsánatot kért a sportszerűtlen mozdulata miatt, a Milan edzőjét azonban ez nem hatotta meg.

„Úgy láttam, hogy szabálytalanság történt, és Saelemaekers éppen megindult volna, amikor a kispadról – azt hiszem, Fabregas – visszahúzta. 

Ha ez így megy tovább, legközelebb én is becsúszok a vonal mellett” 

– dühöngött Allegri, de ezzel a két szakember közötti csörte nem ért véget.

Olasz sajtóhírek szerint amikor távoztak a sajtótájékoztatóról, még összefutottak, a Milan edzője pedig keményen beszólt Fabregasnak. 

„Gyerek vagy még, te s.ggfej! Most kezdted az edzősködést”

– vetette oda 38 éves kollégájának a nála húsz évvel idősebb Allegri.

Huszonöt forduló elteltével a Milan hét pontos lemaradásban áll a tabella második helyén az éllovas Inter mögött, míg a Como jelenleg a hatodik pozíciót foglalja el.

Az AC Milan világbajnok csatára a pályán kívüli szenvedélyeiről beszélt
„Sárgában vannak, de nem brazilok” – a norvég BL-csodán ámul az egész világ
Ibrahimovic élvezettel csinált bohócot magából milliók előtt

 

