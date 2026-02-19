Kis híján fizikailag is egymásnak esett Massimiliano Allegri és Cesc Fabregas a Milan-Como mérkőzés végén. A két edző közötti nézeteltérés azt követően robbant ki, hogy a vendégek trénere a pálya szélén hozzáért a labdához és a hazaiak belga játékosához, Alexis Saelemaekershez.

Massimiliano Allegrit feldühítette Cesc Fabregas viselkedése

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Allegri nem fogta vissza magát Fabregas ellen

Az eset után dulakodás alakult ki a kispadoknál, a feldühített Allegrit pedig kiállította a játékvezető. A spanyol válogatottal játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok Fabregas a mérkőzés után bocsánatot kért a sportszerűtlen mozdulata miatt, a Milan edzőjét azonban ez nem hatotta meg.

„Úgy láttam, hogy szabálytalanság történt, és Saelemaekers éppen megindult volna, amikor a kispadról – azt hiszem, Fabregas – visszahúzta.

Ha ez így megy tovább, legközelebb én is becsúszok a vonal mellett”

– dühöngött Allegri, de ezzel a két szakember közötti csörte nem ért véget.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Massimiliano Allegri: "Saelemaekers was pulled by Fabregas, so I was sent off because I went there to defend my player."



"Did he apologise? Then next time I'll go on the pitch and do a slide tackle too!" pic.twitter.com/PAPCfuXt5Y — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 18, 2026

Olasz sajtóhírek szerint amikor távoztak a sajtótájékoztatóról, még összefutottak, a Milan edzője pedig keményen beszólt Fabregasnak.

„Gyerek vagy még, te s.ggfej! Most kezdted az edzősködést”

– vetette oda 38 éves kollégájának a nála húsz évvel idősebb Allegri.

Huszonöt forduló elteltével a Milan hét pontos lemaradásban áll a tabella második helyén az éllovas Inter mögött, míg a Como jelenleg a hatodik pozíciót foglalja el.

