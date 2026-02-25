Live
A videóbírónak elvileg a pályán kellene maradnia, de egy osztrák futballklub egykori tisztségviselője úgy gondolta, a női öltözőben is érdemes mindent rögzíteni. Az élvonalbeli SCR Altach női csapatát valósággal sokkolta, amikor kiderült: rejtett kamerákkal figyelték őket öltözködés és zuhanyzás közben. Az ügyben megszületett az ítélet, de a büntetés mértéke láttán a sportvilág csak keresi a szavakat.

A történetben a legbizarrabb csavar a tettes kiléte: kiderült, hogy az illető nem egy kósza karbantartó volt, hanem egy valóságos „beépített ember”. A férfi kettős életet élt: miközben az Altach női szakosztályának befolyásos tisztségviselőjeként élvezte a lányok bizalmát, a hétvégeken a svájci élvonalban fújta a sípot játékvezetőként. Az az ember, aki a pályán hivatásszerűen ügyelt a rendre, az öltözőben a privát szféra legnagyobb ellenségeként viselkedett 2020 és 2025 között.

Az SCR Altach stadionja, ahol a háttérben évekig olyasmi zajlott, aminek semmi köze a sporthoz Forrás: facebook.com/scraltach
Az SCR Altach stadionja, ahol a háttérben évekig olyasmi zajlott, aminek semmi köze a sporthoz
Forrás: facebook.com/scraltach

Altach-botrány: súlyos trauma, nevetséges kártérítés

A feldkirchi bíróság ítélete finoman szólva sem tükrözi a tett súlyát. A férfit hét hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és fejenként mindössze 625 eurós (nagyjából 250 ezer forintos) kártérítést kell fizetnie a mintegy 30 azonosított áldozatnak. Ez az összeg – figyelembe véve, hogy kiskorúakat is rögzített a zuhanyzóban és az edzőteremben – nem tűnik valódi felelősségre vonásnak.

A játékosok nem is rejtik véka alá a dühüket. Eleni Rittmann, a csapat korábbi játékosa (aki jelenleg a francia Evian futballistája), a közösségi médiában tette közzé döbbent véleményét:

Egyszerűen nincsenek szavaim. A tettes nemcsak Svájcban volt élvonalbeli bíró, hanem az Altach tisztviselője is. Ott filmezte a lányokat, köztük kiskorúakat is. Kérdezem én: ez egy megfelelő büntetés? Elrettent bárkit is ez az ítélet?

A futballista hozzátette, hogy az öltözőre eddig az otthonukként tekintettek, ahol biztonságban érezhették magukat, de ezt a biztonságérzetet most olyasvalaki rombolta le, akit a családtagjuknak hittek.

„Vannak köztünk olyanok, akik még most sem mernek nyilvános zuhanyzót használni” – világított rá a trauma mélységére. Az ügyészség még mérlegeli a fellebbezést, de az osztrák női focit ért sebeket egyhamar nem gyógyítja be semmilyen bírói ítélet, pláne nem egy ilyen súlytalan.

