Szombaton délután magyar idő szerint 16.00-tól lépnek pályára az Anfield Roadon a csapatok a Premier League 28. fordulójában. A Liverpool jelenleg mindössze a hatodik helyen áll a tabellán, három pont távolságra a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik pozíciótól. A West Hamnek más gondjai vannak, ugyanis a kieső, 18. helyen tanyáznak, két pont távolságra a már bent maradást jelentő 17. helytől, ahol most a Nottingham tartózkodik. Így elmondhatjuk, hogy Arne Slot együttesének és a vendégeknek is kulcsfontosságú találkozó lesz február utolsó napján. Mondjuk ettől még lehet jókedvűen edzeni, erre pedig Szoboszlai Dominik lehet a legjobb példa a Vörösöknél.

Arne Slot nincs könnyű helyzetben a West Ham-meccs előtt

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Jon Hobley

Arne Slot Kerkez kapcsán is fontos infót árult el

Jeremy Frimpong már párszor együtt edzett a csapattal, így ő elérhető lesz hétvégén (ami a kényszer jobbhátvéd megoldásnak számító Szoboszlainak remek hír), de Florian Wirtz még nem egészséges, így nem tud majd a West Ham ellen pályára lépni. Szalah góltalansága nem jelent komoly aggodalmat, mivel nagyon magas elvárásokat támaszt magával szemben, és már korábban is volt hasonló időszakban. A csapat inkább a saját mérkőzéseinek megnyerésére koncentrál, mintsem a pontkülönbségre vagy a riválisokra. A magyar válogatott hátvéd kapcsán így fogalmazott a vezetőedző:

„Kerkez teljesen rendben van, 80 percet játszott, utána cseréltem le, de mindkét szélsőmet és két védőmet is lecseréltem a Nottingham elleni bajnokin. Jó mérkőzése volt, és elérhető lesz a West Ham ellen szombaton.”