Mivel Frimpong, Bradley, Leoni és Gomez is kihagyni kényszerült a Newcastle United elleni rangadót, Arne Slot megint kénytelen volt Szoboszlai Dominiket jobbhátvédként bevetni. A magyar válogatott csapatkapitánya ismét klasszis teljesítményt nyújtott, de továbbra is luxus őt ezen a poszton játszatni.

Arne Slot végre egy kicsit fellélegezhet

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot elégedett volt a Liverpoollal

Ami a meccset illeti, a Liverpool a hazai szurkolók örömére ismét támadó futballt mutatott: Anthony Gordon korai góljára Hugo Ekitike válaszolt – méghozzá kétszer, mindössze 138 másodperc alatt. A második félidőben Florian Wirtz növelte az előnyt, a hosszabbításban pedig Ibrahima Konate állította be a végeredményt.

Könnyen lehet, hogy a Liverpool még erősít az átigazolási időszak vége előtt: „Sok szó esik a Liverpoolról és játékosainkról. Az utóbbi hetekben sok zaj volt a klub körül, de a szurkolóink ma megmutatták, mi a valódi zaj – ez a hangos támogatás.

Próbáljuk erősíteni a keretet, semmiképp nem gyengíteni. Még 48 óra van hátra, meglátjuk, mi történik a végeztével.”

Slot szerint az elmúlt két meccs tökéletes alapot ad a folytatásra: „Egy olyan iparágban dolgozunk, ahol minden az eredményekről szól. Az utóbbi két meccsen tíz gólt szereztünk, és csak egyet kaptunk – ez óriási előrelépés. De tudjuk, ez még nem elég.”

Az edző külön dicsérte új igazolásait is, különösen Ekitikét és Wirtzet, akik látványosan összecsiszolódtak: „A több közös játék mindig javítja az összhangot. Most, hogy fizikailag is bírják a terhelést, egyre többet hozhatunk ki ezekből a kombinációkból.”

A legmeghatóbb pillanat azonban Konate nevéhez fűződött. A francia védő két nehéz hét után tért vissza édesapja halálát követően, és a meccs hajrájában maga is betalált:

Amikor bejött az öltözőbe, mindenki ujjongott. A csapat mindig összetart, főleg, ha valaki nehéz időszakon megy keresztül”

– mondta Slot.

A győzelem több szempontból is különleges volt, hiszen a Liverpool először tudott hátrányból fordítani a Premier League-ben tavaly április óta. Slot szerint azonban nemcsak az eredmény, hanem a hozzáállás is döntő volt: „Nemcsak az számít, hogy visszajöttünk a meccsbe, hanem az is, ahogyan harcoltunk.”