A Premier League 26. fordulójában a Liverpool a Sunderland otthonába látogat. Arne Slot vezetőedző a szerdai meccsen nem számíthat a csapat legjobbjára, Szoboszlai Dominikra, ez pedig hatalmas érvágás számára.

A Sunderland elleni hétközi bajnokit Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja. A Liverpool magyar válogatott sztárja – aki elképesztő szabadrúgásgólt lőtt – a Manchester City ellen 2-1-re elveszített rangadó végén piros lapot kapott, ezért nem léphet pályára a szerdai találkozón. Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón meg is említette, mennyire csalódott amiatt, hogy legjobbját nélkülöznie kell.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot shouts instructions to the players from the touchline during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Qarabag at Anfield in Liverpool, north west England on January 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Arne Slot nem lehetett boldog a Manchester City elleni rangadó után
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot számára nagy fejtörést okoz Szoboszlai Dominik hiánya

„Az érzéseim nem változtak. 

Amikor megláttam a piros lapot, csalódott voltam, hogy nem játszhat a Sunderland ellen, de a bíró azt tette, amit tennie kellett. Ha szereted a focit, ez nem tetszik, de ilyenek a szabályok. Dom számára is hatalmas csalódás, hogy elveszítettük a mérkőzést, miután olyan remek gólt lőtt. 

Aztán jött a piros lap...az utolsó 10 percben történtek miatt mindenki rosszul érezte magát” – mondta Szoboszlai kapcsán Slot, akinek így fejtörést okozhat majd a jobbhátvéd személye, hiszen többen is sérültek vagy hiányoznak azok közül, akik ezen a poszton játszani tudnának. 

Ha Joe Gomez sem állhat rendelkezésre, akkor Curtis Jones vagy Watari Endo játszhat jobb oldai védőt a Sunderland ellen, de ez is kényszermegoldás lesz, mivel ennek a két játékosnak Szoboszlaihoz hasonlóan a középpályás az elsődleges posztja.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) fouls Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (L) which resulted in a red card at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik nem játszhat a Sunderland ellen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ez Arne Slot edzői pályafutásának legnehezebb időszaka

A holland tréner nem kertelt, edzői karrierje legnehezebb szezonjának nevezte az ideit, hiszen a címvédő Liverpool a tabellán közelebb áll a kiesőzónához, mint az éllovas Arsenalhoz.

„Őszintén szólva, ez messze a legnehezebb szezon számomra edzőként. Nem hiszem, hogy korábban valaha is elvesztettem volna két mérkőzést egymás után. 

Ez kivételes helyzet számomra és a játékosok számára is, akik nem szoktak hozzá a vereségekhez és a döntetlenekhez. Ez a szezon nagyobb kihívást jelent. 

De azt is figyelem, hogy mennyit fejlődtünk. Edzőként a legfontosabb az eredmény, de a második legfontosabb, hogy a játékosok fejlődjenek, és ezt látom is rajtuk” – tette hozzá Slot.

A Liverpoolra nehéz meccs vár, főleg annak fényében, hogy aktuális ellenfele az egyetlen a mezőnyben, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A Liverpool jelenleg a hatodik, a Sunderland pedig a kilencedik a tabellán, a két együttest mindössze három pont választja el egymástól.

