A Sunderland elleni hétközi bajnokit Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja. A Liverpool magyar válogatott sztárja – aki elképesztő szabadrúgásgólt lőtt – a Manchester City ellen 2-1-re elveszített rangadó végén piros lapot kapott, ezért nem léphet pályára a szerdai találkozón. Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón meg is említette, mennyire csalódott amiatt, hogy legjobbját nélkülöznie kell.
Arne Slot számára nagy fejtörést okoz Szoboszlai Dominik hiánya
„Az érzéseim nem változtak.
Amikor megláttam a piros lapot, csalódott voltam, hogy nem játszhat a Sunderland ellen, de a bíró azt tette, amit tennie kellett. Ha szereted a focit, ez nem tetszik, de ilyenek a szabályok. Dom számára is hatalmas csalódás, hogy elveszítettük a mérkőzést, miután olyan remek gólt lőtt.
Aztán jött a piros lap...az utolsó 10 percben történtek miatt mindenki rosszul érezte magát” – mondta Szoboszlai kapcsán Slot, akinek így fejtörést okozhat majd a jobbhátvéd személye, hiszen többen is sérültek vagy hiányoznak azok közül, akik ezen a poszton játszani tudnának.
Ha Joe Gomez sem állhat rendelkezésre, akkor Curtis Jones vagy Watari Endo játszhat jobb oldai védőt a Sunderland ellen, de ez is kényszermegoldás lesz, mivel ennek a két játékosnak Szoboszlaihoz hasonlóan a középpályás az elsődleges posztja.
Ez Arne Slot edzői pályafutásának legnehezebb időszaka
A holland tréner nem kertelt, edzői karrierje legnehezebb szezonjának nevezte az ideit, hiszen a címvédő Liverpool a tabellán közelebb áll a kiesőzónához, mint az éllovas Arsenalhoz.
„Őszintén szólva, ez messze a legnehezebb szezon számomra edzőként. Nem hiszem, hogy korábban valaha is elvesztettem volna két mérkőzést egymás után.
Ez kivételes helyzet számomra és a játékosok számára is, akik nem szoktak hozzá a vereségekhez és a döntetlenekhez. Ez a szezon nagyobb kihívást jelent.
De azt is figyelem, hogy mennyit fejlődtünk. Edzőként a legfontosabb az eredmény, de a második legfontosabb, hogy a játékosok fejlődjenek, és ezt látom is rajtuk” – tette hozzá Slot.
A Liverpoolra nehéz meccs vár, főleg annak fényében, hogy aktuális ellenfele az egyetlen a mezőnyben, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A Liverpool jelenleg a hatodik, a Sunderland pedig a kilencedik a tabellán, a két együttest mindössze három pont választja el egymástól.
