A Sunderland elleni hétközi bajnokit Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja. A Liverpool magyar válogatott sztárja – aki elképesztő szabadrúgásgólt lőtt – a Manchester City ellen 2-1-re elveszített rangadó végén piros lapot kapott, ezért nem léphet pályára a szerdai találkozón. Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón meg is említette, mennyire csalódott amiatt, hogy legjobbját nélkülöznie kell.

Arne Slot nem lehetett boldog a Manchester City elleni rangadó után

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot számára nagy fejtörést okoz Szoboszlai Dominik hiánya

„Az érzéseim nem változtak.

Amikor megláttam a piros lapot, csalódott voltam, hogy nem játszhat a Sunderland ellen, de a bíró azt tette, amit tennie kellett. Ha szereted a focit, ez nem tetszik, de ilyenek a szabályok. Dom számára is hatalmas csalódás, hogy elveszítettük a mérkőzést, miután olyan remek gólt lőtt.

Aztán jött a piros lap...az utolsó 10 percben történtek miatt mindenki rosszul érezte magát” – mondta Szoboszlai kapcsán Slot, akinek így fejtörést okozhat majd a jobbhátvéd személye, hiszen többen is sérültek vagy hiányoznak azok közül, akik ezen a poszton játszani tudnának.

Ha Joe Gomez sem állhat rendelkezésre, akkor Curtis Jones vagy Watari Endo játszhat jobb oldai védőt a Sunderland ellen, de ez is kényszermegoldás lesz, mivel ennek a két játékosnak Szoboszlaihoz hasonlóan a középpályás az elsődleges posztja.

Szoboszlai Dominik nem játszhat a Sunderland ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ez Arne Slot edzői pályafutásának legnehezebb időszaka

A holland tréner nem kertelt, edzői karrierje legnehezebb szezonjának nevezte az ideit, hiszen a címvédő Liverpool a tabellán közelebb áll a kiesőzónához, mint az éllovas Arsenalhoz.

„Őszintén szólva, ez messze a legnehezebb szezon számomra edzőként. Nem hiszem, hogy korábban valaha is elvesztettem volna két mérkőzést egymás után.

Ez kivételes helyzet számomra és a játékosok számára is, akik nem szoktak hozzá a vereségekhez és a döntetlenekhez. Ez a szezon nagyobb kihívást jelent.

De azt is figyelem, hogy mennyit fejlődtünk. Edzőként a legfontosabb az eredmény, de a második legfontosabb, hogy a játékosok fejlődjenek, és ezt látom is rajtuk” – tette hozzá Slot.