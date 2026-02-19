A Liverpool nem számíthat könnyű meccsre a hétvégén, ugyanis a kiesés elől menekülő Nottingham Forest otthonába látogat. Arne Slot együttese legutóbb legyőzte a Sunderlandet a Premier League-ben, és arra készül, hogy egy újabb sikerrel üldözőbe vegye a tabellán előtte álló Chelsea-t és Manchester Unitedet.

Az Arne Slot vezette Liverpool a Nottingham Forest otthonába látogat a hétvégén

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot több kulcsemberére sem számíthat

A Liverpool edzőjét először a Vinícius Júniort ért rasszista bántalmazásról kérdezték, amely a Benfica és a Real Madrid Bajnokok Ligája-meccsén történt. „Mindig lehet még többet tenni annak érdekében, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő. Remélem, hogy a játékosaim is hasonlóan fognak cselekedni – azonnal foglalkoznak a problémával, és a játékvezető is hasonlóan fog cselekedni, ha a mi meccsünkön történne ilyen” – mondta a holland tréner, majd a saját csapatával kapcsolatban elmondta, mi a helyzet a sérüléssel bajlódó játékosokkal.

Jeremie Frimpong nem fog játszani ezen a héten, reméljük, hogy a jövő héten már pályára léphet, ha minden a tervek szerint alakul. Endó Vatarut hosszú ideig mellőznünk kell,

nem tudjuk pontosan, meddig. Alexander Isak ezen a héten először lépett pályára futócipőben, szóval még egy darabig nem számíthatunk rá a pályán. Szerintem Joe Gomez készen áll arra, hogy kezdjen a Forest ellen” – árulta el, majd a többször jobbhátvédként szerepeltetett Szoboszlai Dominikról is szót ejtett. Frimpong hiányában ismét a magyar játékos

Szoboszlai Dominikra a Nottingham ellen is minden bizonnyal fontos szerep hárul

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slotnak meg kell találnia Szoboszlai ideális posztját

Frimpong hiányában ismét a magyar játékos játszhat jobbhátvédként, amennyiben mégsem Gomez kezdene. Szoboszlai ezen a poszton is kiemelkedő teljesítményre képes, ugyanakkor a középpályán talán még nagyobb szükség lenne rá. Ez a kérdés Slot számára fejtörést okoz, a sajtótájékoztatón tett nyilatkozata legalábbis erre utal.

Jól játszott a középpályán, az ezt megelőző héten remekelt jobbhátvédként, azelőtt pedig egy másik pozícióban nyújtott extrát. Meg kell találnom a számára legmegfelelőbb pozíciót”

– mondta a holland szakember, aki a csapattól decemberben menesztett Aaron Briggsről, a pontrúgásokért felelős edzőről is beszélt.