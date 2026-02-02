Live
Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

Drámai pillanatok. Az Arsenal női labdarúgócsapatának sikerét a Bajnokok Kupája döntőjében tragikus jelenet árnyékolta be: a csapat német kapusa, Anneke Borbe súlyos fejsérülést szenvedett, és hordágyon, nyakmerevítőben kellett elhagynia a pályát.

A 25 éves Arsenal-játékos, Anneke Borbe a hosszabbítás során ütközött saját csapattársával, Lotte Wubben-Moy-jal, amikor mindketten ugyanarra a labdára indultak.

Az Arsenal kapusa, Anneke Borbe súlyos fejsárülést szenvedett
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mindenkit megdöbbentett az Arsenal-sztár sérülése

A mentőcsapat azonnal a pályára sietett, és 

csaknem tízperces ápolást követően Borbét oxigénmaszkkal, hordágyon vitték le a pályáról az Emirates Stadionban. Helyére a holland Daphne van Domselaar állt be a kapuba.

A közönség és a csapattársak megdöbbenéssel figyelték a jelenetet, miközben a közösségi médiát elárasztották a jókívánságok. Szurkolók százai fejezték ki együttérzésüket, gyors felépülést kívánva a kapusnak, aki tavaly nyáron igazolt Észak-Londonba.  

„Imádkozom Anneke Borbéért” – írta egy rajongó, míg mások „valódi harcosként” és „a csapat motorjaként” méltatták őt.

A szerencsétlen incidens ellenére az Arsenal megszerezte a trófeát: Caitlin Foord a 104. percben lőtte be a győztes gólt, amellyel az angol csapat 3-2-re legyőzte a brazil Corinthianst. Korábban Olivia Smith és Wubben-Moy is betalált, míg a dél-amerikai csapat góljait Gabi Zanotti és Vic Albuquerque szerezte – utóbbi büntetőből, a hosszabbítás kiharcolásával.

A mérkőzés után Wubben-Moy külön megemlékezett sérült csapattársáról:  

Kapusnak lenni mindig bátor dolog, főleg ilyen pillanatokban. Anneke hatalmasat küzdött, és valószínűleg neki köszönhetjük, hogy egyáltalán eljuthattunk idáig. Az egész csapat vele van, először őt fogjuk meglátogatni, mielőtt ünneplünk”

 – mondta a védő a Sky Sportsnak.

Az Arsenal ezzel történelmet írt a női Bajnokok Kupájában, ám a játékosok gondolatai most elsősorban Borbe egészsége körül forognak. A csapat vasárnap a Manchester City ellen folytatja szereplését a bajnokságban.

