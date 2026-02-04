Az Arsenal a három hete idegenben aratott 3-2-es sikere után parázs hangulatú, és kifejezetten küzdelmes összecsapást vívott városi riválisával.

Ligakupa-döntős az Arsenal

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Kai Havertz lett az Arsenal hőse

A mérkőzésen nagyon kevés helyzetet alakítottak ki a felek, annál több volt viszont a kisebb-nagyobb szabálytalanság és a feszült pillanat. A Chelsea sorsa végül a ráadásban pecsételődött meg, a Kékek ugyanis kitámadtak a gólszerzés reményében, egy ellenakció végén pedig a csereként beállt Kai Havertz egyedül vezethette az ellenfél kapusára a labdát, és nem hibázta el a ziccert.

Kai Havertz sends @Arsenal to Wembley! 🙌



His 97th minute goal seals a 1-0 win on the night, and a 4-2 win on aggregate in the EFL Cup semi-final against @ChelseaFC to reach the final pic.twitter.com/t7CpXwbbUR — Premier League (@premierleague) February 3, 2026

Az Arsenal nyolc év elteltével, 2018 után jutott ismét döntőbe a Ligakupában – emlékeztetett rá az MTI.

Eredmény, elődöntő:

Arsenal-Chelsea 1-0

Továbbjutott: az Arsenal, kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.