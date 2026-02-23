A fotón Gabriel Arsenal-melegítőben látható, kezében az MVP-trófeával, mellette egy zacskó M&M-s, egy dobozos Rio üdítő, valamint egy kártyapakli.

Az Arsenal védője, Gabriel újabb sikert ünnepelhetett a Tottenham ellen

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Honfitársát alázta az Arsenal sztárja

Utóbbi különösen beszédes volt:

a kamerának fordított négyes lap egyértelmű utalás volt arra, hány gólt rámolt be a csapata a Spurs kapujába.

A mérkőzésen Eberechi Eze és Gyökeres Viktor is duplázott, így alakult ki a 4-1-es végeredmény – alig három hónappal azután, hogy a két fél a fordított pályaválasztásnál is ugyanilyen arányú Arsenal-sikert könyvelhetett el.

A poszt nagy sikert aratott az öltözőn belül:

a csapatkapitány Declan Rice nevető emojikkal reagált, míg Gabriel Martinelli és Piero Hincapié brazil szlenggel dicsérte a védőt. A jókedvhez Cristhian Mosquera is csatlakozott, amit az egykori Arsenal-játékos, Alex Scott tapsoló emojikkal nyugtázott.

🚨Gabriel with the most shithousery thing yet, Arsenal has just battered Tottenham in there own back yard and posts a selfie of him holding the 4 of hearts and the POTM award and tags Richarlison in the post. 🇧🇷 😂 pic.twitter.com/hHeBKb6OSE — Tommo (@Only1Tommo96) February 22, 2026

Akadt azonban valaki, aki vélhetően kevésbé találta humorosnak a bejegyzést.

A szemfüles drukkerek kiszúrták, hogy Gabriel finoman megjelölte brazil válogatottbeli csapattársát, Richarlisont, aki a Tottenham színeiben csereként lépett pályára a vereség során.

Persze Richarlisont sem kell félteni, ki nem emlékezne arra, hogy nemrég még Szoboszlai Dominikot lökdöste a brazil.

A kommentmezőben azonnal megindultak a tréfás beszólások, többen is kiemelték a „tagelés” pikantériáját. A történet újabb fejezete egy tavaly nyár óta tartó, könnyed online csipkelődésnek. Akkor Richarlison egy Hongkongban aratott 1-0-s Spurs-győzelem után posztolt meccs embere fotót, amelyben Gabrielt is megjelölte. A válasz nem maradt el: az Arsenal védője korábbi derbiken szerzett MVP-díjait sorakoztatta fel. Később, az Emiratesben rendezett 4-1-es találkozó után – amelyet sérülés miatt kihagyott – egy újabb, sokatmondó képpel jelentkezett.

Gabriel statisztikái önmagukért beszélnek: az észak-londoni derbiken kifejezetten jók a számai: 11 fellépéséből nyolcat megnyert, és mindössze kétszer hagyta el vesztesen a pályát. Az Arsenal sikere ezúttal is komoly jelentőséggel bír: a csapat visszaállította ötpontos előnyét a tabella élén a Premier League-ben. Igaz, a londoniak egy mérkőzéssel többet játszottak, illetve a szezon hajrájában még nehéz feladat vár rájuk: idegenben kell bizonyítaniuk majd a Manchester City otthonában.