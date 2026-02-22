Az észak-londoni rangadó előtt mindkét csapat háza táján forrtak az indulatok. A listavezető Arsenal a szezon nagy részében magabiztosan vezette a bajnokságot, azonban Mikel Arteta együttese a legutóbbi hét bajnoki mérkőzéséből csupán kettőt tudott megnyerni, ez pedig odáig vezetett, hogy az Ágyúsok előnye két pontra olvadt az üldöző Manchester City előtt.
A Tottenham sem volt egyszer helyzetben. Az Európa-liga címvédő csapat csak a tabella 16. helyéről várhatta a meccset, a pocsék bajnoki szereplés miatt pedig a hét elején kirúgták a Thomas Frank vezetőedzőt, akit Juventus korábbi trénere, a horvát Igor Tudor váltott a kispadon.
Az Arsenal játékosa 91 éves rekordot állított be
Az Arsenal kezdte jobban a mérkőzést, és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, azonban Viktor Gyökeres hatméteres fejesét a román Radu Dragusin blokkolni tudta a kapu torkában. Három perccel később ismét a magyar származású svéd támadó villant. Gyökeres ezúttal balról befelé húzott, majd a 14 méteres lövése centikkel kerülte el a kapu bal oldalát.
Az Arsenal rohamainak Peter Bankes játékvezető vetett véget, aki jó hat perce megállította a játékot, mivel probléma akadt a bírói csapat által használt kommunikációs eszközök egyikével.
A 17. percben aztán újabb hatalmas helyzetet hagyott ki az Arsenal. Bukayo Saka jobb oldali szöglete után a hosszún érkező Gyökeres fejelte vissza középre a labdát, az érkező William Saliba azonban hat méterről kapu mellé bólintott.
Ezt követően a Tottenham átvette a játék irányítását, a vezetést viszont nem tudta megszerezni a Spurs, majd a 33. percben a semmiből került előnybe az Arsenal. Saka nyert meg a jobb oldalon egy párharcot, a középre tett labdáját az érkező Eberechi Eze felpörgette magának, majd hét méterről akrobatikus gólt lőtt a kapu közepébe (0-1).
Sokáig azonban nem örülhettek az Ágyúsok, ugyanis bő egy perc múlva egyenlíteni tudott a Tottenham.
A francia válogatott Randal Kolo Muani szedte el a labdát Declan Rice-tól az Arsenal tizenhatosa előtt, betört a büntetőterületre, majd hét méterről védhetetlen gólt lőtt David Rayának (1-1).
A tűzijátéknak itt még nem volt vége, mert a 37. percben ismét előnybe kerülhetett volna az Arsenal. Ezúttal Saka kapott egy hosszú indítást, amivel ziccerbe mehetett, a lövését azonban a kapujából kimozduló Guglielmo Vicario bravúrral védeni tudta. A folytatásban az Arsenal akarata érvényesült, Arteta csapata több ígéretes helyzetet is kialakított, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, így a felek döntetlennel mehettek a szünetre.
A második félidőt álomszerűen kezdték az Ágyúsok, és a 47. percben újra megszerezték a vezetést.
Jurriën Timber passzolta fel a labdát Gyökeresre, aki teljesen szabadon lekezelhette azt, majd 17 méterről gyönyörű gólt lőtt a kapu bal oldalába (1-2).
A bekapott gól után elkezdett előre menni a Spurs, az 53. percben pedig majdnem egyenlített is. Egy jobb oldali beadás után Kolo Muani taszajtott egyet Gabriel Magalhãesen, majd a megszerzett labdát öt méterről a hálóba bombázta, azonban Peter Bankes játékvezető a francia támadó lökése miatt érvénytelenítette a gólt.
A folytatásban a Tottenham fejetlenül ment előre, így óriási területek keletkeztek a hazai csapat mögött, így az Arsenal a 60. percben növelni tudta az előnyét. Egy eladott labdát Eze passzolt fel Gyökeresre, aki visszatette azt az angol középpályásnak, aki azonnal kiugratta ziccerben Sakát. Az Arsenal szélsőjének lövését Vicario bravúrral védeni tudta, de a kipattanó pont Eze elé került, aki közelről az üres kapuba pofozta a labdát (1-3).
- Eberechi Eze csupán a második játékos, aki egy bajnoki idényben öt gólt szerzett az észak-londoni derbiken. Ez korábban csak az Arsenal egykori játékosának, Ted Drake-nek sikerült, aki az 1934/35-ös szezonban szintén ötször volt eredményes a Spurs elleni meccseken.
A harmadik bekapott gól után a Tottenham már teljesen hitehagyottan futballozott, és a csapat jó néhány szurkolója is elindult hazafelé a stadionból. Ők nem láthattak azt, amikor a 84. percben Djed Spence jobbról belőtt labdája után a brazil Richarlison kis híján sarokkal szerzett gólt, azonban David Raya az utolsó pillanatban ki tudta ütni a labdát mielőtt az áthaladt volna a gólvonalon.
Az utolsó bő tíz percben az Arsenal teljesen kontroll alatt tartotta a meccset, a 94. percben viszont még növelni is tudta az előnyét. A csereként Martin Ødegaard tálalt Gyökeres elé, aki Archie Gray-jel a nyakában begyalogolt a Spurs kapuja elé, majd hét méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-4).
Az Arsenal ezzel magabiztos győzelmet aratott és öt pontra növelte előnyét a második helyen álló Manchester City mögött. A Tottenham továbbra is a 16. helyen áll, és csak négy pont választja el a kiesést jelentő 18. helytől.
