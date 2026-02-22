Az észak-londoni rangadó előtt mindkét csapat háza táján forrtak az indulatok. A listavezető Arsenal a szezon nagy részében magabiztosan vezette a bajnokságot, azonban Mikel Arteta együttese a legutóbbi hét bajnoki mérkőzéséből csupán kettőt tudott megnyerni, ez pedig odáig vezetett, hogy az Ágyúsok előnye két pontra olvadt az üldöző Manchester City előtt.

Az Arsenal legutóbb a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában botlott

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Tottenham sem volt egyszer helyzetben. Az Európa-liga címvédő csapat csak a tabella 16. helyéről várhatta a meccset, a pocsék bajnoki szereplés miatt pedig a hét elején kirúgták a Thomas Frank vezetőedzőt, akit Juventus korábbi trénere, a horvát Igor Tudor váltott a kispadon.

Az Arsenal játékosa 91 éves rekordot állított be

Az Arsenal kezdte jobban a mérkőzést, és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, azonban Viktor Gyökeres hatméteres fejesét a román Radu Dragusin blokkolni tudta a kapu torkában. Három perccel később ismét a magyar származású svéd támadó villant. Gyökeres ezúttal balról befelé húzott, majd a 14 méteres lövése centikkel kerülte el a kapu bal oldalát.

Az Arsenal rohamainak Peter Bankes játékvezető vetett véget, aki jó hat perce megállította a játékot, mivel probléma akadt a bírói csapat által használt kommunikációs eszközök egyikével.

A 17. percben aztán újabb hatalmas helyzetet hagyott ki az Arsenal. Bukayo Saka jobb oldali szöglete után a hosszún érkező Gyökeres fejelte vissza középre a labdát, az érkező William Saliba azonban hat méterről kapu mellé bólintott.

Ezt követően a Tottenham átvette a játék irányítását, a vezetést viszont nem tudta megszerezni a Spurs, majd a 33. percben a semmiből került előnybe az Arsenal. Saka nyert meg a jobb oldalon egy párharcot, a középre tett labdáját az érkező Eberechi Eze felpörgette magának, majd hét méterről akrobatikus gólt lőtt a kapu közepébe (0-1).

Eberechi Eze az idei szezonban már négy gólnál jár a Spurs ellen

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Sokáig azonban nem örülhettek az Ágyúsok, ugyanis bő egy perc múlva egyenlíteni tudott a Tottenham.

A francia válogatott Randal Kolo Muani szedte el a labdát Declan Rice-tól az Arsenal tizenhatosa előtt, betört a büntetőterületre, majd hét méterről védhetetlen gólt lőtt David Rayának (1-1).