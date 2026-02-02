Az Arsenal hétvégén 4-0-ra győzte le a Leeds Unitedet, így 14 fordulóval a bajnokság vége előtt magabiztosan, hat ponttal vezeti a Premier League-et a Manchester City előtt. Az Ágyúsok emellett még FA-kupán is állnak, az angol Ligakupában elődöntősök, veretlenül, alapszakaszgyőztesként pedig nyolcaddöntőbe jutottak a Bajnokok Ligájában. Azonban úgy tűnik, Mikel Arteta mégsem lehet felhőtlenül boldog, mivel nem várt problémába ütközött.

Martin Ödegaard helyzete bizonytalanná vált az Arsenalnál?

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Feszült lett a viszony, távozhat az Arsenal csapatkapitánya?

A spanyol fichajes című lap arról számolt be, hogy Martin Ödegaard elégedetlen a londoni csapat közelmúltbeli eredményeivel, az öltözői hierarchiával, a szerepkörével és Arteta taktikai döntéseivel. A lap szerint az edző és a csapatkapitány kapcsolat „visszafordíthatatlan pontra jutott”, a feszült viszony pedig könnyen a norvég válogatott középpályás távozásához vezethet.

A 27 éves játékos az Arsenal egyik legfontosabb alakjává vált azóta, hogy 2021-ben Londonba igazolt a Real Madridból. Az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 25 tétmeccsen szerepelt, ezeken egy gólt és hat gólpasszt jegyzett. Ugyanakkor a londoniak a nyáron már leigazolták Eberechi Ezét a középpályára, emellett élénken érdeklődnek a Newcastle United sztárja, Sandro Tonali iránt. Márpedig a norvég nem igazán örül a konkurenciának, ezért is alakulhatott ki a konfliktus.

A Noha Ödegaard szerződése 2028-ig érvényes, a klub vezetése állítólag már azt mérlegeli, hogy „egy nyári eladás lehet a legjobb megoldás minden fél számára”. Kérőkből biztosan nem lenne hiány, mivel a Bayern München mellett a Real Madrid továbbra is figyelemmel kíséri egykori játékosát. A spanyolok azonban egyelőre még mérlegelik, hogy sportgazdasági szempontból mennyire illeszkedne a norvég a keretbe, ahol már így is hemzsegnek a középpályások.