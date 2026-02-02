Live
Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

Látszólag nem sok gondja lehet Mikel Artetának, hiszen az Arsenal vezeti a Premier League-et és egyedüli csapaként veretlenül zárta a Bajnokok Ligája alapszakaszát. A Chelsea elleni Ligakupa elődöntő előtt azonban olyan hírek kaptak szárnyra, miszerint a spanyol edző konfliktusba került az Arsenal egyik legnagyobb sztárjával, Martin Ödegaarddal.

Az Arsenal hétvégén 4-0-ra győzte le a Leeds Unitedet, így 14 fordulóval a bajnokság vége előtt magabiztosan, hat ponttal vezeti a Premier League-et a Manchester City előtt. Az Ágyúsok emellett még FA-kupán is állnak, az angol Ligakupában elődöntősök, veretlenül, alapszakaszgyőztesként pedig nyolcaddöntőbe jutottak a Bajnokok Ligájában. Azonban úgy tűnik, Mikel Arteta mégsem lehet felhőtlenül boldog, mivel nem várt problémába ütközött.

Martin Ödegaard helyzete bizonytalanná vált az Arsenalnál?
Martin Ödegaard helyzete bizonytalanná vált az Arsenalnál?
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Feszült lett a viszony, távozhat az Arsenal csapatkapitánya?

A spanyol fichajes című lap arról számolt be, hogy Martin Ödegaard elégedetlen a londoni csapat közelmúltbeli eredményeivel, az öltözői hierarchiával, a szerepkörével és Arteta taktikai döntéseivel. A lap szerint az edző és a csapatkapitány kapcsolat „visszafordíthatatlan pontra jutott”, a feszült viszony pedig könnyen a norvég válogatott középpályás távozásához vezethet. 

A 27 éves játékos az Arsenal egyik legfontosabb alakjává vált azóta, hogy 2021-ben Londonba igazolt a Real Madridból. Az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 25 tétmeccsen szerepelt, ezeken egy gólt és hat gólpasszt jegyzett. Ugyanakkor a londoniak a nyáron már leigazolták Eberechi Ezét a középpályára, emellett élénken érdeklődnek a Newcastle United sztárja, Sandro Tonali iránt. Márpedig a norvég nem igazán örül a konkurenciának, ezért is alakulhatott ki a konfliktus.

A Noha Ödegaard szerződése 2028-ig érvényes, a klub vezetése állítólag már azt mérlegeli, hogy „egy nyári eladás lehet a legjobb megoldás minden fél számára”. Kérőkből biztosan nem lenne hiány, mivel a Bayern München mellett a Real Madrid továbbra is figyelemmel kíséri egykori játékosát. A spanyolok azonban egyelőre még mérlegelik, hogy sportgazdasági szempontból mennyire illeszkedne a norvég a keretbe, ahol már így is hemzsegnek a középpályások. 

