Egyre közelebb a börtönhöz az Arsenal korábbi sztárfutballistája. Thomas Partey-t, az Arsenal egykori középpályását korábban öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális zaklatással vádolták, most azonban további két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat ellene.

Az Arsenal egykori középpályását, a 32 éves Thomas Partey-t korábban három nő sérelmére elkövetett öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális zaklatással vádolták meg júliusban. 

Former Arsenal Ghanaian footballer Thomas Partey arrives at Southwark Crown Court in London on September 17, 2025. The 32-year-old Ghana international has been charged with five counts of rape against two women and one count of sexual assault against a third woman. The alleged offences took place between 2021 and 2022, when he was an Arsenal player. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)
Az Arsenal egykori sztárjátékosa egyre közelebb a börtönhöz
Fotó: Carlos Jasso/AFP

Szeptemberben a londoni Southwark Crown Bíróságon ártatlannak vallotta magát, ezt követően november 2-re tűzték ki a per kezdőnapját. 

Börtönbe mehet az Arsenal egykori sztárja

A Koronaügyészség – az angliai és walesi büntetőeljárások lefolytatásáért felelős független szervezet – most további két rendbeli nemi erőszak miatti vádemelést hagyott jóvá a ghánai középpályás ellen, egy újabb nő ügyében.

Az új vádak egy 2020-ban történt bűncselekményekről szóló bejelentéshez kapcsolódnak, az állításokról pedig 2025 augusztusában számoltak be először. A játékos március 13-án jelenik meg először a Westminsteri Bíróság előtt.

Thomas Partey továbbra is tagadja az ellene felhozott összes vádat. Mindvégig együttműködött a rendőrséggel. Mivel a jogi eljárás folyamatban van, további kommentárt nem kívánunk tenni” 

– idézi a The Athletic Jenny Wiltshire-t, a játékos ügyvédjét. 

Az első rendőrségi vizsgálat 2022 februárjában indult, azonban az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében a nevét csak a vádemeléskor, július 5-én hozták nyilvánosságra, egy héttel azután, hogy 2025 nyarán lejárt a szerződése az Arsenalnál.

Thomas Partey of Villarreal CF plays with the ball during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and Villarreal CF at Estadio Santiago Bernabeu in Madrid, Spain, on October 4, 2025. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
Thomas Partey jelenleg a Villarreal futballistája
Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto via AFP

Partey augusztus 5-én megjelent a Westminsteri Bíróság előtt, ahol óvadék ellenében feltételesen szabadlábra helyezték. Két nappal később szabadon igazolható játékosként egyéves szerződést írt alá a spanyol bajnokságban szereplő Villarreal csapatával, amelynek színeiben 21 mérkőzésen lépett pályára az idei szezonban. 

Partey 2020 októberében, 50 millió euróért igazolt az Atlético Madridtól az Arsenalhoz. A ghánai játékos az észak-londoni csapatban 167 mérkőzésen lépett pályára, hazája csapatában 54 alkalommal szerepelt, többek között a 2022-es katari világbajnokságon is szerepelt. 

