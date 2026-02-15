Az Arsenal egykori középpályását, a 32 éves Thomas Partey-t korábban három nő sérelmére elkövetett öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális zaklatással vádolták meg júliusban.

Az Arsenal egykori sztárjátékosa egyre közelebb a börtönhöz

Fotó: Carlos Jasso/AFP

Szeptemberben a londoni Southwark Crown Bíróságon ártatlannak vallotta magát, ezt követően november 2-re tűzték ki a per kezdőnapját.

Börtönbe mehet az Arsenal egykori sztárja

A Koronaügyészség – az angliai és walesi büntetőeljárások lefolytatásáért felelős független szervezet – most további két rendbeli nemi erőszak miatti vádemelést hagyott jóvá a ghánai középpályás ellen, egy újabb nő ügyében.

Az új vádak egy 2020-ban történt bűncselekményekről szóló bejelentéshez kapcsolódnak, az állításokról pedig 2025 augusztusában számoltak be először. A játékos március 13-án jelenik meg először a Westminsteri Bíróság előtt.

Thomas Partey továbbra is tagadja az ellene felhozott összes vádat. Mindvégig együttműködött a rendőrséggel. Mivel a jogi eljárás folyamatban van, további kommentárt nem kívánunk tenni”

– idézi a The Athletic Jenny Wiltshire-t, a játékos ügyvédjét.

Az első rendőrségi vizsgálat 2022 februárjában indult, azonban az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében a nevét csak a vádemeléskor, július 5-én hozták nyilvánosságra, egy héttel azután, hogy 2025 nyarán lejárt a szerződése az Arsenalnál.

Thomas Partey jelenleg a Villarreal futballistája

Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto via AFP

Partey augusztus 5-én megjelent a Westminsteri Bíróság előtt, ahol óvadék ellenében feltételesen szabadlábra helyezték. Két nappal később szabadon igazolható játékosként egyéves szerződést írt alá a spanyol bajnokságban szereplő Villarreal csapatával, amelynek színeiben 21 mérkőzésen lépett pályára az idei szezonban.

Partey 2020 októberében, 50 millió euróért igazolt az Atlético Madridtól az Arsenalhoz. A ghánai játékos az észak-londoni csapatban 167 mérkőzésen lépett pályára, hazája csapatában 54 alkalommal szerepelt, többek között a 2022-es katari világbajnokságon is szerepelt.