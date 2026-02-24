Az Atlético Madrid egy héttel ezelőtt remekül kezdte a brugge-i Bajnokok Ligája-mérkőzést, Diego Simeone együttes már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, és úgy tűnt, simán behúzza a győzelmet.

Az Atlético Madrid nagy lehetőséget szalasztott el a múlt héten

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A fordulás után azonban megrázta magát a belga csapat, amely a 60. percre már egalizálni is tudott. Ezt követően az Atléti újra előnybe került egy szerencsés öngóllal, a Brugge azonban a 89. percben másodszor is kiegyenlített, így 3-3-as döntetlen született az első mérkőzésen.

Az Atlético bejutott a legjobb 16 közé a BL-ben

A keddi találkozóra mindkét csapat győzelemmel hangolt. Az Atlético 4-2-re nyert otthon az Espanyol ellen, míg a Brugge a Leuven csapatát győzte le 2-1-re hazai környezetben.

Fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat a madridi Metropolitano Stadionban, az Atlético pedig a 13. percben egy elmaradt büntető miatt bánkódhatott. Egy jobbról belőtt labdára a vezetőedző fia, Giuliano Simeone érkezett, aki hét méterről kapu mellé pörgetett, azonban a kivetődő Simon Mignolet térden rúgta az argentin szélsőt, de a francia Clément Turpin játékvezető nem ítélt tizenegyest.

Az esetet vizsgálták a VAR-szobában is, azonban nem tartották arra érdemesnek, hogy kihívják a monitorhoz Turpint, így folytatódott a mérkőzés.

Öt perccel később aztán majdnem megszerezte a vezetést a Brugge. Egy visszakészített labdát Hugo Vetlesen lőtt kapura 14 méterről, azonban a norvég játékos lövését a szlovák David Hancko kifejelte a kapu torkából.

A 23. percben aztán egy óriási potyagóllal került előnybe az Atlético Madrid.

A kapus Jan Oblak hatalmas kirúgása után Alexander Sørloth tartotta meg a labdát Brandon Mechele szorításában, a norvég támadó befordult, majd az éles szögből leadott lövése a kapuba csorgott Mignolet kezei között (1.0).

Alexander Sørloth a harmadik gólját lőtte az idei BL-szezonban

Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP

A folytatásban a belga csapat többet támadott, a 36. percben pedig egyenlíteni tudott. Egy bal oldali szögletet Mechele csúsztatott meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Joel Ordóñez pedig közelről a kapuba fejelt (1-1).

A bekapott gól megzavarta a madridi csapatot, a Brugge pedig két perccel később kis híján megfordította a meccset. Egy szép támadás végén a görög Hrísztosz Dzólisz nyeste középre a labdát, amire Vetlesen robbant be, de a norvég játékosa ötméteres fejesét Oblak egy elképesztő reflexmozdulattal védeni tudta.