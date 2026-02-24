Az Atlético Madrid egy héttel ezelőtt remekül kezdte a brugge-i Bajnokok Ligája-mérkőzést, Diego Simeone együttes már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, és úgy tűnt, simán behúzza a győzelmet.
A fordulás után azonban megrázta magát a belga csapat, amely a 60. percre már egalizálni is tudott. Ezt követően az Atléti újra előnybe került egy szerencsés öngóllal, a Brugge azonban a 89. percben másodszor is kiegyenlített, így 3-3-as döntetlen született az első mérkőzésen.
Az Atlético bejutott a legjobb 16 közé a BL-ben
A keddi találkozóra mindkét csapat győzelemmel hangolt. Az Atlético 4-2-re nyert otthon az Espanyol ellen, míg a Brugge a Leuven csapatát győzte le 2-1-re hazai környezetben.
Fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat a madridi Metropolitano Stadionban, az Atlético pedig a 13. percben egy elmaradt büntető miatt bánkódhatott. Egy jobbról belőtt labdára a vezetőedző fia, Giuliano Simeone érkezett, aki hét méterről kapu mellé pörgetett, azonban a kivetődő Simon Mignolet térden rúgta az argentin szélsőt, de a francia Clément Turpin játékvezető nem ítélt tizenegyest.
Az esetet vizsgálták a VAR-szobában is, azonban nem tartották arra érdemesnek, hogy kihívják a monitorhoz Turpint, így folytatódott a mérkőzés.
Öt perccel később aztán majdnem megszerezte a vezetést a Brugge. Egy visszakészített labdát Hugo Vetlesen lőtt kapura 14 méterről, azonban a norvég játékos lövését a szlovák David Hancko kifejelte a kapu torkából.
A 23. percben aztán egy óriási potyagóllal került előnybe az Atlético Madrid.
A kapus Jan Oblak hatalmas kirúgása után Alexander Sørloth tartotta meg a labdát Brandon Mechele szorításában, a norvég támadó befordult, majd az éles szögből leadott lövése a kapuba csorgott Mignolet kezei között (1.0).
A folytatásban a belga csapat többet támadott, a 36. percben pedig egyenlíteni tudott. Egy bal oldali szögletet Mechele csúsztatott meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Joel Ordóñez pedig közelről a kapuba fejelt (1-1).
A bekapott gól megzavarta a madridi csapatot, a Brugge pedig két perccel később kis híján megfordította a meccset. Egy szép támadás végén a görög Hrísztosz Dzólisz nyeste középre a labdát, amire Vetlesen robbant be, de a norvég játékosa ötméteres fejesét Oblak egy elképesztő reflexmozdulattal védeni tudta.
A második félidő elejét is megpörgette az Atlético, és a 48. percben ismét megszerezte a vezetést. Giuliano Simeone bal oldali beadását Mechele középre fejelte ki, a kipattanóra érkező Johnny Cardoso mellel levette a labdát, majd egy pattanás után a kapu jobb oldalába bombázott 18 méterről (2-1).
A gól után az Atlético Madrid akarta érvényesült, Diego Simeone együttese több nagy helyzetet is kialakított, de az előnyét nem tudta növelni, így nyitott maradt a mérkőzés.
A vége felé aztán kinyílt a belga csapat, a madridi gárda pedig a 76. percben óriási lépést tett a továbbjutás felé. Egy labdaszerzés után két cserejátékos, Ademola Lookman és Antoine Griezmann vittek végig egy kontrát Sørloth segítségével, a támadás végén a norvég csatárra jött ki a figura, aki végül hat méterről a kapu bal oldalába bombázott (3-1).
Az utolsó negyedóra már viszonylag eseménytelenül telt, azonban Sørloth gondoskodott róla, hogy még a hajrára is legyen valamilyen esemény. A 87. percben az olasz Matteo Ruggeri bal oldali beadására a norvég támadó érkezett a hosszú oldalon, és kapásból a bal felső sarokba belsőzött (4-1), így Sørloth mesterhármasig jutott, az Atlético pedig magabiztosan hozta a visszavágót és 7-4-es összesítéssel jutott a legjobb 16 közé.
A madridi csapat nyolcaddöntős ellenfele a Tottenham Hotspur vagy a Liverpool lesz.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó:
Atlético Madrid (spanyol)-Club Brugge (belga) 4-1 (1-1)
gólszerzők: Sørloth (23., 76., 87.), Cardoso (48.), ill. Ordóñez (36.)
továbbjutott: az Atlético Madrid 7-4-es összesítéssel.
