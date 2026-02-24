Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágó mérkőzésén a spanyol Atlético Madrid 4-1-re legyőzte a belga Club Brugge csapatát. Az Atlético ezzel 7-4-es összesítéssel bejutott a legjobb 16 közé, ahol Tottenham Hotspur vagy a Liverpool lesz az ellenfele.

Az Atlético Madrid egy héttel ezelőtt remekül kezdte a brugge-i Bajnokok Ligája-mérkőzést, Diego Simeone együttes már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, és úgy tűnt, simán behúzza a győzelmet. 

Az Atlético Madrid nagy lehetőséget szalasztott el a múlt héten
Az Atlético Madrid nagy lehetőséget szalasztott el a múlt héten
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A fordulás után azonban megrázta magát a belga csapat, amely a 60. percre már egalizálni is tudott. Ezt követően az Atléti újra előnybe került egy szerencsés öngóllal, a Brugge azonban a 89. percben másodszor is kiegyenlített, így 3-3-as döntetlen született az első mérkőzésen.

Az Atlético bejutott a legjobb 16 közé a BL-ben

A keddi találkozóra mindkét csapat győzelemmel hangolt. Az Atlético 4-2-re nyert otthon az Espanyol ellen, míg a Brugge a Leuven csapatát győzte le 2-1-re hazai környezetben. 

Fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat a madridi Metropolitano Stadionban, az Atlético pedig a 13. percben egy elmaradt büntető miatt bánkódhatott. Egy jobbról belőtt labdára a vezetőedző fia, Giuliano Simeone érkezett, aki hét méterről kapu mellé pörgetett, azonban a kivetődő Simon Mignolet térden rúgta az argentin szélsőt, de a francia Clément Turpin játékvezető nem ítélt tizenegyest.

Az esetet vizsgálták a VAR-szobában is, azonban nem tartották arra érdemesnek, hogy kihívják a monitorhoz Turpint, így folytatódott a mérkőzés. 

Öt perccel később aztán majdnem megszerezte a vezetést a Brugge. Egy visszakészített labdát Hugo Vetlesen lőtt kapura 14 méterről, azonban a norvég játékos lövését a szlovák David Hancko kifejelte a kapu torkából. 

A 23. percben aztán egy óriási potyagóllal került előnybe az Atlético Madrid. 

A kapus Jan Oblak hatalmas kirúgása után Alexander Sørloth tartotta meg a labdát Brandon Mechele szorításában, a norvég támadó befordult, majd az éles szögből leadott lövése a kapuba csorgott Mignolet kezei között (1.0). 

Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth (2L) celebrates scoring their first goal during the UEFA Champions League knockout round play-off second leg football match between Club Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Metropolitano Stadium in Madrid on February 24, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Alexander Sørloth a harmadik gólját lőtte az idei BL-szezonban
Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP

A folytatásban a belga csapat többet támadott, a 36. percben pedig egyenlíteni tudott. Egy bal oldali szögletet Mechele csúsztatott meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Joel Ordóñez pedig közelről a kapuba fejelt (1-1). 

A bekapott gól megzavarta a madridi csapatot, a Brugge pedig két perccel később kis híján megfordította a meccset. Egy szép támadás végén a görög Hrísztosz Dzólisz nyeste középre a labdát, amire Vetlesen robbant be, de a norvég játékosa ötméteres fejesét Oblak egy elképesztő reflexmozdulattal védeni tudta. 

Club Brugge's Ecuadorian defender #04 Joel Ordonez (C) scores his team's first goal during the UEFA Champions League knockout round play-off second leg football match between Club Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Metropolitano Stadium in Madrid on February 24, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Jab Oblak tehetetlen volt a Brugge egyenlítőgóljánál 
Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP

A második félidő elejét is megpörgette az Atlético, és a 48. percben ismét megszerezte a vezetést. Giuliano Simeone bal oldali beadását Mechele középre fejelte ki, a kipattanóra érkező Johnny Cardoso mellel levette a labdát, majd egy pattanás után a kapu jobb oldalába bombázott 18 méterről (2-1). 

A gól után az Atlético Madrid akarta érvényesült, Diego Simeone együttese több nagy helyzetet is kialakított, de az előnyét nem tudta növelni, így nyitott maradt a mérkőzés. 

Atletico Madrid's US midfielder #05 Johnny Cardoso (2L) celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League knockout round play-off second leg football match between Club Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Metropolitano Stadium in Madrid on February 24, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Az amerikai Johnny Cardoso az első gólját lőtte az Atlético színeiben
Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP

A vége felé aztán kinyílt a belga csapat, a madridi gárda pedig a 76. percben óriási lépést tett a továbbjutás felé. Egy labdaszerzés után két cserejátékos, Ademola Lookman és Antoine Griezmann vittek végig egy kontrát Sørloth segítségével, a támadás végén a norvég csatárra jött ki a figura, aki végül hat méterről a kapu bal oldalába bombázott (3-1). 

Az utolsó negyedóra már viszonylag eseménytelenül telt, azonban Sørloth gondoskodott róla, hogy még a hajrára is legyen valamilyen esemény. A 87. percben az olasz Matteo Ruggeri bal oldali beadására a norvég támadó érkezett a hosszú oldalon, és kapásból a bal felső sarokba belsőzött (4-1), így Sørloth mesterhármasig jutott, az Atlético pedig magabiztosan hozta a visszavágót és 7-4-es összesítéssel jutott a legjobb 16 közé. 

Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth celebrates scoring his team's fourth goal, his hat trick, during the UEFA Champions League knockout round play-off second leg football match between Club Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Metropolitano Stadium in Madrid on February 24, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Sørloth az Atlético történetének első játékosa lett, aki mesterhármast lőtt a BL egyenes kieséses szakaszában
Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP

A madridi csapat nyolcaddöntős ellenfele a Tottenham Hotspur vagy a Liverpool lesz.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó:
Atlético Madrid (spanyol)-Club Brugge (belga) 4-1 (1-1)
gólszerzők: Sørloth (23., 76., 87.), Cardoso (48.), ill. Ordóñez (36.)
továbbjutott: az Atlético Madrid 7-4-es összesítéssel.

  • kapcsolódó cikkek:
A lehető legrosszabbkor okozott óriási rasszista botrányt a Real Madrid sztárja
Az UEFA drasztikus döntést hozott a Benfica rasszizmussal vádolt játékosáról
José Mourinho örökre elvágta magát a Real Madridnál
Nem csitul a botrány, közleményt adott ki José Mourinho rasszizmussal vádolt focistája

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!