A Bodø/Glimt egy héttel ezelőtt remek játékkal győzte le az Intert hazai pályán. A Bodøben rendezett Bajnokok Ligája-találkozó után sokan legyintettek, hiszen a norvégiai találkozót extrém időjárási körülmények között rendezték, ráadásul műfüves pályán, így a többség úgy gondolta, hogy a visszavágón az Inter érvényesíti majd a papírformát és kiharcolja majd a továbbjutást.

Az előző szezonban Bajnokok Ligája-döntős Inter búcsúzott a sorozattól

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

A norvégok az első meccs után kiemelték, hogy tudnak jobban is futballozni és hangsúlyozták, hogy a San Siróban sem csak védekezni fognak.

A Bodø/Glimt a Bajnokok Ligája történetének legnagyobb csodáját tette?

A visszavágón az Inter ugyan nekirontott a norvég csapatnak, azonban az milánói gárda játékából hiányzott az átütőerő, ráadásul a szerencse is elkerülte Cristian Chivu csapatát. Ezzel szemben a Bodø/Glimt kíméletlenül kihasználta a lehetőségeit, így végül 2-1-es győzelmet aratott a San Siróban és végül 5-2-es összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.

A Bodø/Glimt elképesztő tettet hajtott végre. Legutóbb ugyanis 29 évvel ezelőtt, az 1996/97-es szezonban fordult elő, hogy egy norvég csapat ilyen messzire jusson a Bajnokok Ligájában, akkor a Rosenborg egészen a negyeddöntőig menetelt.

„Már túl vagyunk a csodán. Ez erődemonstráció Milánóban. Ez a Bajnokok Ligája történetének legnagyobb meglepetése! – örvendezett a lefújás után Øyvind Alsaker, a norvég TV 2 kommentátora.

„Nézz körül, Øyvind! Az emberek mennek haza. Ezek hihetetlen jelenetek! – mondta a döbbent Stamsø Møller a TV 2-es kollégájának a Bodø/Glimt második gólja után.

„Nincsenek szavak! Nincsenek jelzők! Ez túlmutat minden csodán is logikán” – írta a meccs után Lars Tjærnås, az elismert norvég futballszakíró.

Hakon Evjen lőtte a Bodø/Glimt második gólját az Inter ellen

Fotó: AFP/Piero Cruciatti

A norvég TV 2 kommentátorának szavaival egybecseng, amit a L'Équipe írt. A francia lap szerint a Bodø/Glimt a Bajnokok Ligája történetének egyik legnagyobb bravúrját vitte véghez az Inter kiejtésével.

Míg az ESPN úgy fogalmazott, hogy „ez a modern idők egyik legbrutálisabb Bajnokok Ligája-története.”

A Bodø/Glimt a Bajnokok Ligája óriásölője

Kjetil Knutsen együttese elképesztő sorozatban van. Bodø/Glimt a legutóbbi négy mérkőzésén legyőzte a Manchester Cityt, az Atlético Madridot, most pedig oda-vissza az Intert. Az 1971/72-es szezonban volt legutóbb példa arra, hogy egy európai top bajnokságon kívülről érkező csapat sorozatban négy meccset nyerjen olyan ellenfelek ellen, akik legmagasabb szintről érkeztek. Ez legutóbb az Ajaxnak sikerült, akkor a holland csapat meg is nyerte a BEK-et.

Hihetetlen este volt. Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert az Inter nagyszerű csapat, nagy tapasztalattal. Otthon kiváló mérkőzést játszottunk, ma pedig jól védekeztünk, és kontratámadásokból voltunk eredményesek”

– mondta a mérkőzés legjobbjának választott Jens Petter Hauge, aki 2020 és 2021 között megfordult az Inter városi riválisánál, az AC Milannál.