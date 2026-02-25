A Bodø/Glimt egy héttel ezelőtt remek játékkal győzte le az Intert hazai pályán. A Bodøben rendezett Bajnokok Ligája-találkozó után sokan legyintettek, hiszen a norvégiai találkozót extrém időjárási körülmények között rendezték, ráadásul műfüves pályán, így a többség úgy gondolta, hogy a visszavágón az Inter érvényesíti majd a papírformát és kiharcolja majd a továbbjutást.
A norvégok az első meccs után kiemelték, hogy tudnak jobban is futballozni és hangsúlyozták, hogy a San Siróban sem csak védekezni fognak.
A Bodø/Glimt a Bajnokok Ligája történetének legnagyobb csodáját tette?
A visszavágón az Inter ugyan nekirontott a norvég csapatnak, azonban az milánói gárda játékából hiányzott az átütőerő, ráadásul a szerencse is elkerülte Cristian Chivu csapatát. Ezzel szemben a Bodø/Glimt kíméletlenül kihasználta a lehetőségeit, így végül 2-1-es győzelmet aratott a San Siróban és végül 5-2-es összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.
A Bodø/Glimt elképesztő tettet hajtott végre. Legutóbb ugyanis 29 évvel ezelőtt, az 1996/97-es szezonban fordult elő, hogy egy norvég csapat ilyen messzire jusson a Bajnokok Ligájában, akkor a Rosenborg egészen a negyeddöntőig menetelt.
„Már túl vagyunk a csodán. Ez erődemonstráció Milánóban. Ez a Bajnokok Ligája történetének legnagyobb meglepetése! – örvendezett a lefújás után Øyvind Alsaker, a norvég TV 2 kommentátora.
„Nézz körül, Øyvind! Az emberek mennek haza. Ezek hihetetlen jelenetek! – mondta a döbbent Stamsø Møller a TV 2-es kollégájának a Bodø/Glimt második gólja után.
„Nincsenek szavak! Nincsenek jelzők! Ez túlmutat minden csodán is logikán” – írta a meccs után Lars Tjærnås, az elismert norvég futballszakíró.
A norvég TV 2 kommentátorának szavaival egybecseng, amit a L'Équipe írt. A francia lap szerint a Bodø/Glimt a Bajnokok Ligája történetének egyik legnagyobb bravúrját vitte véghez az Inter kiejtésével.
Míg az ESPN úgy fogalmazott, hogy „ez a modern idők egyik legbrutálisabb Bajnokok Ligája-története.”
A Bodø/Glimt a Bajnokok Ligája óriásölője
Kjetil Knutsen együttese elképesztő sorozatban van. Bodø/Glimt a legutóbbi négy mérkőzésén legyőzte a Manchester Cityt, az Atlético Madridot, most pedig oda-vissza az Intert. Az 1971/72-es szezonban volt legutóbb példa arra, hogy egy európai top bajnokságon kívülről érkező csapat sorozatban négy meccset nyerjen olyan ellenfelek ellen, akik legmagasabb szintről érkeztek. Ez legutóbb az Ajaxnak sikerült, akkor a holland csapat meg is nyerte a BEK-et.
Hihetetlen este volt. Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert az Inter nagyszerű csapat, nagy tapasztalattal. Otthon kiváló mérkőzést játszottunk, ma pedig jól védekeztünk, és kontratámadásokból voltunk eredményesek”
– mondta a mérkőzés legjobbjának választott Jens Petter Hauge, aki 2020 és 2021 között megfordult az Inter városi riválisánál, az AC Milannál.
„Óriási élmény ez az egész, alig találok szavakat. Rendkívül nehéz mérkőzés volt, de összetartottunk. Egymásért futottunk, és minden labdáért küzdöttünk. Bár nem sokat birtokoltuk a labdát, de hihetetlenül hatékonyak voltunk, amikor támadásba lendültünk. Boldog vagyok, hogy a Bodø/Glimtben játszhatok. Ez egy nagyszerű projekt. Alázatosak és büszkék vagyunk. Fantasztikus este volt, és büszkék vagyunk arra, amit elérünk” – tette hozzá a norvég válogatott játékos.
A találkozó után Kjetil Knutsen, a Bodø/Glimt edzője elmondta, hogy rendkívül hosszú út vezetett odáig, ahol most tart a klub. Kiemelte, hogy rengetegen voltak ennek részesei, kezdve a csapattal, az edzői stábbal, az orvosi részleggel, és mindenkivel, aki a háttérben dolgozik azon, hogy a Bodø/Glimt megszerezze az apró kis előnyöket.
Az első félidőben kicsit megijedtünk és idegesek voltunk. Védekezésben rendben voltunk, de egyszerűen nem mertünk semmit kezdeni a labdával, csak folyton megszabadultunk tőle. A második félidőben sokkal jobban kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Védekező csatává alakult a játék, bár nem pont így képzeltük el a mérkőzés menetét, de a gól, amivel 2-0-ra elmentünk, egészen fantasztikus volt. És ez egy kicsit jellemző ránk: valahogy mindig sikerül összehoznunk valamit, amikor a legnagyobb szükség van rá”
– értékelt a találkozó után Kjetil Knutsen
„Ez nagyszerű este a klub, a szurkolók és a norvég futball számára. Innentől kezdve már nem beszélünk konkrét célokról” – tette hozzá a Bodø/Glimt edzője, akinek a csapata a portugál Sportingot vagy a Manchester Cityt kaphatja a nyolcaddöntőben.
