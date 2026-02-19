Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Ezt tudnia kell!

Most már biztos: megérezzük, hogy nem jön olaj a Barátság-vezetéken – erre kell felkészülni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A fölényes győzelem (6-1) ellenére is parázs jelenet zajlott le a Newcastle United Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén. A találkozó egyik főszereplője Anthony Gordon volt, aki káprázatos első félidőt produkált Azerbajdzsánban: négy gólt szerzett, ezzel gyakorlatilag már a szünetre eldöntötte az összecsapást, ám a meccs közben így is balhéba keveredett a saját csapattársával, a csapatkapitány Kieran Trippierrel.

Érthetetlen módon, magabiztos vezetésnél a Newcastle játékosai, Kieran Trippier és Anthony Gordon egymással balhéztak a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

Anthony Gordon történelmet írt, de a balhé sem kerülte el a Newcastle BL-meccsén
Anthony Gordon történelmet írt, de a balhé sem kerülte el a Newcastle BL-meccsén
Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Mire volt jó a Newcastle-balhé Anthony Gordon és Kieran Trippier közt?

A 24 éves támadó, Anthony Gordon két alkalommal büntetőből talált be. Az első tizenegyest vitatott ítélet előzte meg, a másodikat pedig azután ítélték meg, hogy a Qarabag kapusa, Mateusz Kochalski szabálytalankodott vele szemben. A második büntető után azonban váratlan feszültség alakult ki a csapaton belül: Gordon és csapattársa, Kieran Trippier heves szóváltásba keveredett a pályán.

A jelenet különösen meglepő volt annak fényében, hogy Gordon ekkor már történelmet írt: ő szerezte a leggyorsabb Bajnokok Ligája-mesterhármast angol játékosként. A vita hátterében az állt, hogy Trippier szerette volna elvégezni a második tizenegyest, ám Gordon – mint kijelölt büntetőrúgó – nem engedte át neki a lehetőséget.

Noha a Newcastle magabiztosan, 5-0-ra vezetett a félidőben – ugyanis Malick Thiaw is betalált –, 

a két angol válogatott játékos között komoly szócsata bontakozott ki. A helyzetet végül Dan Burn és Anthony Elanga igyekezett elsimítani, közbelépésükkel csillapodtak a kedélyek.

A mérkőzés lefújását követően, amely után a Newcastle összesítésben 6-1-es előnnyel várhatja a február 24-i visszavágót a St. James’ Parkban, Gordon és Trippier már együtt nyilatkozott a TNT Sports kamerái előtt. Addigra a nézeteltérést rendezték.

Trippier így magyarázta az incidenst, miközben Gordon mosolyogva hallgatta:

Nyilvánvalóan Gordy mesterhármast szerzett, és szerintem nemcsak én, hanem több játékos is szerette volna elvégezni a büntetőt. De ő a kijelölt tizenegyesrúgónk. Mindenki gólokat akar szerezni, de a szabály az szabály. A pályán időnként elszabadulnak az érzelmek. 

Anthony ma négy gólt lőtt, elképesztő volt, lépünk tovább.”

Gordon sem tagadta, hogy megérti csapattársai reakcióját:

„Értem mindenki véleményét, mert azt 

szeretném, ha mindenki sikeres lenne, és együtt haladnánk előre. De támadó vagyok és én lövöm a büntetőket, természetes, hogy minél több gólt akarok szerezni. Az érzelmek néha túlfűtöttek. Kieran az egyik legközelebbi csapattársam, sokat segített nekem, mióta itt vagyok. Nincs gond köztünk.”

A találkozó után Eddie Howe, a Newcastle menedzsere is külön kiemelte Gordon teljesítményét:

„Az első félidőben rendkívül jól játszott. Ő indította a letámadásokat, és több gólja is a labda nélküli munkájának volt köszönhető.

 Különösen örülök az első góljának, kulcspillanat volt, nagyszerű befejezés. Akár még többet is szerezhetett volna, nagyon erős produkciót nyújtott.”

Shearer rekordja a múlté, Mbappénak üzent a BL-ben lőtt mesternégyesével az angol csatár
„Sárgában vannak, de nem brazilok” – a norvég BL-csodán ámul az egész világ
BL-szenzáció: a kiscsapat kitömte a tavalyi döntőst!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!