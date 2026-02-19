Érthetetlen módon, magabiztos vezetésnél a Newcastle játékosai, Kieran Trippier és Anthony Gordon egymással balhéztak a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

Anthony Gordon történelmet írt, de a balhé sem kerülte el a Newcastle BL-meccsén

Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Mire volt jó a Newcastle-balhé Anthony Gordon és Kieran Trippier közt?

A 24 éves támadó, Anthony Gordon két alkalommal büntetőből talált be. Az első tizenegyest vitatott ítélet előzte meg, a másodikat pedig azután ítélték meg, hogy a Qarabag kapusa, Mateusz Kochalski szabálytalankodott vele szemben. A második büntető után azonban váratlan feszültség alakult ki a csapaton belül: Gordon és csapattársa, Kieran Trippier heves szóváltásba keveredett a pályán.

A jelenet különösen meglepő volt annak fényében, hogy Gordon ekkor már történelmet írt: ő szerezte a leggyorsabb Bajnokok Ligája-mesterhármast angol játékosként. A vita hátterében az állt, hogy Trippier szerette volna elvégezni a második tizenegyest, ám Gordon – mint kijelölt büntetőrúgó – nem engedte át neki a lehetőséget.

Noha a Newcastle magabiztosan, 5-0-ra vezetett a félidőben – ugyanis Malick Thiaw is betalált –,

a két angol válogatott játékos között komoly szócsata bontakozott ki. A helyzetet végül Dan Burn és Anthony Elanga igyekezett elsimítani, közbelépésükkel csillapodtak a kedélyek.

Trippier and Gordon at each other? pic.twitter.com/81nI3VPehX — Manxpie (@manxpie86) February 18, 2026

A mérkőzés lefújását követően, amely után a Newcastle összesítésben 6-1-es előnnyel várhatja a február 24-i visszavágót a St. James’ Parkban, Gordon és Trippier már együtt nyilatkozott a TNT Sports kamerái előtt. Addigra a nézeteltérést rendezték.

Trippier így magyarázta az incidenst, miközben Gordon mosolyogva hallgatta:

Nyilvánvalóan Gordy mesterhármast szerzett, és szerintem nemcsak én, hanem több játékos is szerette volna elvégezni a büntetőt. De ő a kijelölt tizenegyesrúgónk. Mindenki gólokat akar szerezni, de a szabály az szabály. A pályán időnként elszabadulnak az érzelmek.

Anthony ma négy gólt lőtt, elképesztő volt, lépünk tovább.”

Gordon sem tagadta, hogy megérti csapattársai reakcióját:

„Értem mindenki véleményét, mert azt

szeretném, ha mindenki sikeres lenne, és együtt haladnánk előre. De támadó vagyok és én lövöm a büntetőket, természetes, hogy minél több gólt akarok szerezni. Az érzelmek néha túlfűtöttek. Kieran az egyik legközelebbi csapattársam, sokat segített nekem, mióta itt vagyok. Nincs gond köztünk.”