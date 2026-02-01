Live
Rendkívüli

Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Ezt látnia kell!

Soha nem volt még ekkora veszélyben az emberiség: előreállították a végítélet óráját

Mint ismert, a listavezető Győr kétgólos hátrányból egyenlítve, Vitális Milán két büntetőjének köszönhetően játszott 2-2-es döntetlent a vendég Debrecennel a labdarúgó Fizz Liga huszadik fordulójának szombat délutáni mérkőzésén. A meccs végén óriási balhé robbant ki, Rúsz Márton játékvezetőtől mindkét vezetőedző, Borbély Balázs és Sergio Navarro is piros lapot kapott. A két tréner, Borbély Balázs és Sergio Navarro mellett Komáromi György reagált a történtekre.

A két győri büntetőt is hozó NB I-es találkozón több kérdéses ítélet miatt is pattanásig feszült volt a hangulat, így talán nem is annyira meglepő, hogy balhéba torkollt a rangadó.

Nem maradt el a balhé az ETO-DVSC rangadón. A vendégek Rúsz Márton játékvezetőt okolják
Nem maradt el a balhé az ETO-DVSC rangadón. A vendégek Rúsz Márton játékvezetőt okolják
Fotó: ETO FC Győr

A bíró miatt lett balhé? 

A második tizenegyes negatív főszereplője a csereként beállt Batik Bence volt, aki egy beadást követően kézzel ért a labdához a 16-oson belül. A VAR hiába hívta ki Rúsz Mártont, hogy nézze meg az esetet, a játékvezető ragaszkodott az eredeti ítéletéhez. Az értékesített büntető után elszabadultak az indulatok.

A két vezetőedző, Borbély Balázs és Sergio Navarro egymásnak esett, mindketten a kiállítás sorsára jutottak.

Az ETO FC vezetőedzője, szerint „semmi komoly” nem történt – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Semmi komoly, picit elszabadultak az indulatok, de ez benne van ilyen meccseken"

 –  összegezte röviden Borbély Balázs, mi is történt a 100. percben, amikor egymásnak esett a két szakvezető, tömegjelenet alakult ki, és villantak a piros lapok.

A DVSC vezetőedzője a mérkőzés utáni interjúban elnézést kért a viselkedéséért.

„Úgy éreztem, hogy meg kell védenem a klubot, a csapatomat, hiszen ma olyan büntetőket kaptunk, amik nem voltak egyértelműek, előnyt jelentettek az ellenfél számára.

 Elégedett vagyok a csapatommal, ma is győztes mentalitást mutattunk, többet érdemeltünk volna, jól játszottunk az első és a második félidőben is, és az egyik legerősebb csapat ellen játszottunk a bajnokságban" – fogalmazott a spanyol tréner.

A DVSC játékosa, Komáromi György megjegyezte a találkozó után, hogy inkább kimaradt a balhéból, majd éles kritikát fogalmazott meg.

„Nem nagyon érdekelt ez a közjáték. 

Nem akarok senkit sem szidni, de ha nem kapunk egy ilyen büntetőt… Remélem, nem fognak eltiltani, de ez a balhé nem a két csapat, hanem egyvalaki miatt volt…"

 – jegyezte meg a játékos, aki jól érthetően utalt arra, mit gondol.

 

