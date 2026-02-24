A megdöbbentő incidens, amikor egymást verték a szülők a pályán, a hétvégén történt Dél-Walesben, amikor az U14-es csapatok, az Aberkenfig BGC és a Trefelin BGC csaptak össze a Pandy Park pályán, Bridgend városában.

Sokkoló videó került fel az internetre, amelyen a szülők egymást verték egy U14-es focimeccsen

Fotó: The Sun

Egymást verték a szülők

A beszámolók szerint a feszültség a hajrában hágott a tetőfokára, miután az egyik fiatal játékos piros lapot kapott. A döntés miatt a partvonal mellett álló felnőttek között szóváltás alakult ki, amely pillanatok alatt tettlegességig fajult.

A közösségi médiában villámgyorsan terjedő felvételen jól látható, ahogy feldühödött szülők ütéseket váltanak, miközben más jelenlévő felnőttek kétségbeesetten próbálják csillapítani a kedélyeket.

A háttérben többen is hallhatók, amint azt kiabálják: „ez csak egy játék”, illetve „a fiaitok néznek benneteket”. Egy másik szemtanú többször is azt ismételgeti: „Gyerünk, ennél jobbak vagyunk.”

A verekedés mintegy másfél percig tartott, és több résztvevő a földre került. A legmegdöbbentőbb pillanatok közé tartozott, amikor a pályán lévő fiatal játékosok közül néhányan maguk próbálták szétválasztani a dulakodó felnőtteket. A jelenetek hatására a játékvezető végül félbeszakította a mérkőzést.

A videót rögzítő néző – egy édesanya – felvétele rövid idő alatt vírusszerűen terjedt, és már több mint egymillió megtekintést gyűjtött.

Az online reakciók elsöprő többsége elítélte a történteket, sokan hangsúlyozva, hogy elfogadhatatlan, hogy gyerekek kényszerültek közbelépni.

Mindkét érintett klub vizsgálatot indított. Az Aberkenfig BGC közleményében úgy fogalmazott, „rendkívül csalódottak” a történtek miatt, és kiemelték: az ilyen viselkedés

nem tükrözi a klub által képviselt normákat és értékeket”.

Hozzátették, hogy a nyilvánosságra került felvétel „nem mutatja a teljes kontextust”, ugyanakkor elismerték, hogy a látott jelenetek elfogadhatatlanok, és bocsánatot kértek a játékvezetőktől, a játékosoktól, valamint a futballközösségtől.

A Trefelin BGC szintén jelezte, hogy nem nézik el az erőszakos viselkedést, és megvárják a mérkőzés és a liga hivatalos jelentéseit, miközben saját belső vizsgálatot folytatnak.