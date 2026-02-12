A házigazda Atlético Madrid az előző körben, a Betis elleni 5-0-s kiütéssel jutott a labdarúgó spanyol Király-kupa elődöntőjébe, míg a bajnokságban címvédő és listavezető Barcelona a másodosztályú Albacete csapatát győzte le a nyolc között. A két együttes az előző idényben is az elődöntőben csapott össze, akkor Hansi Flick együttese jutott tovább, s végül meg is nyerte a sorozatot. Sőt, kivétel nélkül megnyerte a legutóbbi négy kiírást (2009, 2015, 2017, 2025), amikor az Atléticóval találkozott.

Komoly pofont kapott Madridban a Barcelona

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Már első félidőben eldőlt, nagy verést kapott a Barcelona

Diego Simeone csapata álomszerűen kezdett, ugyanis alig negyedóra után már két góllal vezetett a fásultan játszó Barcelona ellen, amelynek igencsak átjáróház volt az amúgy stabil védelme. Már a 6. percben hátrányba kerültek a katalánok, miután egy haza adott labdánál Joan García hibázott hatalmasat, és már csak a gólvonalon túlról tudták kivágni a védők. Ugyan a játékvezető elsőre nem adta meg a gólt, így tovább mehetett a hazaiak támadása, aminek végén Ademola Lookman talált be, de a gólt végül Eric García öngóljának könyvelték el. (ITT lehet a gólt megnézni).

Alig tíz perccel később Giovanni Simeone passza után Antoine Griezmann lőtte ki a hosszú alsó sarkot, ezzel már 2-0-t mutatott az eredményjelző a madridiaknak (ITT a gól). Gyakorlatilag a folytatásban is az Atlético akarata érvényesült és sorra dolgozta ki a helyzeteket. A Barcelona védelmének jobb oldala teljesen tehetetlen volt a gyors ellentámadásokkal szemben, így még az első félidőben megduplázta előnyét az Atlético Madrid az egymásnak gólpasszt adó Lookman és Julián Álvarez góljaival.

A Barcelona a 2004/05-ös szezon óta csupán másodszor kapott legalább 4 gólt egyetlen félidő alatt.

Legutóbb 2020 augusztusában mosták le ennyire a katalánokat a pályáról, amikor a Bayern München 8-2-re nyert a BL-negyeddöntőben.

Ez nem Eric García napja volt, az öngólja után még ki is állították

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Hansi Flick cseppet sem lehetett elégedett – noha kapufáig eljutott csapata az első negyvenöt percben – így jelzésértékű cserét eszközölt és még a szünet előtt beküldte Robert Lewandowskit, ám a lengyel csatár beállításával sem változott pozitív irányba a támadójáték.