A labdarúgó spanyol Király-kupa elődöntőjének első mérkőzésén a Barcelona 4-0-ra kikapott az Atlético Madrid vendégeként. Diego Simeone csapata az elmúlt évek egyik legnagyobb győzelmét aratta, különösen, hogy a végeredmény már az első félidőben kialakult. Ugyan a márciusi visszavágót a Barcelona otthonában rendezik majd, de ekkora hátrányban már csak a csodában bízhat Hansi Flick együttese.

A házigazda Atlético Madrid az előző körben, a Betis elleni 5-0-s kiütéssel jutott a labdarúgó spanyol Király-kupa elődöntőjébe, míg a bajnokságban címvédő és listavezető Barcelona a másodosztályú Albacete csapatát győzte le a nyolc között. A két együttes az előző idényben is az elődöntőben csapott össze, akkor Hansi Flick együttese jutott tovább, s végül meg is nyerte a sorozatot. Sőt, kivétel nélkül megnyerte a legutóbbi négy kiírást (2009, 2015, 2017, 2025), amikor az Atléticóval találkozott.

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez (C) celebrates scoring his team's fourth goal during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) semi final first leg football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on February 12, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Komoly pofont kapott Madridban a Barcelona
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Már első félidőben eldőlt, nagy verést kapott a Barcelona

Diego Simeone csapata álomszerűen kezdett, ugyanis alig negyedóra után már két góllal vezetett a fásultan játszó Barcelona ellen, amelynek igencsak átjáróház volt az amúgy stabil védelme. Már a 6. percben hátrányba kerültek a katalánok, miután egy haza adott labdánál Joan García hibázott hatalmasat, és már csak a gólvonalon túlról tudták kivágni a védők. Ugyan a játékvezető elsőre nem adta meg a gólt, így tovább mehetett a hazaiak támadása, aminek végén Ademola Lookman talált be, de a gólt végül Eric García öngóljának könyvelték el. (ITT lehet a gólt megnézni).

Alig tíz perccel később Giovanni Simeone passza után Antoine Griezmann lőtte ki a hosszú alsó sarkot, ezzel már 2-0-t mutatott az eredményjelző a madridiaknak (ITT a gól). Gyakorlatilag a folytatásban is az Atlético akarata érvényesült és sorra dolgozta ki a helyzeteket. A Barcelona védelmének jobb oldala teljesen tehetetlen volt a gyors ellentámadásokkal szemben, így még az első félidőben megduplázta előnyét az Atlético Madrid az egymásnak gólpasszt adó Lookman és Julián Álvarez góljaival

A Barcelona a 2004/05-ös szezon óta csupán másodszor kapott legalább 4 gólt egyetlen félidő alatt.

Legutóbb 2020 augusztusában mosták le ennyire a katalánokat a pályáról, amikor a Bayern München 8-2-re nyert a BL-negyeddöntőben.

Atletico Madrid's Argentine defender #16 Nahuel Molina Lucero (L) and Barcelona's Spanish defender #24 Eric Garcia fight for the ball during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) semi final first leg football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on February 12, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Ez nem Eric García napja volt, az öngólja után még ki is állították
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Hansi Flick cseppet sem lehetett elégedett – noha kapufáig eljutott csapata az első negyvenöt percben – így jelzésértékű cserét eszközölt és még a szünet előtt beküldte Robert Lewandowskit, ám a lengyel csatár beállításával sem változott pozitív irányba a támadójáték.

A második félidő elején úgy tűnt, Cubarsí visszahozza a vendégek reményeit, de hosszas VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették a gólját. A folytatásban aztán ismét a videóbíróé volt a főszerep, ugyanis Eric García elkésett belépője után a játékvezető visszavonta korábbi döntését és kiállította a hajrában a katalánok védőjét. A gránátvörös-kékeknek ugyan még tíz emberrel is volt helyzetük, de összességében nem igazán találták az ellenszert a Wanda Metropolitano stadionban, így végül még a szépítés sem jött össze.

A spanyol kupa visszavágóját március 3-án rendezik Barcelonában, ám könnyen lehet, hogy az már csupán puszta formalitás lesz.

Spanyol Király Kupa elődöntő, 1. mérkőzés

Atlético Madrid - Barcelona 4-0 (4-0)
Gólszerző: Griezmann (14.), Lookman (33.), J. Álvarez (45+2), illetve Eric García (6. - öngól)

