A Barcelona az első félidő végén vezetést szerezhetett volna, ám Lamine Yamal büntetőt rontott. A mérkőzés után a katalán sajtó arról számolt be, hogy a korábbi játékvezető, Eduardo Iturralde González szerint a tizenegyest meg kellett volna ismételni, mert a Girona játékosa, Bryan Gil, valamint a Barca középpályása, Frenkie de Jong is belépett a 16-oson belülre a lövést megelőzően.

A Barcelona drámai körülmények között kapott ki

A vendég együttes Pau Cubarsí révén vezetést szerzett az 59. percben, de a hazai csapat két perc múlva egyenlített, majd a hajrában a győztes gólt is megszerezte. Ennek a találatnak is megvolt a visszhangja, a Barcelona játékosai szerint a gólt szabálytalanság előzte meg, a VAR-szobában azonban vissza sem nézték a vitatott jelenetet.

A mérkőzés végén aztán elszabadultak az indulatok, Yamalt keményen felrúgta Joel Roca, a bíró pedig azonnal kiállította a Girona futballistáját,

majd kisebb csetepaté alakult ki a játékosok között.

Hansi Flick üzent a La Liga bíróinak

A mérkőzés után Hansi Flick vezetőedző nem akart az ellenfél győztes góljáról beszélni, ugyanakkor egyértelműen azt sugallta, hogy a találat szabálytalan körülmények között született. A német szakember a játékvezetőket sem akarta élesen bírálni, de burkoltan azért megtette.

„A második félidőben rosszul játszottunk, gyengén védekeztünk.

A játékvezetők csak teszik a munkájukat, néha ezt nem jól végzik. Nincsenek mentségek a vereségünkre, de ők ugyanazon a szinten vannak, mint ahogyan mi játszunk, ami nem éppen magas szint”

– mondta a Barca trénere.

A katalánok vereségének köszönhetően a Real Madrid átvette a vezetést a tabellán, a fővárosiak jelenleg két ponttal előzik meg legnagyobb riválisukat.

La Liga, 24. forduló:

Girona–FC Barcelona 2–1 (0–0)

