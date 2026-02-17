Live
A La Liga 24. fordulójában a címvédő 2-1-re kikapott a Girona otthonában. A Barcelona ezzel visszacsúszott a tabella második helyére, a botrányos jelenettel véget ért meccs után Hansi Flick vezetőedző keményen üzent a spanyol játékvezetőknek.

A Barcelona az első félidő végén vezetést szerezhetett volna, ám Lamine Yamal büntetőt rontott. A mérkőzés után a katalán sajtó arról számolt be, hogy a korábbi játékvezető, Eduardo Iturralde González szerint a tizenegyest meg kellett volna ismételni, mert a Girona játékosa, Bryan Gil, valamint a Barca középpályása, Frenkie de Jong is belépett a 16-oson belülre a lövést megelőzően.

A Barcelona sztárja, Lamine Yamal ezúttal nem szerzett gólt
A Barcelona sztárja, Lamine Yamal ezúttal nem szerzett gólt
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Barcelona drámai körülmények között kapott ki

A vendég együttes Pau Cubarsí révén vezetést szerzett az 59. percben, de a hazai csapat két perc múlva egyenlített, majd a hajrában a győztes gólt is megszerezte. Ennek a találatnak is megvolt a visszhangja, a Barcelona játékosai szerint a gólt szabálytalanság előzte meg, a VAR-szobában azonban vissza sem nézték a vitatott jelenetet. 

A mérkőzés végén aztán elszabadultak az indulatok, Yamalt keményen felrúgta Joel Roca, a bíró pedig azonnal kiállította a Girona futballistáját, 

majd kisebb csetepaté alakult ki a játékosok között.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal (C) argues with Girona's Spanish midfielder #03 Joel Roca (L) as Girona's Belgian defender #20 Axel Witsel looks on during the Spanish league football match between Girona FC and FC Barcelona at Montilivi Stadium in Girona on February 16, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Lamine Yamalt kihozták a sodrából a Girona játékosai
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Hansi Flick üzent a La Liga bíróinak

A mérkőzés után Hansi Flick vezetőedző nem akart az ellenfél győztes góljáról beszélni, ugyanakkor egyértelműen azt sugallta, hogy a találat szabálytalan körülmények között született. A német szakember a játékvezetőket sem akarta élesen bírálni, de burkoltan azért megtette.

„A második félidőben rosszul játszottunk, gyengén védekeztünk. 

A játékvezetők csak teszik a munkájukat, néha ezt nem jól végzik. Nincsenek mentségek a vereségünkre, de ők ugyanazon a szinten vannak, mint ahogyan mi játszunk, ami nem éppen magas szint

– mondta a Barca trénere.

A katalánok vereségének köszönhetően a Real Madrid átvette a vezetést a tabellán, a fővárosiak jelenleg két ponttal előzik meg legnagyobb riválisukat.

La Liga, 24. forduló:

Girona–FC Barcelona 2–1 (0–0)

