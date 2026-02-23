A Levante ellen Marc Bernal, Frenkie de Jong és Fermín López is eredményes volt. A Hansi Flick vezette Barcelona a Girona elleni 2-1-es vereségét kijavítva ismét egy ponttal vezet az ősi rivális előtt. A Real Madrid ugyanis 2-1-re kikapott az Osasuna vendégeként.

Lamine Yamal megsértődött edzőjére a Barcelona bajnokiján?

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A 18 éves támadó gólpasszt adott a Levante elleni La Liga találkozón, majd a csapat vezetőedzője, Hansi Flick lecserélte őt. Lamine Yamal a 88. percben látványosan csalódottan hagyta el a pályát. Meglehetősen terhelt, dühös arckifejezéssel, nagyon lassan sétált le a játéktérről.

Az eset rögtön bejárta a spanyol sajtót, amely megjegyezte, nem először történt hasonló. Például az Eintracht Frankfurt elleni decemberi BL-meccsen. A német vezetőedző, Flick a találkozó után úgy fogalmazott, nem lát problémát játékosa reakciójában.

