A Barcelona szombat délután a harmadik helyen álló Villarreal csapatot fogadta. Hansi Flick, a katalán csapat edzője nem volt könnyű helyzetben, ugyanis a mérkőzés előtti napon szenvedett súlyos sérülést Frenkie De Jong, a Barca holland középpályása.

Hansi Flick a 100. meccsén irányította a Barcelona csapatát

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Remekül kezdett a Barcelona

A holland középpályás hiánya nem látszódott a katalán csapat játékán. A Barcelona közel 70%-ban birtokolta a labdát, a 28. percben pedig meg is szerezte a vezetést. Egy labdaszerzés után Fermín López ugratta ki Lamine Yamalt, aki higgadtan a jobb alsóba lőtte a ziccerét (1-0). Szűk tíz perccel később ismét megvillant a 18 éves klasszis. Elkezdett cselezgetni a jobb szélen, két védőből is bolondot csinált, majd 11 méterről gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba (2-0). Az első félidő hosszabbításában Yamalnak a mesterhármas is összejöhetett volna, azonban a 12 méteres lövése elsuhant a jobb felső sarok mellett.

Lamine Yamal a 95. La Liga-mérkőzésén már 26 találatnál jár, ezzel ő lett a XXI. század első játékosa, aki még 19 éves kora előtt legalább 25 gólt lőtt valamelyik európai top bajnokságban.

Lamine Yamalnak szenzációs meccse volt a Villarreal ellen

Fotó: AFP/Manaure Quintero

A mérkőzés azonban nem volt még lefutott, ugyanis a fordulás után szinte azonnal szépített a Villarreal. A 49. percben egy jobb oldali szöglet után kavarodás alakult ki a Barcelona kapuja előtt, a labda Pape Gueye elé került, a ghánai középpályás pedig közelről a hálóba lőtt (2-1).

Öt perccel később akár az egyenlítés is összejöhetett volna a vendégcsapatnak. Egy előrevágott labdára Joan García pocsék ütemben jött ki, a labda pedig Ayoze Perez elé került, aki 21 méterről megpróbált gólt lőni az üres kapura, de nem járt sikerrel.

A 69. percben aztán megbosszulta magát a Villarreal kimaradt helyzete. A csereként beállt Pedri elképesztő labdát tálalt Lamine Yamal elé, aki kilépett ziccerben, majd higgadtan eltekerte a labdát a hosszú sarokba (3-1).

A 18 éves támadó pályafutása első mesterhármasát lőtte.

A harmadik gólja után lecserélték Lamine Yamalt, akit felállva tapsoltak a Camp Nouban

Fotó: AFP/Manaure Quintero

Az utolsó húsz percben a Barcelona már takaréklángon futballozott, de kontrollálni tudta a meccset, ráadásul a 92. percben még a francia Jules Koundé is lövetett egy gólt a csereként beállt Robert Lewandowskival (4-1), így katalán csapat így könnyed győzelmet aratott, és megerősítette vezető helyét a tabellán.