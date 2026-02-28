Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának rangadóján a listavezető FC Barcelona 4-1-re legyőzte a Villarreal csapatát a Spotify Camp Nouban. A Barcelona legjobbja a 18 éves Lamine Yamal volt, aki pályafutása első mesterhármasát szerezte az összecsapáson és újabb elképesztő rekordot döntött meg.

A Barcelona szombat délután a harmadik helyen álló Villarreal csapatot fogadta. Hansi Flick, a katalán csapat edzője nem volt könnyű helyzetben, ugyanis a mérkőzés előtti napon szenvedett súlyos sérülést Frenkie De Jong, a Barca holland középpályása. 

Hansi Flick head coach of Barcelona gives instructions during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Levante UD at Spotify Camp Nou on February 22, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Hansi Flick a 100. meccsén irányította a Barcelona csapatát 
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Remekül kezdett a Barcelona

A holland középpályás hiánya nem látszódott a katalán csapat játékán. A Barcelona közel 70%-ban birtokolta a labdát, a 28. percben pedig meg is szerezte a vezetést. Egy labdaszerzés után Fermín López ugratta ki Lamine Yamalt, aki higgadtan a jobb alsóba lőtte a ziccerét (1-0). Szűk tíz perccel később ismét megvillant a 18 éves klasszis. Elkezdett cselezgetni a jobb szélen, két védőből is bolondot csinált, majd 11 méterről gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba (2-0). Az első félidő hosszabbításában Yamalnak a mesterhármas is összejöhetett volna, azonban a 12 méteres lövése elsuhant a jobb felső sarok mellett. 

  • Lamine Yamal a 95. La Liga-mérkőzésén már 26 találatnál jár, ezzel ő lett a XXI. század első játékosa, aki még 19 éves kora előtt legalább 25 gólt lőtt valamelyik európai top bajnokságban. 
Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring his second goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Villarreal CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on February 28, 2026. (Photo by MANAURE QUINTERO / AFP)
Lamine Yamalnak szenzációs meccse volt a Villarreal ellen
Fotó: AFP/Manaure Quintero

A mérkőzés azonban nem volt még lefutott, ugyanis a fordulás után szinte azonnal szépített a Villarreal. A 49. percben egy jobb oldali szöglet után kavarodás alakult ki a Barcelona kapuja előtt, a labda Pape Gueye elé került, a ghánai középpályás pedig közelről a hálóba lőtt (2-1). 

Öt perccel később akár az egyenlítés is összejöhetett volna a vendégcsapatnak. Egy előrevágott labdára Joan García pocsék ütemben jött ki, a labda pedig Ayoze Perez elé került, aki 21 méterről megpróbált gólt lőni az üres kapura, de nem járt sikerrel. 

A 69. percben aztán megbosszulta magát a Villarreal kimaradt helyzete. A csereként beállt Pedri elképesztő labdát tálalt Lamine Yamal elé, aki kilépett ziccerben, majd higgadtan eltekerte a labdát a hosszú sarokba (3-1). 

  • A 18 éves támadó pályafutása első mesterhármasát lőtte. 
Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring the opening goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Villarreal CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on February 28, 2026. (Photo by MANAURE QUINTERO / AFP)
A harmadik gólja után lecserélték Lamine Yamalt, akit felállva tapsoltak a Camp Nouban
Fotó: AFP/Manaure Quintero

Az utolsó húsz percben a Barcelona már takaréklángon futballozott, de kontrollálni tudta a meccset, ráadásul a 92. percben még a francia Jules Koundé is lövetett egy gólt a csereként beállt Robert Lewandowskival (4-1), így katalán csapat így könnyed győzelmet aratott, és megerősítette vezető helyét a tabellán. 

La Liga, 26. forduló:
FC Barcelona-Villarreal 4-1 (2-0)
gólszerzők: Lamine Yamal (28., 37., 69.), Lewandowski (90+2.), ill. Pape Gueye (49.)

  • kapcsolódó cikkek:
Szörnyű hírt kaptak a Barca-szurkolók! Elúszhat a bajnoki cím
Viharfelhők Barcelonában? Yamalnak valami nagyon nem tetszett
Neymar visszavonul? Drámai vallomást tett a brazil sztár
A PL csúcsán a 40 éves exliverpooli, aki még Messiből is bolondot csinált

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!