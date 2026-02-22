A Barcelona 3-0-ra legyőzte hazai pályán a Levantét a spanyol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi játéknapján, és újra átvette a vezetést.
A Barcelona kihasználta, hogy a Real Madrid szombaton kikapott az Osasuna vendégeként.
A Barcelona hozta a kötelezőt
A katalán sztárcsapat a 18 éves Marc Bernal, valamint Frenkie de Jong idénybeli első góljával már az első félidőben kétgólos előnybe került. A végeredményt Fermín állította be a 81. percben. Hansi Flick együttese így újra élre állt és egy ponttal vezeti a bajnokságot a Real Madrid előtt.
A spanyol bajnoki címvédő mind a 16 hazai bajnokiját megnyerte a Levante ellen, ami a hazai meccseket tekintve rekord a La Ligában.
La Liga, 25. forduló:
Getafe-Sevilla 0-1 (0-0)
FC Barcelona-Levante 3-0 (2-0)
