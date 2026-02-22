A Barcelona kihasználta, hogy a Real Madrid szombaton kikapott az Osasuna vendégeként.

Lamine Yamal ezúttal gólpasszal segítette a Barcelona csapatát

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Barcelona hozta a kötelezőt

A katalán sztárcsapat a 18 éves Marc Bernal, valamint Frenkie de Jong idénybeli első góljával már az első félidőben kétgólos előnybe került. A végeredményt Fermín állította be a 81. percben. Hansi Flick együttese így újra élre állt és egy ponttal vezeti a bajnokságot a Real Madrid előtt.

A spanyol bajnoki címvédő mind a 16 hazai bajnokiját megnyerte a Levante ellen, ami a hazai meccseket tekintve rekord a La Ligában.

La Liga, 25. forduló:

Getafe-Sevilla 0-1 (0-0)

FC Barcelona-Levante 3-0 (2-0)