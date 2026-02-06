Live
Ebből nehéz lesz kimászni. Újabb súlyos pofont kapott a Real Madrid női csapata az ősi riválistól: a Barcelona 4–0-ra nyert az Alfredo Di Stéfano Stadionban a Spanyol Kupa negyeddöntőjében, és ezzel magabiztosan bejutott az elődöntőbe.

A katalánok ezúttal is egyértelműen jelezték, hogy jelenleg más dimenziót képviselnek a madridiakhoz képest: Ewa Pajor két gólt szerzett, míg Alexia Putellas és Salma Paralluelo is betalált, a Barcelona pedig ismét uralta a madridi rangadót.

Ewa Pajor és Salma Paralluelo ünnepli a Barcelona gólját a Real Madrid elleni 4–0-s kupagyőzelem során a madridi Alfredo Di Stéfano Stadionban.
Ewa Pajor és Salma Paralluelo ünnepli a Barcelona gólját a Real Madrid elleni 4–0-s kupagyőzelem során a madridi Alfredo Di Stéfano Stadionban.
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Real Madrid-Barcelona: eső, sérülés, bizonytalan kezdés

A találkozót esőben, mély talajon rendezték, a Barcelona nehezen vette fel a ritmust, ráadásul Laia Aleixandri térdsérülése miatt korán cserére kényszerült a vendégcsapat. A helyére beálló Aïcha Camara azonban stabilizálta a védelmet, és a Barca fokozatosan átvette az irányítást — számolt be a találkozóról a Barca hivatalos weboldala.

A katalán fölény a 21. percben érett góllá, amikor Alexia Putellas egy szöglet után fejjel vette be a Real kapuját. A félidőben akár nagyobb is lehetett volna a különbség, Vicky López például a kapufát találta el, míg a madridiak egy gólját les miatt érvénytelenítették.

Pajor eldöntötte, Salma lezárta

A második félidőben Pajor előbb egy távoli lövéssel duplázta meg az előnyt, majd a csereként beálló Salma Paralluelo két perccel a pályára lépése után finom emeléssel megszerezte a harmadik Barca-gólt. A kegyelemdöfést ismét Pajor adta meg a hajrában, így alakult ki a kiütéses, 4–0-s végeredmény.

Athenea del Castillo of Real Madrid reacts to a missed opportunity during the Copa de la Reina match between Real Madrid and Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium in Madrid, Spain, on February 5. (Photo by Guille Martinez/f22photo/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP)
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

A rivalizálás a férfiaknál izzik: 22 forduló után a La Ligában a Barcelona vezeti a tabellát 55 ponttal, közvetlenül mögötte a Real Madrid 54 ponttal áll, vagyis mindössze egy pont a különbség a két óriás között.

Az idényben eddig két tétmeccset játszott egymással a két csapat: a bajnokságban a Real Madrid 2–1-re nyert, míg a Spanyol Szuperkupa döntőjében a Barcelona 3–2-vel vágott vissza. A következő bajnoki Clásicót a május 9–10-i hétvégén rendezik.

A Barcelona női csapata az elődöntőben az Atlético Madrid, a Tenerife vagy a Levante Badalona ellen folytathatja kupamenetelését. A női bajnokság tabelláján a Barca 10 ponttal vezet a Real előtt.  A 2025–2026-os idényben eddig a Barcelona női csapata háromszor találkozott a Real Madriddal, és mindháromszor simán nyert (4–0 a bajnokságban, 2–0 a Szuperkupa-döntőben, és most 4–0 a kupában), így 10–0-s összesítéssel brutálisan dominálja a párharcot.

