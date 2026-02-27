Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Borzalmas hírt kaptak a Barca-szurkolók. Frenkie de Jong, a Barcelona holland középpályása combhajlító sérülést szenvedett csapata edzésén, így nagy valószínűséggel hat hétig nem léphet pályára Hansi Flick együttesében.

A Barcelona holland középpályása az idei szezonban 31 mérkőzésen lépett pályára, múlt vasárnap is betalált a Levante elleni győztes bajnokin. 

Frenkie de Jong plays during the match between FC Barcelona and Levante UD, corresponding to week 25 of LaLiga EA Sports, at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on February 22, 2026. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Frenkie de Jong a Barcelona egyik legfontosabb játékosa 
Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

Frenkie de Jong hiánya érzékeny veszteség a Barcelonának, miután a spanyol válogatott Pedri éppen a múlt hétvégén tért vissza a szezonbeli második combhajlító-sérülése után. 

Megsérült a Barcelona kulcsembere

Frenkie de Jong a Barcelona legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzésén hétszer viselte a csapatkapitányi karszalagot is, nem mellesleg Hansi Flick vezetőedző is a hollandot tartja együttese egyik legfontosabb játékosának, mert ő diktálja a tempót. 

A Barcelona ugyan vezeti a spanyol bajnokságot, azonban a katalán csapatot elképesztő sérüléshullám sújtja az idei szezonban, ugyanis már 12 játékos küszködött valamilyen sérüléssel, ez pedig nagyban hozzájárult a teljesítmény visszaeséséhez. 

De Jong sérülése a legrosszabbkor jött a Barcelonának. A holland játékos állítólag hat hétig nem léphet pályára, így ki kell hagynia a Barcelona nyolcaddöntős párharcát, valamint az Atlético Madrid elleni Király-kupa elődöntő visszavágóját is, amit négygólos hátrányból kellene megfordítania a Barcelonának. 

  • kapcsolódó cikkek:
Viharfelhők Barcelonában? Yamalnak valami nagyon nem tetszett
Ez nagyot szólna: együtt versenyezne a három Forma-1-es világbajnok
Neymar visszavonul? Drámai vallomást tett a brazil sztár

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!