A Barcelona holland középpályása az idei szezonban 31 mérkőzésen lépett pályára, múlt vasárnap is betalált a Levante elleni győztes bajnokin.

Frenkie de Jong a Barcelona egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

Frenkie de Jong hiánya érzékeny veszteség a Barcelonának, miután a spanyol válogatott Pedri éppen a múlt hétvégén tért vissza a szezonbeli második combhajlító-sérülése után.

Megsérült a Barcelona kulcsembere

Frenkie de Jong a Barcelona legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzésén hétszer viselte a csapatkapitányi karszalagot is, nem mellesleg Hansi Flick vezetőedző is a hollandot tartja együttese egyik legfontosabb játékosának, mert ő diktálja a tempót.

A Barcelona ugyan vezeti a spanyol bajnokságot, azonban a katalán csapatot elképesztő sérüléshullám sújtja az idei szezonban, ugyanis már 12 játékos küszködött valamilyen sérüléssel, ez pedig nagyban hozzájárult a teljesítmény visszaeséséhez.

De Jong sérülése a legrosszabbkor jött a Barcelonának. A holland játékos állítólag hat hétig nem léphet pályára, így ki kell hagynia a Barcelona nyolcaddöntős párharcát, valamint az Atlético Madrid elleni Király-kupa elődöntő visszavágóját is, amit négygólos hátrányból kellene megfordítania a Barcelonának.